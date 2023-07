Formule 1-races op een opdrogende baan blijven wel onderdeel van de sport, maar de echte regenrace met volledige regenbanden lijken de veiligheidsdrempel niet meer te halen. Slecht zich is een probleem, waar volgens Max Verstappen niets aan te doen is.

"Een verstandige beslissing", oordeelde de WK-leider over de vijf ronden achter de safetycar toen de sprintrace op Spa-Francorchamps kon beginnen. Een flinke bui net voor de start zorgde voor uitstel, en daarna een voorzichtig begin.

Al hangt dat af aan wie het wordt gevraagd. De als derde gefinishte Pierre Gasly vond het niet veilig om al te beginnen. "Ik zag helemaal niks, nog geen twintig meter vooruit. Ik hoopte maar dat er niemand stil op de baan zou komen te staan."

De schrik zit er goed in bij veel coureurs na het dodelijke ongeval met Dilano van 't Hoff begin juli op Spa-Francorchamps. De Nederlander kwam in een lagere raceklasse onder kletsnatte omstandigheden na een spin op de baan terecht en werd fataal geraakt door een andere auto.

"Het voelde voor mij niet veilig, ik ben blij dat het allemaal goed is verlopen", zei Gasly zaterdag na afloop van de sprintrace. "Ze moeten aan alle coureurs vragen of het veilig is om te starten."

Verstappen heeft begrip voor het standpunt van zijn oud-teamgenoot. "Het ligt er helemaal aan waar je rijdt. De baanomstandigheden waren goed genoeg om te racen, maar je ziet gewoon niets. Niet als je in het middenveld zit, maar ik zag zelf de safetycar ook niet altijd. Daarom begrijp ik wel dat coureurs verder naar achteren zeggen dat het niet kan."

Waarom dan wel snel wisselen naar intermediates?

Het voelt voor de televisiekijkers misschien tegenstrijdig dat de helft van de coureurs na de start direct wisselde naar intermediates. Niet veilig, maar wel te droog voor regenbanden?

Verstappen gaf uitleg: "Het probleem is dat die regenbanden gewoon niet goed zijn. Het verschil met de intermediates is veel te groot. Je kunt ze eigenlijk alleen gebruiken als je met een boot over het circuit gaat, en dan is er al een rode vlag. De intermediate is al heel snel de snellere band, alleen soms kan je er nog niet op rijden omdat er nog te veel plassen zijn. Het is dat regenbanden nu verplicht waren, anders was ik op inters gestart."

Pierre Gasly vond het bij de start nog niet veilig genoeg om te racen. Foto: Getty Images

'Vroeger zagen ze ook niks'

De Formule 1-experimenteert met wielkappen om de spray te verminderen. Dan zou er ook eerder gestart kunnen worden op een nattere baan, maar volgens Verstappen gaat het niet helpen. "Zelfs de safetycar had te veel spray, en op de snelweg heb je dat ook met normale auto's. Wielkappen gaan dus niks uithalen."

En zo staat de echte regenrace dus steeds meer onder druk. "Dan gebeuren er ongelukken met een slechte afloop en gaan mensen het er weer meer over hebben. Maar als je zo bekijkt kun je niet meer in de regen rijden. Want er zullen altijd problemen zijn met het zicht. Dat zou wel zonde zijn", vond Verstappen, die niet anders gewend is dan rijden met spray als de baan nat is.

"Vroeger in de Formule 3 zag je ook niks. Dat is altijd al zo geweest. Vraag de oude rijders maar. Die zagen ook niks. Je houdt gewoon vol gas en gaat ervan uit dat de rest dat ook doet."