Pierre Gasly stond donderdag stil bij de dood van zijn vriend Anthoine Hubert en de Nederlander Dilano van 't Hoff. De Fransman organiseerde daarvoor een speciaal evenement op Spa-Francorchamps. Een raportage vanuit de Ardennen.

Gasly is normaal een opgewekte kerel, die veel lacht met generatiegenoten als Max Verstappen. Maar donderdag in de kletsnatte, sombere Ardennen lijkt het verdriet de boventoon te voeren. Plichtmatig staat hij de pers te woord, ongebruikelijk zacht pratend en met een strak gezicht.

De Normandiër is eerder op de dag de hoofdingang binnengereden. De letters op het bord boven de weg zijn iconisch: Circuit Spa-Francorchamps. Het heeft een dubbele betekenis voor Gasly. Hij arriveert op het circuit dat de Fransman tot zijn favorieten rekent. Het is ook de plek waar zijn beste vriend Hubert in 2019 geen schijn van kans had bij een heftig ongeluk. 22 jaar, talentvol, Formule 2-coureur, vol ambitie, te vroeg overleden. Het zet Gasly voor een dilemma.

"Ik ben een emotionele jongen. En ik koppel locaties aan emoties. Op deze plek heb ik het slechtste gevoel van mijn leven gehad. Terwijl het tegelijkertijd een van mijn favoriete circuits is. Dus het is heel tegenstrijdig. Ik zal ook nooit vergeten wat ik voelde toen mijn ouders me het nieuws hier vertelden."

Gevaar hoort bij de racerij, iets wat de Alpine-coureur ook accepteert. Al gaat dan niet makkelijk. De dodelijke crash van Dilano van 't Hoff begin juli drukte iedereen weer met de neus op de feiten, ook Gasly. "Het zijn dingen waarmee je moet leven, en het is ook het leven zoals het kan zijn: triest."

Pierre Gasly voor aanvang van zijn speciale loop voor Hubert en Van 't Hoff. Foto: Getty Images

'Voor mij is dit veel groter'

Gasly vond dat hij vier jaar na dato iets speciaals moest doen om zijn vriend Hubert te herdenken. Het wordt een loop over het circuit, op hardloop- of wandeltempo, naar ieders eigen keuze.

"Ik ben vooral blij dat ik zoiets kan organiseren. Het is misschien een klein momentje voor de mensen die meedoen, maar het is voor mij veel groter. Het heeft echt betekenis. Iedereen weet hoe close ik was met Anthoine, en hij was ook best lang onderdeel van Alpine. Dus iedereen stond erachter om dit voor hem te organiseren en hem te herdenken."

Eerst was het alleen bedoeld voor Hubert, maar als begin juli Van 't Hoff verongelukt wordt de coureur uit de Formula Regional ook onderwerp van de herdenking. Van 't Hoff was net als Hubert geen Formule 1-coureur, maar dat is juist het punt van Gasly. Het is één wereldje, dat de Fransman er graag bij wil betrekken.

"Laten we deze helden eren", roept een geëmotioneerde Gasly door de megafoon. Foto: Getty Images

Het wereldje bijeen

Die afstand kan soms groot lijken op de Formule 1-circuits. De koningsklasse heeft in een afgesloten gedeelte enorme onderkomens staan, terwijl even verderop de Formule 2 en Formule 3-teams ogenschijnlijk op een achterafje, in tenten aan de auto's sleutelen. Maar dat is schijn. Alle coureurs hebben die klassen doorlopen, monteurs zijn er begonnen en zelfs teambazen als Christian Horner en Fred Vasseur acteerden eerst op een lager niveau.

Gasly wil iedereen erbij hebben. "De racefamilie moet samenkomen, Formule 1, Formule 2 Formule 3, het maakt niet uit, om racetalenten te herdenken die we te vroeg hebben verloren. Uiteindelijk is dit maar een klein circus met een paar honderd of misschien duizend mensen die samen de wereld over reizen en een uniek leven leiden. Het is echt heel anders dan wat andere mensen doen en ik vind het geweldig om dan op zo'n manier samen te komen."

Gasly met Juan Manuel Correa, die zwaar gewond raakte bij Huberts dodelijke crash. Foto: Getty Images

Stilte voor Hubert en Van 't Hoff

Met een megafoon in de hand heet Gasly alle deelnemers welkom. Het regent pijpenstelen in de Ardennen, maar dat deert hem niet. Het rechte stuk staat vol mensen, die onder aanvoering van de Alpine-coureur koers zetten richting Eau Rouge en Raidillon. Dat is de plek waar Hubert om het leven kwam. Gasly draagt bossen bloemen, waarvan de eerste bij de bandenstapel wordt neergelegd die Hubert in het pad van de aanstormende Juan Manuel Correa liet stuiteren.

Er wordt stilgestaan, ook door coureurs die destijds net als Hubert in de Formule 2 reden. Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu is bijvoorbeeld ook present.

Bloemen op de plek waar Dilano van 't Hoff het leven liet. Foto: NU.nl/Joost Nederpelt

Vol ongeloof staren naar een bos bloemen

Verderop is de stemming anders. De achttienjarige Van 't Hoff overleed hier nog geen maand geleden. Diverse teamleden van zijn team MP Motorsport staren vol ongeloof naar de bossen bloemen. Een arm om de schouder, emoties zijn nog vers.

De regen is op een ongepaste manier gepast. Het waren de omstandigheden waarin de coureur uit Dordrecht hard werd geramd in de zijkant. En het brengt dat gruwelijke incident nog dichterbij.

Enkele honderden meters scheiden de plekken waar twee jonge jongens het leven lieten. Verderop schiet vuurwerk de lucht in, afgestoken door fans op de camping. De stemming is daar goed, er is zin in de races dit weekend. Het is het contrast dat autosport met zich meedraagt. Maar het circus draait gewoon door, met goedkeuring van iedereen. Inclusief Gasly. "Ik hou nog steeds van dit circuit, en het rijden op deze baan."