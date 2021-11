De klimaattop in Glasgow duurt twee weken. Meestal komen de echte resultaten pas in het slotweekend, als ministers arriveren en onderhandelingen (over een slotverklaring) tot een kookpunt komen. Maar vanuit Glasgow zijn ook de eerste week concrete resultaten te melden.

Volg onze berichtgeving over het klimaat Volgen krijg meldingen bij nieuwe berichten

Kort samengevat: het meest opvallende is dat er toch nog een paar landen scherpere uitstootdoelen hebben gepresenteerd, en dat landen ruim 15 miljard euro uit wereldwijde fossiele energieprojecten willen halen. In dit artikel lees je een overzicht van vijf (eerste) resultaten, plus een korte analyse van wat ze wél en niet betekenen.

Als verwachtingen laag waren, valt eerste week mee

Of je de resultaten moet zien als successen, hangt ook af van je verwachtingen vooraf: de CO2-uitstoot stijgt dit jaar extra snel en ook nieuwe klimaatdoelen (voor 2030) die landen van tevoren hadden ingediend zijn zwak. Áls landen ze al realiseren, zou het ons op koers brengen voor 2,7 graden opwarming - niet de in Parijs afgesproken 1,5 graden.



En dan waren er ook nog afzeggingen van enkele presidenten: Xi, Poetin, Erdogan en Bolsonaro - dus China, Rusland, Turkije en Brazilië.



Maar je kunt het ook omdraaien: de overgrote meerderheid van regeringsleiders was maandag wél bij de opening aanwezig - waaronder president Biden en premier Rutte. En ze gaven bijna allemaal een (lange) speech.

Resultaat 1: meer geld voor arme landen

Die speeches bestonden vooral uit mooie woorden. Maar als je goed luisterde was er een enkeling die ook een concrete toezegging deed: zoals Joe Biden en Ursula von der Leyen, de laatste als vertegenwoordiger van de Europese Unie. Zij zeiden allebei toe meer financiële ondersteuning te willen geven aan arme landen, om een deel van de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.



Dat is een ingewikkeld dossier: al op de klimaattop van Kopenhagen in 2009 deden rijke landen de belofte per 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (87 miljard euro) ter beschikking te stellen in een speciaal klimaatfonds. Dat bedrag is nog niet compleet. Daarnaast hanteren landen verschillende definities.



Bovendien wordt het bedrag als ontoereikend gezien. Per 2025 zou het fonds daarom aanzienlijk groter moeten zijn. Ter vergelijking: alleen de overstromingen in Duitsland afgelopen juli veroorzaakten al voor 30 miljard euro schade - en dat was het gevolg van drie dagen regen.



Dit onderwerp zal terugkeren in de tweede week van de klimaattop. Dan kan de progressie beter worden gewogen. Als de belofte volledig wordt nagekomen, zal dat de klimaatsamenwerking met arme landen naar verwachting sterk verbeteren.

Resultaat 2: einde ontbossing (in 2030)

Een ander geboekt resultaat is een afspraak van ruim honderd landen dat ontbossing per 2030 moet stoppen. Daarbij komt 16,4 miljard euro beschikbaar voor bosbescherming en bosherstel.



Ontbossing - vaak voor de groeiende vraag naar landbouwgrond - is momenteel verantwoordelijk voor circa 10-15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ontbossing stoppen levert dus een belangrijke bijdrage aan het remmen van klimaatverandering.



Dergelijke afspraken zijn internationaal echter al vaker gemaakt, en ondertekenaars houden zich er niet altijd aan. Dat dreigt ook nu weer: de afspraak is vrijwillig. Bovendien kun je een vraagteken zetten bij het jaartal: ontbossing stoppen in 2030, betekent er eerst nog ruim acht jaar mee doorgaan.



Toch is de bossendeal ook zeker niet niks. De deelnemende landen vertegenwoordigen gezamenlijk 85 procent van 's werelds bossen. Ook aan boord: Brazilië, Rusland, Indonesië en de Democratische Republiek Congo.

Resultaat 3: een methaandeal

Op initiatief van de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben ruim honderd landen afgesproken de uitstoot van methaan met 30 procent te verlagen in de periode tot 2030.



Ook dit is een stapje om opwarming terug te dringen, maar geen wereldschokkend resultaat: methaanbeleid is relatief laaghangend fruit - het gaat onder andere om het afdekken van oude vuilnisbelten, en het tegengaan van lekkages bij gaswinning en gastransport.



Methaan blijft bovendien maar enkele jaren in de atmosfeer. CO2 daarentegen blijft er eeuwen. Methaan is weliswaar een zeer krachtig broeikasgas, maar je kunt ook zeggen dat we op lange termijn toch bovenal een CO2-probleem op te lossen hebben. En die uitdaging is een stuk lastiger.



Bovendien is de methaanafspraak niet-bindend. Als landen het in praktijk toch niet doen, heeft dat geen politieke of financiële gevolgen.

Resultaat 4: tóch scherpere uitstootdoelen

De eeuwige vraag 'hoeveel warmer wordt het nou' blijft bijna niet te beantwoorden. Zeker op lange termijn weten we niet hoe de wereld er politiek voorstaat, of er samenwerking zal zijn of dreiging van oorlog - en allerlei andere economische factoren. Daarom hanteert bijvoorbeeld het IPCC nog steeds een zeer grote spreiding in de opwarming voor deze eeuw - van ongeveer 1,5 tot 5 graden.

Wat we wel kunnen doen, is kijken wat landen beloven - en die beloftes doorrekenen, onder de aanname dat ze worden uitgevoerd. Daar komt het eerdergenoemde getal 2,7 vandaan: als landen hun nieuwe uitstootdoelen voor 2030 realiseren, brengt dat de wereld op een 'pad' naar ongeveer 2,7 graden opwarming, binnen deze eeuw.



Maar je hebt veel verschillende uitstootdoelen: concrete en vagere. En ook die vage kun je proberen door te rekenen: bijvoorbeeld de beloften van landen om in 2050 (of sommige in 2060 of zelfs 2070) volledig CO2-neutraal te zijn. Er is weinig garantie dat landen zo'n doel voor de zeer lange termijn ook realiseren, maar áls ze dat zouden doen, zou het nog een halve graad van de verwachte opwarming afschaven: tot circa 2,2 graden.



En dan is er nog wat nieuws uit Glasgow: zo heeft India op de valreep nog zo'n lange termijn doel gesteld, en heeft China het klimaatdoel voor 2030 een heel klein beetje aangescherpt.



Als je alles op een hoop gooit, en dan uitgaat van het beste scenario, waarin alle beloftes worden nagekomen, zou de laatste update van klimaatdoelen de wereld op koers brengen richting 1,9 graden, stelt denktank ClimateResource - de eerste projectie ooit die onder de 2 graden komt.

Als je alle beloften op een hoop gooit én ze worden nagekomen, zijn projecties voor toekomstige opwarming naar beneden aan het afbuigen. Ook daar levert de klimaattop in Glasgow al een klein extra resultaat. Als je alle beloften op een hoop gooit én ze worden nagekomen, zijn projecties voor toekomstige opwarming naar beneden aan het afbuigen. Ook daar levert de klimaattop in Glasgow al een klein extra resultaat. Foto: ClimateResource

Volgens diezelfde lijn van denken is het nog een klein beetje doorzetten en aanscherpen van doelen en ook de 1,5 graden kan in zicht komen.



Maar deze getallen hangen van zeer veel mitsen en maren af. De voornaamste: dat politici woord houden. En kijkend naar de trend van de werkelijke CO2-uitstoot koersen we momenteel toch echt nog steeds op 3 graden af.

Resultaat 5: 15 miljard weg uit fossiele brandstoffen

Het meest revolutionaire resultaat tot nog toe is de vorming van een kopgroep van ruim twintig landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Italië, Denemarken, Zweden, de Verenigde Staten en Canada die hebben besloten alle buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas terug te trekken.



Het is revolutionair omdat fossiele brandstoffen jarenlang de olifant in de conferentiezaal waren: ze werden als bron van klimaatverandering nauwelijks benoemd, omdat dat gevoelig lag bij onder andere exporteurs van kolen, olie en gas. Die tijd lijkt voorbij en het keerpunt daarvoor is Glasgow.



Het is bovendien een 'harde deal': binnen een jaar moet het totaal geïnvesteerde bedrag van 15,4 miljard euro zijn teruggetrokken.



Het 'ombuigen' van vervuilende investeringen is overigens zes jaar geleden al afgesproken als een van de drie hoofddoelen van het Parijsakkoord. Het wordt gezien als een voorwaarde en een aanvullende strategie om de mondiale opwarming nog onder 1,5 graden te houden.



Nederland is (met 1,5 miljard euro) een relatief grote investeerder in fossiele energieprojecten in het buitenland en deed aanvankelijk niet mee bij het initiatief.



Dat zou nog tijdens deze klimaattop kunnen veranderen. Zo hebben meerdere partijen laten weten ongelukkig te zijn dat Nederland niet aansloot - en wordt onder andere een stemming voorbereid in de Tweede Kamer.