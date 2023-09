Na het hoekige circuit in Singapore rijdt de Formule 1 komend weekend in Japan weer op een echte liefhebbersbaan. Het draait om het pure racen op Suzuka, in een land dat een echte autosportcultuur heeft.

Verstappen had ze weer gezien: de Japanse fans die volledig in coureursoutfit, inclusief helm, rondlopen op het circuit. Dubbelgangers van de Nederlander zitten er ook bij. "Het is net alsof ze zelf in de auto rijden", lachte de WK-leider donderdag.

Japan is een autosportland pur sang, met grote merken die ook hun strepen hebben verdiend. Toyota was geen succes in de Formule 1, maar domineert het langeafstandsracen. Subaru blijft een klinkende rallynaam en Honda past voor altijd bij het tijdperk-Senna. En nu dus bij het tijdperk-Verstappen.

"Als je de televisie hier aanzet, zie je ook altijd wel een race die bezig is", vertelde Verstappen. Suzuka geldt als het belangrijkste circuit in Japan, maar er zijn genoeg banen om hele kampioenschappen te organiseren. Fuji, Okayama, Autopolis, Twin Ring Motegi - het zijn bekende namen voor autosportliefhebbers.

Suzuka is eigendom van Honda. Geen wonder dat Verstappen het Honda-personeel dit weekend de constructeurstitel wil bezorgen. "Dat zou wel speciaal zijn ja", zei de Nederlander, die vorig jaar zelf de rijderstitel pakte op Suzuka. "Bij Honda hebben ze zo ongelooflijk hard aan de motor gewerkt", benadrukte zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Een Japanse fan verkleed al Max Verstappen, inclusief helm. Foto: Getty Images

'Een van de beste plekken om te zien wat een Formule 1-auto kan'

Maar los van de autosportcultuur is Suzuka al een attractie op zich. Yuki Tsunoda kwam als kind al op het circuit. "Ik weet het nog wel, Sebastian Vettel reed in de Red Bull. En de motoren waren veel luider dan nu."

Volgens de AlphaTauri-coureur is Suzuka een van de circuits waarop je vanaf de tribune het best kan zien wat een Formule 1-auto echt kan. "Als je kijkt naar de eerste twee bochten, of eigenlijk de hele eerste sector, dan zie je daar een auto vol vonken doorheen racen. Dat is altijd indrukwekkend, dan zie je pas hoe snel ze zijn. Maar ook in bocht 7, bocht 8, de Degnerbochten. Dit is een ongelooflijke plek."

Veel coureurs zien Suzuka daarom als hun favoriete circuit. "Ik hou echt van deze baan", beaamde Alexander Albon. "Je krijgt hier het gevoel dat je echt lekker door de bochten kunt gaan, je voelt echt hoe het is om in een Formule 1-auto te rijden. Dat klinkt misschien stom, maar op een baan als Singapore voel je dat niet echt. Maar hier wel, op een smal circuit, met het gras naast de baan, met de snelheid. Je voelt dat hier veel beter dan op een brede baan als Paul Ricard", legde de Williams-coureur uit. "Het is heel bijzonder."

Nico Hülkenberg somde op waar een goed rondje op Suzuka aan moet voldoen. "Je moet hier echt alle sectoren aan elkaar knopen, met een goede balans in de auto. Er zijn veel stukken met weinig grip, je verandert zo veel van richting", verklaarde de Duitser. "Het is heel snel en vloeiend en het komt er echt op neer hoeveel grip je hebt. Dat maakt het uitdagend."

Yuki Tsunoda op Suzuka met Formule 1-baas Stefano Domenicali. Foto: Getty Images

Suzuka is ook volop Formule 1-historie

Suzuka is het enige circuit op de kalender met een viaduct, waar het circuit kruist. Het heeft daardoor de vorm van het cijfer 8. "Alleen al daarom is het een van mijn favoriete circuits", lachte Lewis Hamilton. "Maar het is natuurlijk ook een historisch circuit. We hebben Senna zien vechten met Alain Prost, jaren geleden. Dat maakt het een bijzondere bestemming."

Het circuit is inderdaad een belangrijk onderdeel van de koningsklasse, ook omdat de race vaak in de slotfase van het seizoen wordt aangedaan. Veel kampioenschappen zijn beslist op Suzuka. Vorig jaar deed Verstappen het, maar grote namen als Michael Schumacher en Mika Häkkinen gingen hem voor.

"Door dat alles is het een geweldige trip", vindt Hamilton. "Het is een prachtland, met geweldig eten. En je wordt overal zo hartelijk ontvangen."

Dat is ook voor Verstappen een van de pluspunten van Japan. "Ik heb al verschillende cadeaus gehad, van theelepels tot speciale eetstokjes", lachte de Nederlander. "De mensen hier zijn heel aardig, met goede manieren. Daar kunnen veel mensen over de wereld nog wat van leren."