Gianpiero Lambiase is een van de weinige race-engineers die een 'veeleisende klant' als Max Verstappen aankan. Dat is het oordeel van Red Bull-teambaas Christian Horner over het stevige radioverkeer tussen de twee tijdens de Belgische Grand Prix.

Het ging het hele weekend heen en weer tussen Verstappen en zijn engineer Lambiase, die de bijnaam 'GP' heeft binnen Red Bull. Vrijdag stelde Verstappen al dat hij discussies met de Britse Italiaan altijd uitpraat. Zondag tijdens de race was het weer raak.

"GP heeft veel weg van Jason Statham (een acteur in actiefilms, red.). Hij is een lookalike", lachte Horner zondag na de race op Spa-Francorchamps. "En hij gaat ferm maar eerlijk met Max om."

"GP en Max zijn al samen sinds de eerste race van Max bij ons. Max is een veeleisende klant. Hij kan zich heel snel opwinden, en ook heel snel weer kalmeren. Je moet een sterk karakter zijn om daar mee om te gaan", vertelde Horner, die de twee vaker een 'oud getrouwd stel noemde'.

"Max is gewoon heel erg hongerig. GP managet hem heel goed door kwalificaties en races heen. Veel race-engineers zouden bezwijken onder de druk", zei de Britse teambaas met een serieuze blik. "Maar tussen Max en GP is veel respect en wederzijds vertrouwen, wat er ook echt moet zijn. Het enige probleem is dat er 200 miljoen mensen meeluisteren met hun gesprek. Maar ze hebben een geweldige band."

Verstappen: 'Niet alles is even serieus'

Verstappen zelf liet zondag weten dat veel dingen die hij over de radio zegt ook met een knipoog gaan. "Het is denk ik 50 procent serieus en 50 procent humor", legde hij uit. Verstappen haalde zijn voorstel om nog een derde pitstop aan als voorbeeld. "Ik weet heus wel dat team niet wil stoppen. Maar als ik het opper worden ze nerveus. Dan moet ik weer lachen om het antwoord."

Horner, die tijdens de race ook in contact staat met Lambiase, wilde niet aan een derde stop beginnen. "We wilden niet te gretig zijn, dus daarom deden we die stop niet. We wonnen de sprintrace gisteren al. Vandaag een een-twee met Max en Checo. Dat we het puntje voor de snelste ronde dan op de valreep aan Lewis Hamilton verliezen, daar lig ik niet wakker van."

Verstappen en Lambiase werken al sinds 2016 samen. Foto: Getty Images

Geen relatietherapie nodig

Verstappen vroeg na zijn laatste pistop wel direct naar de snelste rondetijd. Lambiase vertelde hem wel de tijd die zijn coureur moest rijden, maar bleef verder benadrukken dat Verstappen zijn hoofd moest gebruiken en niet te veel risico moest nemen.

"Het is denk ik ook zo dat Verstappen het soms rustiger aandoet dan GP denkt", gaf Horner toe. Op alle data die de engineers hebben was dat ook terug te zien. "Ik zei tijdens die laatste stint tegen GP: 'ik weet wat hij doet. Hij bouwt een gat voor een pitstop'. GP stelde toen zelf ook dat alles op de auto gewoon onder controle was."