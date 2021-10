Als het even kan, ga je niet met een vliegtuig naar een klimaattop. Een groep Nederlandse jongeren heeft daarom geregeld dat er zaterdag vanaf Amsterdam een extra internationale trein rijdt. Die brengt vijfhonderd mensen naar Glasgow, waar een dag later de klimaattop begint. Ook uit andere landen sluiten klimaatjongeren aan bij de treinreis. Waarom gaan zij naar de klimaattop?

De hele wereld kent de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Maar kijkend naar scholierenstakingen, klimaatmarsen en studentenacties zijn er alleen al in Nederland vele duizenden jongeren die oproepen tot meer klimaatactie .



Een van hen is Mara de Pater. Op 2 oktober 2019 stapte ze samen met 34 andere jongeren op een zeilschip in de haven van Amsterdam. Hun doel: Chili bereiken, waar de voorlopig laatste VN-klimaattop gehouden zou worden.



Halverwege de Atlantische Oceaan kregen ze te horen dat die top halsoverkop verplaatst werd naar Madrid vanwege politieke onlusten in het Zuid-Amerikaanse land.

"Het was voor ons op dat moment een enorme tegenslag, maar achteraf is er veel moois uit gekomen", vertelt De Pater aan NU.nl. Ze was 24 toen ze op het idee van de zeiltocht kwam en is dit jaar ook een van de initiatiefnemers van de treinreis.



"Wij konden niet meer op tijd omdraaien, maar in onze plaats vertrokken 25 andere jongeren per trein naar Madrid. Daarnaast werd daar, midden op de oceaan, vanuit een gevoel van wanhoop het idee Rail to the COP (Conference of Parties, red.) geboren."

Van 35 mensen op een zeilboot, naar 500 in een klimaattrein

COP is de internationaal gebruikte afkorting voor VN-klimaattoppen. De naam voor de treinreis bouwt voort op de eerdere zeiltocht, Sail to the COP. "Met de belangrijke klimaattop in Glasgow hebben we de kans over land te reizen, en dus nog veel meer jongeren mee te nemen. Dat is een enorme boost voor de klimaatbeweging en de band tussen klimaatjongeren in verschillende landen."



De jongeren benaderden ProRail, die meehielp in de verdere contacten met Eurostar en de Britse spoorwegen. Een dag voor de klimaattop rijdt nu een extra trein, met aan boord nog vijfhonderd mensen die de klimaattop willen bezoeken, vertelt De Pater.



Van die vijfhonderd komen er ongeveer honderd uit Nederland, de rest sluit vooral aan uit andere Europese landen. Een daarvan is Tori Tsui. Ze komt uit Hongkong, woont in Bristol en reist vanaf Londen mee op de klimaattrein.



"Veel mensen zeggen dat de klimaattop in Glasgow de laatste kans is als wereldburgers om klimaatactie te ondernemen en te eisen. Maar echte verandering is nooit uitsluitend afkomstig geweest uit dat soort exclusieve plekken. Voor mij is de klimaattop een plek om contact te maken, mensen te ontmoeten die zich ook willen inzetten voor echte klimaatactie aan de grond."

Tori Tsui deed in 2019 mee aan de zeiltocht naar de klimaattop in Chili. Dit jaar reist ze mee in de klimaattrein naar Glasgow. Tori Tsui deed in 2019 mee aan de zeiltocht naar de klimaattop in Chili. Dit jaar reist ze mee in de klimaattrein naar Glasgow. Foto: Tori Tsui

Stem laten horen voor democratische klimaattop

Tsui's hoop voor de klimaattop is dat de aanwezige politici hun eerder gemaakte klimaatbeloftes omzetten in daden. Zo ontbreken nog steeds de in 2019 in Kopenhagen toegezegde miljarden om kwetsbare arme landen te steunen bij het herstel van schade door klimaatverandering.



"Maar mijn vrees is dat we zullen zien wat we al veel vaker hebben gezien: nalatigheid en passiviteit. We weten al veel te lang over de realiteit van klimaatverandering, en veel mensen hebben de gevolgen al aan hun lijf ervaren. Ik vrees en ik verwacht dat politici dat opnieuw zullen negeren."



De Pater blijft het belangrijk vinden dat ook 'gewone mensen' naar de klimaattoppen gaan. "Op de officiële conferentie, maar ook daarbuiten zijn tal van mogelijkheden om je stem te laten horen. Ik zal in Glasgow veel evenementen bijwonen: van het luisteren naar expertpanels en meelopen in protestmarsen tot afspraken met delegaties."



"Het is ontzettend belangrijk dat zo'n klimaattop een democratisch proces is. In plaats van lobbyisten van grote bedrijven, moeten mensen er inspraak hebben - vooral de mensen die het meeste last gaan hebben van de destructie van klimaatverandering."