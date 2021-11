Door de wereldwijde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt de aarde steeds warmer, met zeer uiteenlopende gevolgen. In deze drie grafieken laten we zien hoe het klimaat op aarde tot nu toe verandert.

Volg het klimaatnieuws Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

1. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer

De concentratie van CO2 in de atmosfeer wordt gemeten in deeltjes per miljoen (parts per million, oftewel ppm). Sinds 1958 worden op Hawaï continu metingen uitgevoerd die de snelle stijging van de CO2-concentratie onder de aandacht brachten. De concentratie uit de periode daarvoor is ook bekend, onder andere door de analyse van luchtbelletjes in gletsjers en ijskappen. Inmiddels is die opgelopen tot meer dan 410 deeltjes per miljoen.

2. De veranderende temperatuur

CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer zorgen ervoor dat de aarde warmte vasthoudt. Door de hogere CO2-concentratie stijgt de wereldwijde temperatuur, omdat er kan minder warmte kan ontsnappen. Inmiddels is de aarde 1,2 graden warmer dan het pre-industriële gemiddelde.



Veel gevolgen daarvan treden vertraagd op. We zien nu dus nog niet alle effecten van de hogere temperatuur. Dit terwijl de opwarming zelf ook nog zal doorzetten, zolang de concentratie broeikasgassen verder blijft stijgen.



In 2015 is op de klimaattop van Parijs afgesproken om te streven naar een maximale opwarming van 1,5 graad. Doel van die temperatuurgrens is de gevaarlijkste gevolgen van klimaatverandering nog te voorkomen.

3. De stijging van de zeespiegel

De opwarming van de aarde heeft veel verschillende gevolgen. Een daarvan is het stijgen van de zeespiegel. Dat heeft twee oorzaken: gletsjers en ijskappen smelten door de hogere temperatuur, waardoor er meer water in de oceanen belandt.



Daarnaast zet het zeewater door de opwarming ook een beetje uit, waardoor het totale watervolume toeneemt. Ook dat draagt bij aan de stijging van de zeespiegel.



Die zeespiegelstijging verliep vorige eeuw nog heel langzaam (minder dan 2 millimeter per jaar), maar is wereldwijd inmiddels aan het versnellen (nu ongeveer 5 millimeter per jaar). Die versnelling zal doorzetten, maar het is nog onduidelijk hoe sterk.



In het slechtste geval, als de uitstoot van broeikasgassen deze eeuw blijft stijgen én de afsmelting van Antarctica gaat versnellen, kan het water in 2100 tot wel 2 meter hoger staan voor de Nederlandse kust, berekende het KNMI onlangs.



Na 2100 gaat die zeespiegelstijging nog vele eeuwen door, en kan dan - afhankelijk van de verdere CO2-uitstoot in deze eeuw - tot tientallen meters doorstijgen. Als de opwarming daadwerkelijk beperkt blijft tot 1,5 graden zal dat het grootste deel van deze zeespiegelstijging nog voorkomen.

Of deze drie grafieken (versneld) doorstijgen of uiteindelijk juist afvlakken, hangt af van de hoeveelheid broeikasgassen die de mensheid nog gaat uitstoten. De mens is de grootste onzekere factor geworden voor het toekomstige klimaat.