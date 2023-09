Verstappen op recordjacht in Monza: 'Hij hoort al bij een elitegroepje'

Niet Ferrari, maar de recordreeks van Max Verstappen is dit weekend op Monza het belangrijkste onderwerp. Hij kan in Italië als eerste tien keer op rij winnen. Anderen over zijn kwaliteiten, en waarom de Limburger al bij de allergrootsten hoort.

35 jaar geleden stond de Italiaanse Grand Prix ook begin september op de kalender. Het was het jaar van McLaren, met de iconische en extreem lage MP4/4 en het droomduo Ayrton Senna en Alain Prost achter het stuur. Monza was de twaalfde bestemming, en McLaren had tot dan toe alles gewonnen. De perfecte score was in beeld, zoals nu voor Red Bull.

Maar er gaat altijd wel iets mis. 1988 is het jaar waarin McLaren bijna alle races won. Op één na, omdat Prosts motor op Monza de geest gaf en raceleider Senna zich vergaloppeerde over achterblijver Jean-Louis Schlesser. Tot grote vreugde van het Italiaanse publiek erfde Ferrari de zege met een een-twee voor Gerhard Berger en Michele Alboreto. De recordreeks van McLaren was doorbroken.

De les uit die race: recordreeksen zijn misschien wel de moeilijkste records. De bal moet in de lucht blijven. Verstappen kreeg in zijn negen overwinningen op rij al van alles op zich af. Zelf weet de WK-leider wanneer het echt lastig werd. "Vorige week in Zandvoort, met die regen, dat was misschien wel het moeilijkste moment. Maar we hebben toch gewonnen."

Max Verstappen in gesprek met Christian Horner en Helmut Marko. Foto: Getty Images

'Je moet het niet proberen met rotte tomaten'

Concurrenten zien het met argusogen gebeuren, maar er is ook waardering. In een zoektocht naar een verklaring voor Verstappens succes ziet Pierre Gasly toepasselijk de overeenkomst met het bakken van een pizza. "Als je alle goede ingrediënten bij elkaar hebt, krijg je een uitstekende pizza. Maar je moet het niet proberen met rotte tomaten", stelt de Fransman.

Zijn punt: alle goede ingrediënten zijn aanwezig bij Red Bull. "Ze hebben een goede basis, een goede auto en een geweldige coureur. Iedereen presteert op hetzelfde moment op zijn best. Dan krijg je deze dominantie."

Sergio Pérez kijkt zelf in de keuken mee. De Mexicaan heeft in principe dezelfde kansen als Verstappen. Maar waar Pérez worstelt, ziet hij zijn teamgenoot domineren. "Je moet daar ook gewoon waardering voor hebben. Hij rijdt momenteel op een extreem hoog niveau."

Heel reëel is het niet, maar in theorie kan Pérez zijn teamgenoot nog van de titel houden. Juist daarvoor ontbreekt datgene wat bij Verstappen de basis onder zijn recordreeks legt. "Hij kan altijd op 100 procent presteren, elk weekend. Het maakt niet uit in welke omstandigheden", zegt de 33-jarige Mexicaan, die zelf vaak worstelt.

"Het is iets dat….", twijfelt Pérez even. "Het is best lastig om dat te zien als teamgenoot, weet je? Het maakt niet uit wat er gebeurt, welke marge we hebben of als de auto wat minder gaat: Max haalt er 100 procent uit. Niet alleen uit de auto, maar ook uit hemzelf. En dat eigenlijk elke race."

Recordreeks van Vettel eindigde door de turbomotor Verstappen deelt het record van negen zeges op rij nu met Sebastian Vettel, die destijds ook voor Red Bull reed. De zegereeks van de Duitser begon in 2013 bij race elf op Spa-Francorchamps en eindigde in Brazilië op Interlagos. De reden: het seizoen was afgelopen. Het jaar erna brak het turbotijdperk aan, iets waar Mercedes veel beter op voorbereid was dan Red Bull en zijn motorpartner Renault. De dominante fase van Mercedes brak aan. Vettel vertrok na een jaar ploeteren in de Red Bull naar Ferrari en werd na vier titels op rij bij Red Bull nooit meer wereldkampioen.

Het eigen aandeel van Verstappen werd regelmatig zichtbaar

Verstappen ziet Zandvoort dus als zijn zwaarste race in de reeks van negen. Die begon in Miami en kan via Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België en Nederland in Italië worden doorgezet. Ze waren niet allemaal even lastig, maar het ging ook niet vanzelf.

In Miami moest de Nederlander bijvoorbeeld van de negende startplaats komen. In Monaco was Verstappen op zaterdag in de kwalificatie beslissend met een alles-of-nietsrondje.

In Zandvoort trok de regerend wereldkampioen zelf een strategisch foutje recht op de intermediates. Daarop was hij seconden sneller dan wie dan ook, inclusief zijn eigen teamgenoot. Het zijn de momenten waarop het aandeel dat Verstappen zelf heeft in het succes heel zichtbaar wordt.

Toch is het niet alleen Verstappen. "De Red Bull is objectief gezien de snelste auto. Ze maken heel weinig fouten en zijn ook nog eens de snelste met pitstops", somt Gasly op.

"Maar Max is als coureur ook zeer getalenteerd. En als je eenmaal gaat winnen, komt dat vertrouwen boven op de vaardigheden die je al hebt. Daarnaast weet je ook nog eens dat je elk weekend in de snelste auto zit. Je krijgt daar een onoverwinnelijk gevoel van. Op dat punt zitten Red Bull en Verstappen momenteel."

Volgens Pierre Gasly heeft Verstappen momenteel een "onoverwinnelijk gevoel". Foto: Getty Images

'Hij presteert altijd hetzelfde'

Lando Norris weet zeker dat Verstappen al bij de allergrootsten van de sport aller tijden hoort. "Ik kende Max al een beetje van het karten, maar ik zat altijd een generatie onder hem. Sinds onze eerste ontmoeting in 2012 heb ik kunnen zien wat hij allemaal doet. Volgens mij draait het niet alleen om de auto dat hij zo kan presteren", stelt een van de beste vrienden van Verstappen in de paddock.

Van verhalen dat het allemaal aan de auto ligt, wil Norris niets weten. "Het maakt niet uit in welke auto je Verstappen zet, hij presteert altijd hetzelfde. Wellicht met andere resultaten, maar hij haalt hetzelfde niveau. Ik zou best zijn teamgenoot willen zijn om te zien of ik me een beetje kan meten met Max."

Verstappen benadrukte donderdag zelf al uitvoerig dat het uiteindelijk een teamprestatie is. Resultaten als die van de Nederlander werken als doping voor Red Bull. "De motivatie is torenhoog", beaamt teambaas Christian Horner. "Iedereen is heel trots en geniet volop van dit gouden moment."

Volgens teambaas Horner is de motivatie bij Red Bull momenteel torenhoog. Foto: Getty Images

Verstappen is onderdeel van elitegroepje

Horner weet als geen ander dat het een teamprestatie is, maar uiteindelijk komt een record op naam van de coureur. Dat gebeurde met Sebastian Vettel in 2013 en nu weer met Verstappen. Zijn teambaas schaart de Limburger dan ook moeiteloos bij de allergrootsten van de sport.

"Ik heb nooit met Juan Manuel Fangio of Jackie Stewart gewerkt, maar wat Max doet is fenomenaal. Hij is een uitzonderlijk talent, en met zijn overwinningen en wereldtitels - hopelijk komt er dit jaar eentje bij - hoort hij natuurlijk bij de grootste namen."

Het is een elitegroepje waarvan Verstappen eigenlijk al deel uitmaakt. Horner pakt er één kwaliteit uit die je nodig hebt om daarbij te horen. "De elite, dat zijn jongens die zich snel aanpassen. Ik denk dat zijn aanpassingsvermogen een van Max' beste kwaliteiten is. Hij heeft het vertrouwen en is snel één met de auto."

Gasly ziet een andere kwaliteit steeds vaker terug bij Verstappen. "Hij is zo volwassen in zijn keuzes om risico's te nemen. Dat zie je duidelijk. Vorige week bijvoorbeeld in Zandvoort, toen ging hij op een natte baan echt niet helemaal voluit", zegt de Alpine-coureur, die zelf derde werd.