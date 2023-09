Concrete aanwijzingen dat Lando Norris op korte termijn teamgenoot wordt van Max Verstappen zijn er niet, toch wordt erover gesproken in de Formule 1. Een analyse van de kansen dat het gaat gebeuren, en waarom Norris het vooral niet moet willen.

"Ik zal nooit blij zijn als ik word verslagen door een teamgenoot", zei Norris donderdag in Singapore. Het gesprek ging opnieuw over rijden naast Verstappen. De 23-jarige Brit wordt daar regelmatig naar gevraagd.

"Volgens mij gaf hij ook gewoon antwoord op een vraag", reageerde Zak Brown een dag later. De McLaren-teambaas merkt ook dat er steeds meer geruchten zijn over een vertrek van zijn stercoureur naar Red Bull. "En verder stookt iedereen het steeds maar op."

Daarmee verwees Brown naar het antwoord dat Norris gaf op de vraag of hij in de toekomst teamgenoot van Verstappen zou willen zijn. Ja, dat zag hij wel zitten. Het is daarmee niet gezegd dat Norris onderweg is naar Milton Keynes om een Red Bull-stoeltje te passen. Het was slechts een vraag waarop een coureur antwoord gaf.

Het zorgt momenteel voor de meeste verwarring in de Formule 1: de buitenwereld lijkt vaak te denken dat coureurs en teambazen, zoals Lewis Hamilton en Toto Wolff van Mercedes, dingen uit zichzelf zeggen. Maar het is vrijwel altijd zo dat een journalist of interviewer het onderwerp aansnijdt of om een reactie vraagt.

Uiteraard is Red Bull geïnteresseerd in Norris

Zo werd Helmut Marko van Red Bull gevraagd of hij Norris een geschikte coureur voor Red Bull vindt: ja, natuurlijk vindt de Oostenrijker dat. Norris is jong, populair en - het belangrijkste - snel. Hij is interessant voor alle teams op de grid. Geen wonder dat Marko eerder al eens bij hem had gepolst.

Het is ook niet vreemd dat Norris zich gevleid voelt als een topman van het beste team op de grid interesse heeft. Ook dat was weer een antwoord op een vraag. Waarop Norris ook zei: "Maar er verandert niets, ik blijf gewoon doen wat ik nu doe." Dat haalde de koppen alleen niet.

Norris ligt tot eind 2025 vast bij McLaren. In de Formule 1 is alles mogelijk en zijn contracten zelden waterdicht, maar Brown maakt zich geen zorgen over een eerder vertrek van zijn rijder. "Max en Lando zijn goede vrienden. Iedere coureur die je de vraag stelt of hij het wil opnemen tegen een goede tegenstander, geeft zo'n antwoord. Ik zou ook graag de teamgenoot van Lewis, Max of Fernando Alonso zijn. Iedereen gaat aan de haal met zo'n antwoord op een vraag. Dat is Formule 1, en dat is ook prima. Maar hij zit goed bij ons."

Zak Brown omhelst Lando Norris. Foto: Getty Images

Waarom Norris het niet moet willen

Toch loopt zijn contract uiteindelijk wel af, en dan is er nog altijd de kans dat Norris naast Verstappen bij Red Bull terechtkomt. Echt verstandig lijkt het niet.

Door een antwoord op een vraag aan Hamilton in Monza ging het over eerdere teamgenoten van Verstappen. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez: het zijn stuk voor stuk namen van formaat. En ze werden ook stuk voor stuk in meer of mindere mate verslagen door Verstappen. Daarbij liepen een aantal van hen flinke deuken in hun zelfvertrouwen op.

Norris denkt wat alle coureurs denken: ik ben heel goed, dus ik wil het opnemen tegen de beste tegenstander. Maar hoewel de coureur uit Bristol echt veel talent heeft, is hij zelden te betrappen op Verstappen-achtige prestaties, Verstappen-achtige acties of blijken van buitengewone kwaliteiten.

Op voorhand is de inschatting dat Norris Verstappen echt gaat verslaan slecht te onderbouwen. Het omgekeerde is eerder het geval. Norris was er ook jong bij met een debuut op negentienjarige leeftijd. Verstappen was op die leeftijd al Grand Prix-winnaar en acteert momenteel op een uitzonderlijk hoog niveau.

Goede vrienden naast de baan: Norris en Max Verstappen trekken regelmatig met elkaar op. Foto: Getty Images

Is een vriendschap bestand tegen een interne strijd?

"Ik heb nog nooit in een positie gezeten waarin ik met mijn teamgenoot om overwinningen of titels moest knokken. Normaal gesproken kan ik het altijd goed vinden met mijn teamgenoot, ik denk dat ik een van de betere teammaten ben om te hebben", vertelde Norris donderdag. Waaraan hij toevoegde dat hij zich nooit goed zou voelen als hij zou worden verslagen door zijn teamgenoot. En met dat scenario moet een stalgenoot van Verstappen toch ernstig rekening houden.

Dan de hoofdreden waarom Norris aan Red Bull wordt gelinkt: zijn goede band met Verstappen. Maar of die ook bestand is tegen een interne teamstrijd? Hamilton was ook goede vrienden met Nico Rosberg, tot ze bij Mercedes om zeges en titels vochten. Die vriendschap viel snel uit elkaar. "Ik maak me niet zo druk om wat er mis kan gaan tussen teamgenoten en ben blij als ik een goede band met hem heb", zei Norris daarover.

Cv Lando Norris Leeftijd: 23

Woonplaats: Monaco

Teams: McLaren

Overwinningen: 0

Polepositions: 1

Podiums: 8

'Max is een heel andere persoon'

Toch was er ook realisme bij de McLaren-coureur. "Het is natuurlijk wel anders als je opeens teammaten wordt. Max is wel een andere persoon, met een ander karakter. Hij is heel direct. Dat bewonder ik. En hij is de beste coureur op de grid. Niemand gaat het leuk hebben naast hem."

Alleen dat laatste is al de reden waarom Norris het niet moet willen, instappen bij Red Bull naast Verstappen. De Nederlander heeft het hele team om zich heen, iets waar Norris echt geen voet tussen krijgt. Dan kan hij zijn talent laten verpieteren in de tweede auto, of vertrouwen houden dat McLaren de weg naar boven weer vindt. Dat team draait nu om hem, en laat dit jaar zien wat het in de mars heeft. En dat lijkt de Brit dus zelf ook te beseffen. "Ik blijf doen wat ik doe", was zijn antwoord. Heel verstandig.