Red Bull hield zich in 2022 net als alle andere teams wél aan budgetlimiet

Alle Formule 1-teams hebben zich in 2022 gehouden aan de budgetlimiet. Dat concludeert autosportfederatie FIA dinsdag na maandenlang onderzoek door een speciale commissie.

Red Bull Racing kreeg vorig jaar nog een boete van ruim 7 miljoen euro na een overschrijding over het jaar 2021. Bovendien mocht het team van Max Verstappen en Sergio Pérez 10 procent minder tijd besteden in de windtunnel om te werken aan de aerodynamische ontwikkeling.

De FIA oordeelde vorig jaar dat Red Bull in 2021 het budget van 145 miljoen dollar (135 miljoen euro) met 1,6 procent, dus 2,3 miljoen dollar, had overschreden. De autosportfederatie liet wel weten dat de renstal niet frauduleus had gehandeld.

Concurrerende teams en coureurs riepen destijds op tot een zware straf voor Red Bull. Met name Mercedes hoopte op een forse sanctie. Verstappen pakte in 2021 zijn eerste wereldtitel door in de laatste race in Abu Dhabi concurrent en Mercedes-coureur Lewis Hamilton achter zich te laten.