De klimaattop in Glasgow is vandaag begonnen. Het is de belangrijkste klimaattop in jaren, waar landen het met elkaar eens moeten worden over snellere verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Op ons reactieplatform NUjij kregen we veel vragen over deze belangrijke bijeenkomst. Lees hier de antwoorden van onze klimaatredacteur Rolf Schuttenhelm.

Gebruiker Humano: Ik zou graag willen weten waarom overheden wereldwijd de belangen van een aantal bedrijven/multinationals boven de gezondheid van onze planeet zetten en daarmee ook van haar bevolking. Waar is men nou echt bang voor als het om verduurzamen gaat?

Rolf: "Hoi Humano – belangrijke vraag. Er zijn twee structurele problemen bij de aanpak van klimaatverandering. De moeite (lasten, investeringen) moet je nu doen, de vruchten daarvan (het voorkomen van schade van klimaatverandering) is voor de toekomst. Dus iedereen die ‘bang’ is voor klimaatbeleid, is eigenlijk bang nu iets te moeten inleveren."

"Daarnaast hebben we last van een spelletje ‘minder doen dan de ander’. De baten van het voorkomen van klimaatverandering, hangen af van de mondiale actie. Als je daar zelf zo min mogelijk aan bijdraagt, kan je van twee walletjes eten: nu zo min mogelijk inleveren, en straks toch meeprofiteren van een stabiel klimaat."

"Om dit te doorbreken zijn internationale afspraken onontbeerlijk, bijvoorbeeld over een CO2-prijs. Maar ook dat er landen zijn die simpelweg wél op kop gaan, om het goede voorbeeld te geven."

Gebruiker Boople: Ik zou graag willen weten waarom de Nederlandse overheid zo langzaam en 'zwak' is met reageren op de klimaatcrisis. Ik maak me grote zorgen maar als individu kan ik maar beperkt bijdragen aan verandering.

Rolf: "Nederland heeft inderdaad een relatief hoge uitstoot van broeikasgassen, ook vergeleken met andere Europese landen. Ons energiebeleid is dan ook nog tot een paar jaar geleden sterk gericht geweest op fossiele brandstoffen, met name aardgas, maar bijvoorbeeld ook steenkool. De omschakeling is wel begonnen, maar daarmee halen we niet zomaar een achterstand in."

Gebruiker Johan_Zwakman: Wordt er in Glasgow ook gesproken over de plannen in Azië voor 600 nieuwe kolencentrales?

Rolf: "Ja, er zijn voorstellen om te stoppen met wereldwijde investeringen in fossiele brandstoffen en met het verlenen van vergunningen voor nieuwe winning van fossiele brandstoffen. Ook Nederland kan zulke voorstellen steunen, of niet steunen. Dat heeft een mondiaal effect."

Gebruiker Sven_Van_Den_Berg: Waarom wordt er niet gestimuleerd om CO2 neutraal naar de top te komen? Het is natuurlijk wel heel erg wrang om over klimaat te gaan praten maar ondertussen wel alle belangrijke leiders in te laten vliegen.

Rolf: "Betrokken burgers die naar klimaattoppen reizen proberen dat bijna allemaal zo duurzaam mogelijk te doen. Vanuit Nederland vertrekt bijvoorbeeld een klimaattrein met 500 mensen naar Glasgow. Er zijn ook mensen die fietsen of zelfs wandelen. Veel politici blijven echter vliegen."

Gebruiker kbg: Ik zou graag willen weten of er een kans is dat er afspraken worden gemaakt over (financiële) gevolgen als landen hun beloftes niet nakomen.

Rolf: "Dat was ooit de bedoeling, in de periode tot en met de belangrijke klimaattop in Kopenhagen, in 2009. Landen zouden bindende klimaatdoelen moeten afspreken. Als je de uitstoot in praktijk niet voldoende verlaagde, zou dat gevolgen hebben."

"Dat is losgelaten in Parijs, zes jaar later. Het lukte pas om landen akkoord te krijgen, als alle doelen vrijwillig zouden zijn. Dit komt onder andere door oppositie uit de VS, waardoor de klimaattop van Kopenhagen mislukte."

Gebruiker Jsp: Wat ik niet begrijp is dat Nederland van het gas af wil en dat ze juist in China aan het gas gaan. Dat heb ik begrepen van een producent van ketels. Men wil daar juist de oude types die we hier al jaren niet meer gebruiken. Dus hoe is dat dan uit te leggen in verband met klimaatmaatregelen?

Rolf: "Ook China heeft klimaatdoelen. Het land heeft een groeiende uitstoot, maar wil dat die groei “voor 2030” stopt – om daarna structureel te dalen. China wil in 2060 volledig klimaatneutraal zijn. Het is moeilijk om in te schatten hoe ambitieus dit is. China heeft een andere ontwikkelingsgeschiedenis dan rijke westerse industrielanden, maar het is essentieel voor de kansen van Parijs dat ook de Chinese uitstoot zo snel mogelijk omlaag gaat."

Gebruiker JBHB: Ik wil wel eens weten hoeveel mensen er op die top afkomen. Ik heb gelezen 30.000. Hoeveel daarvan per vliegtuig? Alleen al dit gegeven maakt dat ik zulke vergaderingen niet serieus neem.

Rolf: "Ja, het zijn er inderdaad ongeveer 30.000. Een groot deel zal vliegen. Met name vanuit Europa wordt ook geprobeerd met de trein te reizen. Je kunt je afvragen of klimaattoppen sowieso niet te groot (en daarmee complex) zijn geworden. De complexiteit van de onderhandelingen (bijvoorbeeld heel veel verschillende thema’s) komt de progressie niet per se ten goede."