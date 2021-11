Wie duurzaam wil sparen of beleggen, kan vrij gemakkelijk overstappen naar een groene bank. Maar pensioenfondsen zien hun klanten niet weglopen en mede daardoor lopen ze achter bij het verduurzamen van hun investeringen. De fondsen moeten volgens experts nog veel doen om een bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Pensioenfonds ABP, het grootste van Nederland, kondigde vorige week aan te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstof. In het afgelopen jaar zetten ook enkele kleinere fondsen deze stap.

Klimaatactivisten spreken van een belangrijke trend die miljarden euro's weghaalt bij olie- en gasbedrijven, maar ondertussen ontbreekt bij veel fondsen nog een breder klimaatplan.

In 2019 spraken de Nederlandse pensioenfondsen en andere financiële instellingen af binnen drie jaar duidelijk te maken hoe ze invulling geven aan de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs. Met nog een jaar te gaan, heeft minder dan een op de vijf pensioenfondsen zo'n plan voor de komende decennia klaarliggen, meldde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) eerder deze week.

De organisatie constateert dat bijna alle fondsen bij het investeren rekening met duurzaamheid houden, maar dat ze daar nog lang niet ver genoeg in gaan om echt een positief effect op de CO2-uitstoot te hebben. "Dat terwijl de komende tien jaar cruciaal zijn", aldus projectmanager Xander Urbach van VBDO. De uitstoot moet immers rap dalen om ervoor te zorgen dat de mondiale temperatuur niet met meer dan 1,5 graden oploopt.

'Belangrijkste stap om te blijven pushen'

Het Pensioenfonds PostNL is een van de weinige fondsen die al expliciet hebben beloofd aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen en in 2050 helemaal klimaatneutraal te beleggen. Bestuursvoorzitter René van de Kieft van het relatief kleine pensioenfonds zegt dat het verduurzamen van de portefeuille geen negatieve invloed heeft op het rendement en de financiële risico's zelfs verlaagt. Dat blijkt volgens hem zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit eigen ervaringen.

Maar het fonds is op dit moment niet van plan te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. "Wij zien het toch als belangrijkste stap om te blijven pushen bij oliemaatschappijen om tempo te maken met de transitie." Het fonds verkoopt de aandelen alleen als bedrijven niet snel genoeg verbeteringen laten zien. "Bij PostNL komt dat regelmatig voor."

Jonas Hulsens, die bij Milieudefensie onderzoek naar de financiële sector doet, is sceptisch over deze engagementstrategie, waarbij investeren wordt gezien als een manier om druk uit te oefenen op bedrijven. "Tot nu toe levert dat niet het gewenste resultaat op. Dus wij vinden dat je beter kunt desinvesteren en je tijd en energie rond engagement kunt steken in andere bedrijven die moeten overschakelen op andere energiebronnen."

Banken lopen voor met klimaatplannen

In een recent rapport van de Eerlijke Geldwijzer krijgt geen van de tien onderzochte pensioenfondsen een voldoende voor zijn klimaatplannen. Dat terwijl de Nederlandse banken al een stuk beter scoren, omdat die verder zijn met de voorbereidingen op een klimaatneutrale toekomst.

Hulsens zegt dat de banken al langer onder druk staan om te verduurzamen en dat die daarom meer vooruitgang hebben geboekt. Bovendien kunnen consumenten en bedrijven zelf kiezen voor een duurzame bank, waardoor de financiële instellingen in de strijd om klandizie grotere stappen zetten.

Hij roept daarnaast de overheid op werk te maken van een klimaatplicht, die financiële instellingen ertoe verplicht hun beleggingen op een pad richting de 1,5 graden te krijgen. "We moeten echt gaan versnellen en veel vlugger met duidelijke maatregelen komen. We denken dat de overheid daarvoor de duw moet geven."

Ondertussen moeten deelnemers aan pensioenfondsen actief opkomen voor groener beleid, denkt Hulsens. Ambtenaren deden dat bij ABP in actiegroepen als Fossielvrij NL. "Het is duidelijk dat dat bij ABP een heel grote rol heeft gespeeld."