Max Verstappen is hard op weg om een van de succesvolste Formule 1-coureurs ooit te worden. De regerend wereldkampioen wordt al bij de allergrootste namen van de sport geschaard, maar de Nederlander zelf vindt dat vergelijken vrij zinloos.

"Ik ben nooit in de Formule 1 gekomen om te bewijzen dat ik tussen de grootste namen hoor", reageerde Verstappen donderdag op uitspraken van Adrian Newey.

De toptechneut van Red Bull Racing vindt dat zijn coureur inmiddels genoeg heeft laten zien om bij de allergrootsten van de koningsklasse te horen. Met zijn enorme staat van dienst en de reeks namen waarmee Newey heeft gewerkt (onder anderen Ayrton Senna, Mika Häkkinen en Nigel Mansell) een mooi compliment.

Verstappen blijft er nuchter onder. "Iedereen heeft hier natuurlijk zijn eigen mening over. Maar ik ben niet in deze sport om mijn kwaliteiten te laten zien. Ik probeer gewoon altijd mijn best te doen en zoveel mogelijk te winnen als ik de kans krijg."

Statistieken Verstappen Grands Prix: 176

Overwinningen: 46

Polepositions: 28

Podiumplaatsen: 90

Punten: 2.350,5

Wereldtitels: 2

Op de automatische piloot

Een van de bewijzen die Newey aanhaalde is de overcapaciteit die Verstappen heeft als hij in de auto rijdt. Terwijl de Nederlander zijn Red Bull op volle snelheid over het circuit stuurt, heeft hij ook nog tijd om aan andere dingen te denken. Dat is iets waar ook Michael Schumacher om bekendstond.

"Het is soms wel een beetje alsof je op de automatische piloot rijdt", erkende Verstappen. "Je krijgt natuurlijk steeds meer ervaring. Ik heb altijd al gehad dat ik rij, maar ook denk aan allerlei andere processen."

Daarom bemoeit hij zich ook regelmatig met de strategie, wat niet altijd tot genoegen van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase is.

'Teamwork niet altijd goed op waarde geschat'

Toch blijft Verstappen benadrukken welk fundament het teamwork binnen Red Bull legt onder de huidige successen. "Mensen weten niet altijd wat er allemaal gebeurt binnen een team en hoe moeilijk het soms is. Ook nu we een heel snelle auto hebben, moeten we als team leveren."

Red Bull slaagt daar al het hele seizoen in, en het team uit Milton Keynes won elke race dit jaar. "Het wordt niet altijd goed op waarde geschat als iemand steeds goed werk blijft leveren. Dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar de hele doorlopende operatie van het team."

Verstappen is kortom een schakel in het geheel. Een belangrijke schakel, maar zonder zijn team is hij nergens. "Ik ben hier ook maar om mijn werk te doen. En ik ben niet om op te vallen, dat mensen zien wat ik allemaal doe."

Verstappen in gesprek met de pers op Monza. Foto: Getty Images

Verstappen wil in de eerste plaats gewoon winnen

Met die nuchtere blik kijkt Verstappen ook naar het record dat hij in Monza op zijn naam kan krijgen. Nu deelt hij het record van negen overwinningen op rij nog met Sebastian Vettel. Bij winst zondag is de regerend wereldkampioen alleen recordhouder met tien aaneengeregen overwinningen.