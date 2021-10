Nederland streeft ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat jaartal prijkt voor veel landen als net-zerodoel op hun klimaatplannen, maar Finland mikt erop om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Hoe zij dat voor elkaar willen krijgen, leggen we je uit in deze video.

190 Hoe Finland (15 jaar eerder dan de EU) CO2-neutraal wil worden