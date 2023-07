Bij gebrek aan een geduchte rivaal kan Max Verstappen nog de strijd aangaan met iconische voorgangers. Met zijn machtsvertoon op Silverstone deed hij ook in statistisch opzicht voortreffelijke zaken. Een blik op de records die hij in 2023 kan neerzetten.

Meeste zeges op rij

Verstappen won zondag op Silverstone zijn zesde Grand Prix op rij. Alleen Sebastian Vettel (negen), Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg (allen zeven) wonnen ooit meer Grands Prix achter elkaar. In uitgerekend Zandvoort kan Verstappen, mits hij in Hongarije en België ook wint, het record breken.

Ook voor renstal Red Bull Racing is de dominantie zichtbaar in cijfers. Na de overwinning van Verstappen in Groot-Brittannië staat de teller op elf teamzeges op rij. Red Bull evenaart daarmee het stokoude record van McLaren uit 1988.

Meeste zeges op rij Coureurs Sebastian Vettel - 9 Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg - 7 Max Verstappen - 6 Teams McLaren - 11 - Brazilië 1988 tot en met België 1988 Red Bull - 11 - Abu Dhabi 2022 tot en met Oostenrijk 2023 Mercedes - 10 - Japan 2015 tot en met Rusland 2016

Meeste zeges in een seizoen

Het record van de meeste zeges in een seizoen staat sinds vorig jaar op naam van Verstappen (vijftien zeges). Toen had hij na tien races zes overwinningen op zijn naam staan. Nu staat Verstappen op acht van de tien races. De Limburger loopt dus voor op schema en lijkt met nog twaalf races voor de boeg zijn eigen record te breken.

Alberto Ascari kan zijn stokoude record uit 1952 kwijtraken. Foto: Getty Images

Percentage overwinningen per seizoen binnen handbereik

Met de vijftien overwinningen in 2022 won hij dat seizoen 68 procent van de races. Qua percentage overwinningen in een seizoen was dat geen record. Drie coureurs scoren hoger qua winstpercentage in een seizoen: Ascari, Schumacher en Jim Clark.

Verstappen staat dit seizoen vooralsnog op 80 procent winst (8 van 10 gewonnen), hij loopt dus op schema om dit record te pakken. Om Ascari in te halen moet Verstappen dit seizoen nog negen (van de twaalf) races winnen. Opmerkelijk feitje: Ascari miste zeventig jaar geleden in zijn recordseizoen ook nog eens de openingsrace in Zwitserland.

Hoogste percentage overwinningen per seizoen Max Verstappen in 2023 - 8 van de 10 gewonnen (80%) Alberto Ascari in 1952 - 6 van de 8 gewonnen (75%) Michael Schumacher in 2004 - 13 van 18 gewonnen (72%) Jim Clark in 1963 - 7 van 10 gewonnen (70%) *seizoen nog niet afgelopen

Record aantal polepositions haalbaar, procentueel record niet

Verstappen heeft met zeven polepositions al het aantal van vorig seizoen geëvenaard. In 2021 had hij er tien. Het record is in handen van Vettel die namens Red Bull in 2011 vijftien keer van pole starten.

Met zeven poles in tien GP's scoort Verstappen procentueel 70 procent. Het procentuele record van 88 procent is in handen van Mansell, die in 1992 in veertien van de zestien races van kop startte. Zelfs als Verstappen de rest van het seizoen van pole start, komt zijn percentage niet hoger dan 86 procent. Dit record kan hij dus niet evenaren of breken dit seizoen.

Podiumplaatsen in een seizoen

Verstappen zette in 2021 een record door achttien keer in een seizoen op het podium te staan. Dat kan hij in 2023 nog evenaren of breken. Na zijn zege in Groot-Brittannië staat hij op tien podiumplaatsen.

Qua percentage ligt de tweevoudig wereldkampioen op schema om het record van Schumacher (100 procent, 17 van 17 in 2002) te evenaren.

Max Verstappen stond dit seizoen al tien keer op het podium. Foto: Getty Images

Aantal gescoorde punten per seizoen