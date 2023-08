Russell blijft geduldig in moeizaam seizoen: 'Max moest ook vier jaar wachten'

Als Mercedes-talent zag George Russell hoe Lewis Hamilton jarenlang de Formule 1 domineerde. Juist op het moment dat hij zijn kans kreeg, namen Max Verstappen en Red Bull de macht over. Frustraties zijn er niet. Russell wacht zijn kans af.

De Engelsman zegt dan wel dat er geen frustraties zijn, maar voor de zekerheid noemt hij het toch maar even op. "Ik finishte in 2022 boven Lewis in de eindstand. Jarenlang zou je dan waarschijnlijk kampioen zijn."

Russell zegt het met een glimlach. De 25-jarige coureur loopt steevast zelfverzekerd rond in de paddock, ook in Zandvoort. Zongebruind of niet, de realiteit van het kampioenschap komt na de vakantie weer terug: winnen met Mercedes kan momenteel alleen als er iets misloopt bij Verstappen.

"Maar de strijd om de tweede plaats is erg spannend. Helaas zie je in de Formule 1 al twintig jaar dat er veel dominantie is van één team. Ik weet ook niet hoe we dat moeten oplossen."

De technische regels die in 2022 van kracht werden, hadden juist als hoofddoel om de auto's te versimpelen en grote verschillen tegen te gaan. Russell ziet dat die opzet niet is geslaagd. "Ze zijn wel simpeler, maar nog steeds ontzettend complex. Je kunt nog steeds van alles goed of verkeerd doen. De banden zijn misschien wel ingewikkelder dan ooit. Dus er zijn veel uitdagingen."

De Brit was de laatste niet-Red Bull-coureur die won, vorig jaar in Brazilië. Hij zou graag zien dat er nog meer versimpeling komt. "Dan krijg je misschien iets meer een gevecht. Maar of het de oplossing is, weet ik ook niet."

CV George Russell Leeftijd: 25

Nationaliteit: Brits

Geboorteplaats: King's Lynn

Overwinningen: 1

Polepositions: 1

Podiums: 10

Praten over dominant Red Bull als Mercedes-coureur voelt vreemd

Toch voelt praten over dominantie als Mercedes-coureur - gestoken in een zwarte polo en zittend in het motorhome van de succesformatie - een beetje vreemd. Jarenlang werd er over dat team in dezelfde termen gesproken als nu over Verstappen en Red Bull. Hamilton maakte de sport saai en daar moest iets aan gebeuren.

Had Russell het ook een probleem gevonden als hij vijf jaar geleden bij Mercedes had gereden? Lachend moet hij toegeven dat hij er dan anders over zou denken. Hij haalde immers zelf al aan dat vóór Hamilton finishen normaliter goed genoeg was geweest voor de titel. Maar het liep anders: na drie seizoenen ploeteren in een Williams kreeg hij de kans en bouwde Mercedes een slechte auto.

George Russell en teamgenoot Lewis Hamilton in de paddock van Zandvoort. Foto: Getty Images

'Elk team gaat door fases'

"Toch hou ik vertrouwen in het team. Elke renstal gaat door fases van meer of minder succes. Je weet wel dat Mercedes en Red Bull er altijd vooraan bij zitten. Je hebt dus altijd een kans. Die komt dit jaar niet, vorig jaar ook niet, maar als één team het kan omdraaien zijn wij het."

Toen hij vorig jaar promotie maakte, ging Russell er dan ook niet van uit dat hij in een winnende auto terecht zou komen. "Ik ging er open-minded in. Er was toch een grote regelwijziging en er waren geen garanties. Dat kon je al zien aan 2021, toen Mercedes net het succesvolste seizoen achter de rug had. Ik dacht dat er geen uitdager zou zijn, maar een kleine regelwijziging raakte Mercedes veel meer dan Red Bull. Dan kan zo weer gebeuren."

Russell hoort bij groepje wachtende coureurs

Nu hoort Russell bij het groepje coureurs met veel succes in de opstapklassen, die wachten op het moment dat de overwinningen zich opstapelen. "Ik geloof wel dat mijn kans komt. Max moest ook vier jaar wachten bij Red Bull voor hij echt veel ging winnen."

Ferrari-coureur Charles Leclerc zit in hetzelfde schuitje. "Je dacht misschien dat hij in 2019 al in een goede positie zat, maar zijn kans komt echt wel. Ik weet niet hoe het bij McLaren gaat, maar Lando Norris is ook zo'n coureur die zijn moment gaat krijgen. En als het dan komt, moet je er klaar voor zijn. Kijk maar naar Max. Die verloor het geloof ook niet toen hij steeds achter Hamilton en Valtteri Bottas finishte."

Er klaar voor zijn als het jouw kant op valt en de motivatie vasthouden: het klinkt makkelijker dan het is, maar Russell haalt ook veel uit de strijd die hij momenteel voert.

"Het gevecht om de tweede plaats motiveert ook. En ik haal veel motivatie uit het feit dat ik teamgenoot van Lewis ben. Dat is al een uitdaging op zich. Het is elk weekend een gevecht. Je hebt die uitdaging nodig om de beloning te krijgen."

Russell in gesprek met WK-leider Max Verstappen. Foto: Getty Images

Ook makkelijke zeges kunnen gaan vervelen

Volgens Russell moet Verstappen ook uitdagingen blijven zoeken, ook al rijgt hij de overwinningen momenteel aaneen.

"Hij zal er absoluut van genieten, maar of het gevoel ook hetzelfde is als hij weer als winnaar over de streep komt met weinig tegenstand? De laatste twintig, of misschien tien zeges die hij boekte, waren redelijk rechttoe rechtaan. Het maakt ook helemaal niet meer uit waar hij start, of het nou tiende, eerste of vijftiende is."

Russell weet zeker dat Verstappen liever een zege boekt waarin hijzelf echt het verschil maakt. "Dat denk ik echt. Daar gaan we allemaal voor. Dan is het écht mooi."