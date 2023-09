Max Verstappen hoopt zondag op Suzuka een nieuwe stap naar zijn derde wereldtitel te zetten. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de Grand Prix van Japan.

Denk je dat Red Bull en Verstappen na het dramatische weekend in Singapore dit weekend in Japan weer ouderwets sterk voor de dag gaan komen?

"Absoluut. Waar ik vorige week nog zei dat Singapore dit jaar een van de circuits is waar zij relatief minder goed gaan, is hier het omgekeerde het geval. Suzuka is een circuit dat de auto op het lijf geschreven is. Downforce en efficiëntie zijn hier cruciaal voor een goede performance en we weten dat de Red Bull daarin uitblinkt."

"In de voorbeschouwing op Singapore bespraken we dat de hobbelige baan en het moeten rijden van vele kerbstones zoals je die daar hebt de Red Bull-auto niet echt liggen, maar daar zullen ze op Suzuka geen last van hebben. Hobbels zijn er namelijk bijna niet. En afgezien van de laatste chicane rijd je nergens op de apex (het diepste punt van de ideale lijn in het midden van de bocht, red.) over de kerbstones."

"Kerbstones pak je wel heel veel bij het uitkomen van bochten, maar daar heb je er eigenlijk geen last van. Alleen tracklimits zijn daar een issue, zoals bij het uitkomen van Spoon. Wel zijn er wat compressiemomenten. Daardoor raakt de vloer van de auto het wegdek, zoals in Degner. Je kunt het allemaal een beetje vergelijken met Spa en we kunnen ons nog wel herinneren hoe sterk de Red Bull in de handen van Verstappen daar was."

Van welk team achter Red Bull verwacht je het meest?

"Van Ferrari. Het is natuurlijk een totaal ander type circuit dan Singapore, maar de configuratie van de auto's is dan ook volledig anders. Ferrari lijkt met de iets kleinere achtervleugel die we eerder hebben gezien dit jaar een goed compromis te hebben gevonden dat relatief goed werkt op hoge snelheid circuits zoals Suzuka. Tenminste, dat geldt in ieder geval voor de kwalificatie."

"In de race zullen ze wel weer meer worstelen met de bandenslijtage, die is namelijk hoog in Suzuka. Zeker voor achterbanden is het circuit behoorlijk belastend. Die zijn hier dan ook de limiterende factor voor alle teams en rijders."

Bij veel coureurs staat Suzuka hoog op het lijstje als het gaat om favoriete circuits. Wat maakt Suzuka zo'n gaaf circuit?

"Het is een hogesnelheidcircuit met veel snelle bochten en die zijn altijd uitdagend voor coureurs. Ook het hoogteverschil is prachtig, het gaat op veel plekken echt steil omhoog en naar beneden. De eerste sector is heel technisch. De kunst is om in bocht 3, de eerste en snelste van de S-curves, zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Maar niet dusdanig veel dat je iets te wijd uitkomt voor bocht 4, want dat brengt je dan weer in de problemen voor 5."

"De hele sectie van de S-curves is één vloeiend stuk waar de bochten op elkaar aansluiten. Op papier lijken die bochten allemaal redelijk hetzelfde, maar ze zijn behoorlijk anders. Ook door het hoogteverschil."

Max Verstappen pakte vorig jaar de wereldtitel in Japan. Foto: Getty Images

Wat is het geheim van een snelle ronde op Suzuka?

"Het circuit daagt rijders uit. Je kunt hier enorm veel snelheid bochten mee innemen en moet de bochten dus echt aanvallen om tijd te winnen. Dat is iets waar je je hier extra op focust. Tegelijk moet je opletten dat je niet te diep gaat, want de rechte stukken zijn lang. Als je dus te enthousiast bent bij het ingaan van de bocht, zul je moeite hebben om de auto te roteren. Als je daardoor wat later naar je gas gaat, verlies je weer veel tijd."

"Ook heb je veel bochten waar je nog laterale g-krachten hebt terwijl je moet gaan remmen. Het is zaak om de auto zo recht mogelijk te zetten en die zijwaartse g-krachten terug te brengen voordat je begint met remmen om stabiliteit in de auto te bewaren."

Tijdschema GP Japan (Nederlandse tijden) Vrijdag: 4.30-5.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag: 8.00-9.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag: 4.30-5.30 uur: Derde vrije training

Zaterdag: 8.00-9.00 uur: Kwalificatie

Zondag: 7.00 uur: Race

We hebben tijdens de recente edities van F1-races op het circuit van Suzuka veel regen gehad en ook voor dit weekend worden wat lokale buien voorspeld. Hoe lastig is dit circuit in de regen?

"Dit is typisch zo'n baan waar lokale kennis belangrijk is in de regen. Sommige bochten hebben behoorlijk wat banking en het loont daar om een andere lijn te rijden die vaak net iets hoger is, omdat die meer grip biedt. Ook zijn er door de vele hoogteverschillen heel veel rivieren over de baan waar je snel last hebt van aquaplaning. Om die reden zullen ze allemaal video's bekijken van de lokale Super Formula-klasse. Daarnaast hebben vrijwel alle coureurs een notitieboekje, fysiek of digitaal, waarin je dergelijke aantekeningen maakt over een baan."

"Dat is dan ook de reden om op de donderdag een trackwalk te doen. Dan kun je nauwkeurig vergelijken wat er allemaal veranderd is en bijvoorbeeld ook even voelen hoe glad de witte lijnen en kerbstones zijn. Die worden altijd opnieuw geverfd en het kan zomaar zo zijn dat ze ineens een net iets ander type verf hebben gebruikt."