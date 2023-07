Met een dominante Max Verstappen die alle races wint, wordt de strijd in de Formule 1 momenteel vooral gevoerd om de tweede plaats. Ferrari, Mercedes, Aston Martin en McLaren zitten in het gevecht dat om details draait.

"We hopen dat Hongarije beter bij ons past", blikte Carlos Sainz donderdag in Budapest vooruit. Op papier is er reden voor vertrouwen bij de Spanjaard. De bochtige baan speelt de sterke punten van zijn Ferrari in de kaart: die is namelijk goed in langzame bochten. Maar Sainz rijdt al een half jaar met de auto en weet dat het niet zo makkelijk is.

"Als de condities goed zijn hebben we een goede auto. Maar het is een gevoelig ding. Als de baantemperatuur te hoog is, of het waait te hard, dan krijgen we het moeilijk."

Op papier heeft Ferrari na Red Bull misschien wel de beste auto, maar de omstandigheden zitten de kieskeurige Italiaanse machine vaak dwars. "Je zag het al in Silverstone, daar waaide het voor ons te hard." Sainz verwees daarmee naar de gevoelige aerodynamica van zijn auto. Windvlagen, wervelingen van andere auto's; de Ferrari heeft het liever niet.

Sainz en Leclerc hebben weinig vertrouwen in snelle bochten

Op een ander lijstje doet de SF-23 het wel goed: de aerodynamische efficiëntie. Dat is grofweg de hoeveelheid neerwaartse kracht die een auto kan genereren voor grip in de bochten, tegen zo min mogelijk vertragende luchtweerstand op de rechte stukken. De Red Bull is hierbij de buitencategorie. Die is snel op de rechte stukken én in de bochten. De Ferrari doet dat ook goed, terwijl de Aston Martin en Mercedes kampen met veel luchtweerstand. Of in Formule 1-termen: 'drag'.

Toch plukken Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc hier lang niet altijd de vruchten van. Die neerwaartse kracht om snel door de bochten te gaan is er namelijk niet altijd, waardoor het vertrouwen van de coureurs zeker in snelle bochten laag is. Ook Mercedes heeft last van goede snelheid in langzame bochten, maar ook een 'losse' achterkant als het sneller gaat.

De Ferrari kan snel zijn, maar is ook erg gevoelig. Foto: Getty Images

De sterke achterkant van Verstappen en Alonso

Lewis Hamilton merkte na de Grand Prix van Canada op hoe 'steady' de achterkant van Verstappens Red Bull was, en zei hetzelfde over de Aston Martin van Alonso. Verstappen kan er in een snelle bocht op vertrouwen dat zijn achterwielen goed op het asfalt geduwd blijven, wat ook geldt voor de Aston Martin. Het maakt van de groene auto op veel circuits een sterk wapen, maar niet overal.

Daar komt de luchtweerstand om de hoek kijken, die op de Aston te hoog is. "Lange rechte stukken en snelle bochten, dat is niet onze kracht", beaamde Alonso. Vaak offeren teams hiervoor wat downforce op, maar daardoor is er weer minder grip in de bochten. Het verklaart waarom de topsnelheden van auto's soms wel hoog zijn, maar de rondetijd ook.

Op Silverstone en in Oostenrijk kwam de Aston Martin zodoende minder uit de verf. Alonso denkt dat ze in Hongarije betere kansen hebben: "Deze baan lijkt op de circuits waarop we eerder goed gingen." Het kronkelbaantje ligt zijn downforcemachine wel, en er is maar één recht stuk waarop de Aston Martin zich door de lucht heen moet werken.

Het zijn dus met name de ingebakken eigenschappen van een auto die bepalen welke circuits gunstig zijn en welke niet. "Toch boeken we ook gewoon vooruitgang met de auto", zei George Russell. In Silverstone kreeg Mercedes een update in de vorm van een nieuwe voorvleugel. Ook voor Mercedes is Hongarije normaliter een sterkere baan. Russell pakte vorig jaar zelfs pole op de Hungaroring. Mercedes kan daarnaast vertrouwen op de sterke uitvoering en solide strategie, waar het bij Ferrari vaak aan schort. Bovendien is de zwarte auto goed met de banden.

De Aston Martin heeft veel downforce, maar betaalt daar een kleine prijs voor. Foto: Getty Images

Drietal gaat McLaren waarschijnlijk weer voorbij

Het drietal Ferrari, Mercedes en Aston Martin gaat dit weekend vrijwel zeker McLaren weer voorbij na de goede races van dat team in Oostenrijk en Silverstone. De updates werken, "maar de limiteringen aan deze auto zijn nog altijd hetzelfde. Het blijft grotendeels dezelfde auto", stelde de altijd nuchtere Oscar Piastri donderdag. Die grootste limitering is de snelheid in langzame bochten, en daarvan zijn er nogal wat in Boedapest.

Maar omdat een auto een weekend tegenvalt, moet er niet gelijk van alles geconcludeerd worden, vond Sainz. "In de strijd om de tweede plaats ligt het nou eenmaal enorm dicht bij elkaar. Je hebt ons, Aston Martin, McLaren, Mercedes en soms zelfs Alpine."

"En het draait om tienden. De ene week sta je er een tiende achter, de week erop er een tiende voor. Verschillende banen passen simpelweg bij verschillende auto's. Daarop moeten we niet overreageren."