Komend weekend begint de klimaattop in de Schotse stad Glasgow. Het is de belangrijkste klimaattop in jaren, waar landen het met elkaar eens moeten worden over snellere verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Wat wil jij daar nog over weten? Stel je vragen op ons reactieplatform NUjij en dan beantwoorden wij ze in een los artikel.

Belangrijkste agendapunt voor de klimaattop in Glasgow zijn nieuwe klimaatdoelen voor het jaar 2030. Stel je vragen daarover op NUjij en dan beantwoorden wij de meest gestelde en belangrijkste vragen. Volg onze berichtgeving over de klimaattop in Glasgow Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het klimaat