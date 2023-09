Even sloeg de schrik het Red Bull-team om het hart toen Yuki Tsunoda op Monza zijn AlphaTauri in de opwarmronde langs de kant parkeerde. De zegereeks die Max Verstappen heeft ingezet, brengt plezier maar ook spanning. Ook bij de WK-leider zelf.

"Tsunoda heeft dezelfde Honda-motor en dezelfde versnellingsbak als wij", blikte teambaas Christian Horner na afloop opgelucht terug op de vroegtijdige uitvalbeurt van de Japanner. "Ze gebruiken veel onderdelen van ons, dus het was niet echt comfortabel om hem dan zijn auto langs de kant te zien parkeren in de opwarmronde."

"Maar we wisten snel wat er aan de hand was. Het was iets specifieks voor die auto", vulde Helmut Marko aan. "Het was niet iets wat zorgen baarde voor de andere motoren."

Er waren ook wat zenuwen bij Verstappen. Voor de Limburger was zijn recordreeks wel degelijk belangrijk, ook al doet hij er regelmatig luchtig over. "Max was wel een beetje gespannen dit weekend", bekende Marko. "Het was erg belangrijk voor hem om dit record te breken", stelde de Oostenrijker, die in Canada Red Bull nog de honderdste overwinning van het team zag pakken. "Dat vond ik zelf belangrijker, maar Max hecht meer waarde aan deze recordreeks. Hopelijk kan hij wat ontspannener naar de komende races toeleven nu het record toch al op zijn naam staat."

Alles winnen in 2023 wordt nu echt een doel

Marko ontving al een appje van de voormalige recordhouder Sebastian Vettel, die zijn oude team aanspoorde om nu voor twaalf op een rij te gaan. Horner en Marko willen zelf alle races dit seizoen winnen.

"Onze eerste doel is natuurlijk kampioen worden. Maar we hebben nu al zo veel races gewonnen. Als we Singapore ook pakken, dan worden onze kansen om alles te winnen wel groter. En dat wordt natuurlijk ook een doel nu."

Horner was iets voorzichtiger: "We bekijken het van race tot race. Singapore is een van de lastigste banen op de kalender. Vorig jaar kon je aan de race Max zien hoe het kan lopen daar", beaamde de teambaas woorden van Verstappen zelf. Die ziet de race in de Aziatische metropool over twee weken als de lastigste horde in zijn lopende recordreeks. "Maar we zijn overal snel, dus daar ook. Natuurlijk zijn Ferrari en McLaren specialisten op zulke banen, maar volgens mij hebben wij een auto waarmee we daar kunnen winnen", bleef Marko optimistisch.

Wanneer eindigt de reeks?

De grote vraag is nu hoe lang de reeks van Verstappen nog doorgaat, en waar het eindigt. "Het gaat een keer gebeuren, maar we willen dit natuurlijk zo lang mogelijk doorzetten. Alleen er zijn zo veel elementen: betrouwbaarheid, geluk, strategie, pitstops, de snelheid, het weer", somde Horner op. "Maar dat hebben we allemaal al een keer tegen ons gehad, en elke keer wint Max toch."

Ook zondag op Monza moest Verstappen het in de slotfase rustig aan doen, omdat de temperaturen in zijn Red Bull opliepen. Toch kan Horner geen moment tijdens de tien overwinningen herinneren waarbij Verstappen echt op het punt stond om uit te vallen. "Onze auto is snel en robuust", benadrukte de Brit.

Toon Mercedes mag de aandacht niet afleiden

Robuust zijn ook de antwoorden op het Mercedes-kamp, dat de laatste weken met wat uitspraken over Red Bull en Verstappen de woordenstrijd weer deed oplaaien. De regerend wereldkampioen zelf stelde zaterdag dat Lewis Hamilton een beetje jaloers is op zijn succes. "We willen geen verhalen maken, zoals zij doen", wuifde Marko de toon vanuit Mercedes weg. "We richten ons gewoon onszelf en onze prestaties."

Teambaas Horner vulde de Red Bull-topman aan: "Je moet gewoon erkennen en applaudisseren voor wat Max momenteel doet. Het is heel bijzonder wat hij presteert en daar moeten we ons op geen enkele manier van laten afleiden. Dit gebeurt zelfden in sport. Het is een gouden moment voor hem en zeker een gouden moment voor het team."