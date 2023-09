Sergio Pérez maakte zondag in Suzuka opnieuw geen reclame voor zichzelf, met gestuntel en een uitvalbeurt. Een stoeltje voor 2024 lijkt gegarandeerd voor de Mexicaan, maar uiteindelijk kan hij een risico vormen voor Red Bull. Een analyse.

De ellende begon zondag met een slechte start voor Pérez, die daardoor vanaf de vijfde plaats direct onder druk kwam te staan van de coureurs achter hem. Dat hij daarbij schade opliep, was niet direct aan de Mexicaan te wijten. Maar zijn knullige inhaalactie op Kevin Magnussen des te meer.

Ook al omdat de Red Bull-coureur vorige week in Singapore vrijwel hetzelfde deed bij Alexander Albon. Twee weken op rij een mislukte inhaalactie door een inschattingsfout, iets wat zijn steevast kordate teamgenoot Max Verstappen niet zou overkomen.

Die teamgenoot is ook de hoofdreden waarom Pérez niet onder druk staat. Zijn positie staat nog altijd niet ter discussie voor 2024 en fouten zoals die op Suzuka worden door de topmensen Helmut Marko en Christian Horner met de mantel der liefde bedekt. Marko zei zondag ook weer dat Pérez "pech had gehad".

Zorgen zijn er niet, omdat Verstappen haast onafgebroken doorgaat met winnen en Red Bull met zijn vierhonderd punten de constructeurstitel uiteindelijk ook solo zou bezorgen. Dat deed hij eigenlijk al in Japan, al tellen de punten van Pérez uiteraard wel mee. Maar Verstappen is zo dominant dat het onder de streep niet uitmaakt wat zijn teamgenoot ervan bakt.

McLaren heeft de opwaartse lijn ingezet

Garanties dat dit volgend seizoen weer kan, zijn er niet. McLaren was zondag nog geen partij voor Verstappen, maar heeft de opwaartse lijn duidelijk te pakken. Elke update is het raak voor het team van Lando Norris en Oscar Piastri. Mercedes en Ferrari kondigden eerder al aan dat het concept voor 2024 wordt omgegooid, uiteraard meer op de lijn Red Bull. Die heeft McLaren al ingezet.

Red Bull geniet nu dus nog een voorsprong, al geldt dat eigenlijk alleen voor Verstappen. Nu al eindigde Pérez in de helft van de races niet op het podium. Slechts in zes van de zestien races was hij eerste of tweede, in de andere tien moest de Mexicaan nog minimaal één andere coureur dan Verstappen voor zich dulden of viel hij uit.

Uiteindelijk komt de constructeurstitel wel in het geding

Mocht de concurrentie dus daadwerkelijk dichterbij komen, dan wordt Pérez een kwetsbaarheid voor Red Bull en komt de constructeurstitel wél in het geding. Die titel werd zondag nog uitbundig gevierd. Constructeurs vinden het teamkampioenschap echt belangrijk. Het levert bovendien simpelweg geld op.

Los daarvan komt het bij meer tegenstand ook meer aan op strategie en teamwork. Pérez speelde in 2021 nog enkele malen een glansrol met zijn verdedigende werk, maar in zijn huidige vorm is het de vraag of hij dat nog kan. Pérez werd in de laatste elf races slechts twee keer tweede (Spa en Monza), op banen waar Red Bull echt een overmacht aan snelheid had. Wordt het iets lastiger, dan verzuipt de 33-jarige coureur al snel.

Kant-en-klare opvolger staat niet klaar

Dat Red Bull nu niet afhankelijk is van zijn resultaten geeft Pérez lucht, maar ook het gebrek aan kant-en-klare opvolgers is misschien zijn redding. Toch loont het voor het team misschien de moeite om Yuki Tsunoda de kans te geven, of te kijken of Daniel Ricciardo het echt nog kan. Alle toptalenten liggen elders al vast. Piastri verlengde bijvoorbeeld dit weekend nog zijn contract bij McLaren.