Aston Martin-coureur Stroll mist GP Singapore door gevolgen crash bij kwalificatie

Lance Stroll doet zondag niet mee in de Grand Prix van Singapore. De coureur van Aston Martin heeft nog te veel last van zijn crash van zaterdag tijdens de kwalificatie.

"Het hele team was opgelucht dat Lance gisteren in staat was zijn auto te verlaten. Maar jammer genoeg voelt hij nog steeds de naweeën van de crash. Onze prioriteit is nu dat hij zo snel en goed mogelijk herstelt", zegt teambaas Mike Krack.