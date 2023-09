De elfde zege op rij, zijn eerste overwinning in Singapore; voor Max Verstappen kan de avondrace in de Aziatische metropool zondag een bijzondere worden. Maar voor de zege verwacht hij meer tegenstand dan de laatste weken.

Een lijstje houdt de regerend wereldkampioen niet bij, maar dat Verstappen nog niet heeft gewonnen op het Marina Bay Street Circuit weet hij uiteraard wel. Meerdere keren ging het mis voor de Limburger. Een grote startcrash, moeite met inhalen, snellere concurrenten en natuurlijk de fout van zijn team in de kwalificatie vorig jaar.

"Daarvan hebben we geleerd dat we met iets meer benzine in de kwalificatie moeten rijden", wijst Verstappen glimlachend op 2022. Zijn team riep hem in het beslissende deel van de kwalificatie naar de pitbox omdat hij te weinig brandstof aan boord had, juist toen hij voor pole wilde gaan. Vanaf de achtste plaats en na een slechte start werd het een enerverende maar moeizame race.

In 2017 al leek Verstappen een serieuze gooi naar het podium te kunnen doen, tot Sebastian Vettel de Nederlander direct na de start in een Ferrari-sandwich met Kimi Raïkkönen bracht en de race van het drietal al in bocht 1 eindigde. Het gebeurde in een ver verleden voor Verstappen, die zich nog wel herinnert "dat het niet zijn schuld was".

Verstappen in de Ferrari-sandwich bij de start in 2017. Foto: Getty Images

'We zaten een paar keer dichtbij'

"Het is niet dat ik specifiek baal van een jaar waarin het niet lukte, want tot vorig jaar hadden we sowieso niet de auto om te kunnen winnen", overziet hij het grotere plaatje. "We zaten er een paar keer wel dichtbij, volgens mij heb ik twee keer op het podium gestaan". In 2018 werd Verstappen inderdaad tweede, en in 2019 moest hij genoegen nemen met de derde plaats.

Nu heeft Red Bull wel de auto om te winnen, al ziet Verstappen Singapore wel als een van de lastigste banen voor de Red Bull RB19. "Ik denk dat we hier gewoon niet zo competitief gaan zijn als op andere banen. Stratencircuits zijn iets zwaarder voor onze auto. We kunnen zeker wel goed voor de dag komen, maar het wordt krap in de strijd vooraan", blikt hij vooruit.

De WK-leider weet nog niet van wie hij de grootste tegenstand moet verwachten. "Dat kan echt van Ferrari, Aston Martin tot Mercedes zijn. McLaren komt volgens mij met een grote update hier, dus het is ook nog even afwachten hoe sterk zij hier zijn."

Concurrenten hebben weinig hoop

Die concurrenten zelf maken zich minder illusies. Lewis Hamilton waagde zich aan niet meer dan "ik hoop dat we kunnen vechten voor het podium". Fernando Alonso durfde überhaupt niet te voorspellen wat er van Aston Martin verwacht mag worden.

En volgens Charles Leclerc is Ferrari nog aan het bijkomen van de thuisrace. "We moeten toch een beetje resetten na Monza. Dus ik denk dat Mercedes, McLaren en Aston Martin toch een stuk dichterbij gaan zitten." Over Red Bull aanvallen sprak de Monegask niet.

De scenario's voor Verstappen én Red Bull zijn daarom duidelijk. Loopt de Nederlander acht punten uit Sergio Pérez, dan kan hij volgende week in Japan voor het eerst mathematisch zijn derde wereldtitel pakken. Red Bull kan dit weekend bovendien al de constructeurstitel grijpen. Het team moet Singapore dan verlaten met minimaal 353 punten voorsprong in het teamkampioenschap. Bovendien kan het na Singapore onmogelijk zijn dat iemand anders dan Verstappen of Pérez nog de rijderstitel pakt.

'Er komt een dag waarop het eindigt'

En dan is er nog de recordreeks. Na de Italiaanse Grand Prix staat Verstappen op een het indrukwekkende aantal van tien zeges op rij. Elke race wordt het weer iets bijzonderder als hij de serie vast kan houden, al brengt dat volgens de Nederlander zelf geen extra druk met zich mee.

"Ik voel elk weekend dezelfde druk die ik mezelf opleg om het beste er uit te halen. Ik keek ook niet echt specifiek naar nummer acht, negen of tien, dus daar verandert in principe niets aan. Er komt natuurlijk een dag waarop het eindigt. In Singapore heb je wel iets meer risico, iets meer chaos. Maar ik wil het zo lang mogelijk volhouden en we zijn hier om te winnen."