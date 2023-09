Vervelend, verfrissend, verrassend: er kan van alles worden losgelaten op het slechte weekend voor Max Verstappen in Singapore. Wat vrijwel zeker vaststaat, is dat het eenmalig was.

In de voorbereiding op zijn trip oostwaarts had Verstappen nog in de simulator van Red Bull gezeten. Daarmee test het team de afstellingen. Het geeft de WK-leider de kans om erop te schieten. "Singapore voelde toen al niet goed aan", vertelde Verstappen eerder in het weekend. "Maar Japan wel, dus daar kijk ik met vertrouwen naar uit."

Singapore is hoekig, hobbelig en het heeft een asfaltlaag en omstandigheden waardoor de grip in het weekend enorm toeneemt. Dat zijn eigenschappen die nergens op de kalender samenkomen. Meerdere dominante teams struikelden erover. In 2015 domineerde Mercedes bijvoorbeeld. Maar in Singapore ging het mis. "En dit jaar bijt het ons", liet hoofdengineer Paul Monaghan van Red Bull zondagochtend weten.

Red Bull hield zich op de vlakte over wat er nou precies aan scheelde in Singapore, maar het vermoeden is dat er door de hobbels iets hoger gereden moest worden dan normaal. Daardoor verloor de RB19 zijn superieure grip. "Ik glij in de bochten steeds een klein beetje weg", omschreef Verstappen de situatie. Hij leek zijn banden ook niet goed aan de praat te krijgen, getuige de situatie na de safetycar waar hij werd voorbijgereden door concurrenten die hem normaal alleen bij de start aan de horizon zien verdwijnen.

Die hobbels waar het team last van had, zijn er op de meeste circuits niet. Ook niet op Suzuka. Red Bull zelf en de concurrentie verwachten dat Verstappen in Japan weer ouderwets de benen kan strekken.

Strengere regels niet de oorzaak

De slechte vorm in Singapore had ook niets te maken met de strengere doorbuigregels voor aerodynamische onderdelen die de FIA in Singapore introduceerde. Dat vermoeden werd gesterkt doordat Red Bull een nieuwe vloer en een andere achtervleugel mee had genomen naar de Aziatische metropool. Was dat een aanpassing om aan de regels te voldoen?

"Kijk maar welke vloer er onder de auto zit tijdens de race", antwoordde Monaghan lachend. Dat was de oude vloer, die dus al aan de nieuwe regels voldeed zonder aanpassingen.

Ook in de race zelf bleek dat de snelheid niet opeens is verdwenen bij Red Bull. Verstappen stelde zelfs dat hij zonder ongunstige safetycar best mee had kunnen doen in het gevecht vooraan. "Over de snelheid in die laatste stint was ik best tevreden. Niet alle problemen uit de kwalificatie waren verdwenen, maar dat is niet iets wat nu opgelost hoeft te worden."

'Kijken terug op goed werk'

Strategisch zat het Red Bull ook niet mee. "Die safetycar had niet op een slechter moment kunnen komen", baalde teambaas Christian Horner. "Dat was jammer, maar er viel best veel positiefs uit de race te halen."

De zege van Carlos Sainz betekende vooral dat er twee reeksen werden doorbroken. Die van tien overwinningen op een rij door Verstappen en vijftien zeges op rij van Red Bull.

"We wisten dat onze reeks ten einde zou komen", benadrukte Horner. "We kijken simpelweg terug op goed werk dat we hebben verricht. Vijftien op rij is echt een ongelooflijk iets om te doen. Tien op rij voor Max is dat natuurlijk ook.

Winnen is inderdaad niet makkelijk.

Verstappen wees op zijn reeks in combinatie met Singapore, dat erop volgde. "Het laat zien hoe moeilijk het is om te winnen", stelde hij. En dat is goed om te benadrukken. Team en coureur bouwen door het weekend heen een kaartenhuis dat de overwinning kan opleveren. Maar als er iets omvalt, stort het in en komt die zege er niet.

Horner ziet Singapore desondanks echt als een uitzondering en denkt dat Red Bull de draad van de zege in Monza weer kan oppakken. "We hebben nog steeds veel momentum, dat we meenemen naar Japan. We kijken ernaar uit om daar weer de baan op te gaan."