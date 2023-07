Na elf races zit de Formule 1-loopbaan van Nyck de Vries er voorlopig op na zijn exit bij AlphaTauri. Een blik op de verwachtingen bij het team, zijn strijd met de beeldvorming en het verslechterde humeur van Helmut Marko.

Max Verstappen moedigde De Vries op de avond na zijn debuutrace vorig jaar september in Monza aan eens te bellen met Red Bull-topman Marko. In het kader van het ijzer smeden als het heet is, zo lichte de regerend wereldkampioen later toe. "Op maandag zit Helmut nog vaak nog vol in het enthousiasme van de race. Daarom kan zoiets wel werken."

En er was reden voor enthousiasme. Een blindedarmontsteking bij Alexander Albon gaf De Vries die ene kans die een coureur nodig heeft. De sterren stonden goed voor de Nederlander: uitgerekend op het circuit waar Williams volop profiteerde van de hoge topsnelheid stapte De Vries in de auto.

Die benutte het potentieel alsof hij al jaren Formule 1-reed. Twee punten waren het resultaat. En De Vries deed wat Verstappen hem opdroeg: bel Marko.

De Vries was geen gewone debutant

Die gaf de Fries de kans bij AlphaTauri, al was het geen unaniem besluit binnen Red Bull. "Christian Horner was het niet met me eens. En het lijkt erop dat hij gelijk gaat krijgen", verklapte de tachtigjarige Oostenrijker later. Het was onderdeel van de hoge druk waaronder De Vries moest presteren. Die druk was er al vanaf het begin.

De Vries was geen 'gewone' debutant. Met 27 jaar, meerdere kampioenschappen op zak en kilometers in een keur aan raceauto's kwam hij goed beslagen ten ijs. Teambaas Franz Tost benoemde het direct bij de openingsrace in Bahrein: de verwachting was dat de ervaren De Vries het team, inclusief Yuki Tsunoda, bij de hand zou nemen. Het omgekeerde gebeurde.

Dat was ook logisch. De Vries had naast wat rondjes in vrije trainingen en een enkele testdag nog helemaal niet zo veel 'echte' Formule 1-ervaring. Niet zo veel als Tsunoda. En zijn ervaring in het World Endurance Championship en de Formule E boden geen garantie voor succes in de koningsklasse.

Woorden Marko werden steeds harder

Blijkbaar dacht Marko in eerste instantie van wel, maar gedurende het seizoen werden zijn woorden steeds harder. "Nyck krijgt een gele kaart", zei hij rond de Grand Prix van Monaco. "Sergio Pérez doet het wel goed in de races, in tegenstelling tot De Vries", was het oordeel in Silverstone over zijn twee tobbende coureurs.

De Vries vond zelf dat het zondag wel goed ging in de Britse Grand Prix. "Het was eigenlijk een prima race. Alleen de safetycarsituatie kwam voor ons slecht uit", zei hij. De Vries had inderdaad te maken met een ongelukkig getimede neutralisatie en werd vervolgens laatste. Een paar dagen later is hij zijn stoeltje kwijt.

De verwachtingen van Franz Tost (midden) en Helmut Marko waren hooggespannen. Foto: Getty Images

'Er wordt alleen gekeken naar de uitslag'

Opvallend genoeg verweet De Vries donderdag de media nog van 'scorebordjournalistiek'. "Er wordt alleen gekeken naar de uitslag, niet naar wat erachter zit." Daar had de Fries een punt. In eerdere races waren er echt wel verklaringen voor de slechte resultaten, waarbij het niet altijd aan De Vries zelf lag.

Het geluk ontbrak soms, wat lang niet altijd werd benoemd. Net zoals niet altijd werd benoemd dat de snelle Williams hem goed van pas kwam in zijn debuutrace op Monza.

Scorebordjournalistiek is een vervelend fenomeen voor een sporter die alle achterliggende oorzaken weet. Helaas voor De Vries weet Marko die achterliggende oorzaken wel, maar vliegt de Nederlander er toch uit.

Stuntelduels met Magnussen waren slechte pr

De vraag waarom de Red Bull-baas dat besluit nam, is dan ook goed te beantwoorden. Ten eerst houdt Marko van coureurs die opvallen met mooie acties en snelle tijden. De Vries deed dat zelden of nooit. Terwijl Horner bijvoorbeeld Sergio Pérez zondag nog prees. "Zijn inhaalactie op Sainz was geweldig", zei de Brit met glinsterende ogen.

De Vries viel de laatste weken vooral op door zijn stuntelduels met Kevin Magnussen. De Deen had daar ook een aandeel in, maar voor De Vries was het geen goede pr.

Ten tweede gaat het met heel AlphaTauri slecht en kan het team de ervaring van Daniel Ricciardo, de vervanger van De Vries, wel gebruiken. "Daniel zit regelmatig bij ons in de simulator. Ik praat veel met hem, die onderbreking heeft hem goed gedaan. En je raakt je talent niet kwijt", zei Verstappen zaterdag over zijn teamgenoot.

De conclusie: Ricciardo is in principe ready to race en AlphaTauri kan wel een ervaren kracht gebruiken om het schip weer vlot te trekken. Tegelijkertijd heeft Marko direct een beter middel om druk te zetten op de ploeterende Pérez. De Formule 1 is een harde wereld, en daarin is De Vries het kind van de rekening. Gewogen en te licht bevonden.