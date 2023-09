Tijdschema GP Singapore: wanneer komt Verstappen in actie?

Twee weken na de race in Monza komen de Formule 1-coureurs vanaf vrijdag weer in actie bij de Grand Prix van Singapore. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en zijn collega-rijders zich op het circuit melden.

De 25-jarige Verstappen aast in Singapore op een primeur, want de Nederlander heeft nog nooit gewonnen op dit circuit. Vorig jaar won Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez de race in het kunstlicht. In 2020 en 2021 ging de race niet door vanwege de coronapandemie. Het circuit is dit jaar overigens korter, omdat een bochtencombinatie is veranderd in een recht stuk.