Christian Horner genoot zondag van de overwinning van Max Verstappen op zijn thuiscircuit Silverstone. De Red Bull-teambaas ziet daarnaast steeds een andere tegenstander opduiken. In de Britse Grand Prix was dat de McLaren, die hem bekend voorkomt.

"De McLaren's hadden een geweldig tempo en Lando Norris had ook nog eens een goede start. Maar Max bleef binnen DRS bij Lando en kon er voorbij. Daarna was het nog wel even lastig om weg te rijden, maar toen dat eenmaal was gelukt, kon Max controleren", blikte Horner na afloop terug op de race.

Dat opbouwen van een gat lukte Verstappen nog sneller na de herstart die volgde op de safetycarsituatie. "Volgens mij had Max ze daar tuk, de rest zat te slapen", prees Horner zijn kopman. "Hij liep daarna snel weg. Het was weer een geweldige prestatie met de winst en de snelste ronde."

Deze week moest Verstappen de McLarens verslaan, terwijl de Limburger het in Oostenrijk nog aan de stok had met de Ferrari's. Daarvoor leken Mercedes en Aston Martin juist zijn naaste belagers. "Het maakt het eigenlijk alleen maar makkelijker dat het steeds een ander team is. Wij focussen ons gewoon op onszelf en we zien elk weekend wel weer wie de grootste tegenstander is."

McLaren valt op als concurrent, omdat de auto van Norris en teammaat Oscar Piastri flinke gelijkenissen vertoont met de Red Bull. Dat had Horner ook gezien. "Ik stond er vandaag op de startgrid eens goed naar te kijken. Je ziet duidelijk dat ze onze filosofie hebben geleend", lachte Horner, die daar niets mis mee vindt. "Het is vooral een compliment. En waarom zou je niet een auto willen die presteert, zoals die van ons."

Max Verstappen in zijn Red Bull achter de McLaren van Lando Norris. Foto: Getty Images

'Winnen gaat niet vervelen'

De Britse teambaas heeft een vrij zorgeloos leven door de prestaties van Verstappen en zijn team. Angst dat de dominantie uiteindelijk minder publiek oplevert heeft hij niet.

"Ten eerste is dat mijn baan niet. Mijn baan is het om te zorgen dat we winnen", reageerde hij fel. "Maar je ziet ook altijd dat het in deze sport weer bij elkaar komt. En dat gebeurt volgens mij al. Dat is het belangrijkste. Zolang de regels maar stabiel blijven, dan komt het vanzelf goed. We gaan echt niet zeven jaar domineren."

Verstappen zelf lijkt ook volop van zijn dominante periode te genieten. Ondanks diverse opmerkingen in die richting ziet Horner zijn coureur nog lang niet uitgekeken raken op de sport.

"Winnen gaat toch niet vervelen", vroeg de Brit zich af. "Max genoot ervan om met Lando te racen vandaag. Hij is een echte racer. Ik had alle coureurs gisteravond uitgenodigd voor een barbecue. Het halve veld kwam opdagen en je ziet ze dan meteen praten over momenten op de baan. Niet alleen over de Formule 1, maar ook wat er bijvoorbeeld in de Formule 3 gebeurde. Verstappen praat daar ook vol enthousiasme over."

1:15 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen houdt Norris van zich af en wint Britse GP overtuigend

Herinneringen aan de crash met Hamilton blijven

Toch blijft Verstappen ook perfectionistisch, dus volgens Horner zal de WK-leider echt nog gaan uitzoeken waarom zijn start niet perfect ging. "Het moet bij Max altijd beter."

Horner zelf was allang blij dat hij zijn coureur na de eerste ronde start-finish op zag draaien. Herinneringen aan de crash met Lewis Hamilton in 2021 in de snelle Copse-bocht schoten na de start nog door zijn hoofd.