Felipe Massa baarde donderdag opzien door formeel met een rechtsgang te dreigen vanwege het mislopen van de Formule 1-wereldtitel in 2008. Een nadere analyse van Renaults snode plan in Singapore en de kansen dat de Braziliaan krijgt wat hij wil.

Stel: je bent een Formule 1-coureur en loopt de wereldtitel op een punt mis, en in de slotrace dacht je zelfs even kampioen te worden. Later blijkt dat een ander team een coureur in een eerdere race bewust heeft laten crashen, zodat zijn andere rijder nog kon winnen. Jij ging in die race aan de leiding. En met die misgelopen punten was je wél kampioen geworden.

Dat Felipe Massa al jaren gefrustreerd is over de gang van zaken in 2008 is volledig te begrijpen. Een seizoen kent altijd uitvalbeurten, overwinningen, pech en geluk. Maar de situatie dat jaar in Singapore was anders. Onder leiding van Renault-teambaas Flavio Briatore crashte Nelson Piquet jr. bewust, om een safetycarsituatie te veroorzaken. Teamgenoot Fernando Alonso had net opvallend vroeg een pitstop gemaakt en kwam dankzij het gewiekste plan aan kop, doordat alle onderlinge gaten verdwenen en veel coureurs een pitstop moesten maken.

De tweevoudig kampioen won vervolgens dankzij het snode plan, dat Felipe Massa de leiding, mogelijk de winst en vrijwel zeker een dikke puntenscore afhandig maakte. Lewis Hamilton, titelconcurrent en de uiteindelijke kampioen, eindigde als derde en pakte zes punten.

Felipe Massa aan de leiding tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008. Foto: Getty Images

Mislukte pitstop doet niet ter zake

Dat Massa uiteindelijk dertiende werd, kwam door zijn mislukte pitstop en een straf die daarop volgde. De Braziliaan reed in de paniek die was ontstaan door de safetycarsituatie weg met de brandstofslang nog in zijn auto (bijtanken mocht toen nog).

Een fout van het team, maar verder irrelevant voor de zaak: zonder de strapatsen van Renault had Ferrari die pitstop op dat moment niet gemaakt en was die paniek niet ontstaan. Briatore en co. beïnvloedden op illegale wijze het raceverloop, dus alles wat er na de opzettelijke crash van Piquet gebeurde doet niet ter zake; het was allemaal een gevolg van het plannetje van Renault.

Toch staat de uitslag van de race vast, en de kans dat daar nog iets aan verandert is nihil. Juridische mogelijkheden om zoveel jaar na dato nog beroep aan te tekenen tegen een uitslag zijn er niet of nauwelijks. Dat kan in de dagen na een race, maar zodra de prijzen aan het einde van het jaar zijn uitgedeeld, is die kans helemaal verkeken.

Hadden Mosley en Ecclestone in 2008 al moeten ingrijpen?

Maar waarom dreigt Massa nu dan alsnog met een zaak? Hoewel er op de dag van die bewuste race al vermoedens van opzet waren, kwam het hoge woord er pas uit toen Piquet jr. een jaar later zijn stoeltje verloor bij Renault. Hij openbaarde vervolgens dat hem door Briatore was opgedragen te crashen in Singapore.

Briatore en Pat Symonds van Renault werden verbannen uit de Formule 1, al werd die straf later in beroep teruggedraaid. Symonds is momenteel trouwens technisch directeur van de koningsklasse. Dat doet hij onder CEO Stefano Domenicali, die destijds teambaas van Massa was bij Ferrari. Het blijft een klein wereldje.

Die straffen werden dus opgelegd in 2009, op een moment dat er niets meer aan de uitslagen van 2008 kon worden gedaan. Daarom waren de woorden van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone eerder dit jaar pijnlijk. Hij zei in een interview dat hij en FIA-president Max Mosley in 2008 al weet hadden van de daadwerkelijke gebeurtenissen in Singapore.

Ze hadden de wedstrijd toen ongeldig kunnen verklaren, waardoor Hamilton zijn zes punten voor de derde plaats was kwijtgeraakt. Massa was dan kampioen geweest. Dat de Formule 1-leiding dat niet heeft gedaan, is volgens de Braziliaan een "samenzwering" tegen hem.

Bernie Ecclestone (links) en Max Mosley zouden in 2008 al weet hebben gehad van opzet bij Renault. Foto: Getty Images

'Miljoenen aan misgelopen inkomsten en bonussen'

Hier zitten wel wat haken en ogen aan. De inmiddels 92-jarige Ecclestone liet donderdag in een reactie aan Reuters weten dat hij zich niets herinnert van een interview over 2008. Het interview werd afgenomen door F1-insider.com. Het is voor Massa te hopen dat dat Duitse medium nog een audio-opname van het gesprek met Ecclestone heeft. Twee andere belangrijke getuigen - toenmalig FIA-president Max Mosley en wedstrijdleider Charlie Whiting - zijn overleden. Dit oogt op het eerste gezicht niet als een solide fundament onder de zaak van Massa.

Maar de wetenschap dat hij kampioen had moeten worden in 2008 blijft dus aan de Braziliaan knagen. Niet dat Massa nu om aandacht verlegen zit, maar zijn positie was dan wel anders geweest. Uiteraard wijzen zijn advocaten op misgelopen inkomsten als gevolg van het mislopen van de titel. Daar hoort waarschijnlijk ook een titelbonus van Ferrari bij. In de verzonden brief van Massa wordt gerept over tientallen miljoenen aan misgelopen inkomsten en bonussen, al wordt ook toegegeven dat niet duidelijk is om hoeveel geld het precies gaat.

Het heeft er alle schijn van dat het de 42-jarige Massa hierom te doen is: financiële compensatie. De reglementen van de FIA zijn voor iedereen in te zien, en daarin staat niets waar je iets aan hebt als je een uitslag van vijftien jaar geleden ongedaan wil maken. Opvallend is ook dat de zaak een project van Massa zelf is, en niet van Ferrari. De Italianen hebben er duidelijk minder mee te winnen, ook al zou het dan niet zestien, maar vijftien jaar geleden zijn dat de Scuderia een rijderstitel pakte.

Massa is nog met grote regelmaat aanwezig bij Formule 1-races. Foto: Getty Images

Gefabriceerde overwinning Alonso was achteraf niet eens nodig

Mocht de zaak echt voor de rechter komen, dan wordt die ongetwijfeld met argusogen gevolgd door Hamilton. Al lijkt de zevenvoudig kampioen er dus op te kunnen rekenen dat hij zijn eerste titel niet hoeft in te leveren. Hamilton en zijn team McLaren speelden uiteraard geen enkele rol in het plan van Renault - de Brit treft geen blaam. Hetzelfde lijkt op te gaan voor Alonso, die steevast blijft volhouden dat hij geen weet had van de kwade opzet achter zijn overwinning.

De druk om te presteren was hoog binnen Renault, dat vreesde voor een vertrek van de Franse autofabrikant en daarmee het opheffen van de renstal. Een zege was nodig, en die pakte Alonso dus in Singapore, zij het 'gefabriceerd'. Ironisch genoeg won de Spanjaard ook de volgende race in Japan, op eigen kracht. Achteraf was het valsspelen in Singapore dus nog overbodig ook. Renault vertrok (op dat moment) dan ook niet uit de Formule 1.