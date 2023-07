Brad Pitt filmt in de Formule 1: 'Het moet zo realistisch mogelijk'

De Britse Grand Prix op Silverstone staat dit weekend in het teken van de opnames voor een Formule 1-film, met Brad Pitt in de hoofdrol. Het fictieve elfde team werd met open armen ontvangen in de paddock, al wisselt het enthousiasme per persoon.

De aanwezigheid van de filmcrew is niet te missen in de ruim bemeten paddock van Silverstone. Echte auto's, een nauwelijks van echt te onderscheiden pitbox, het is allemaal aanwezig. Maar dat is slechts decor. Achter de pitbox van 'APXGP ' staat geen groot gastenverblijf waar mensen zich in de watten laten leggen, zoals bij Red Bull, Ferrari en Mercedes wel gebruikelijk is.

De filmcrew is gehuisvest in een grote tent, gevuld met kilometers kabels, camerastatieven en andere apparatuur. Beveiligers zien er met een strenge blik op toe dat er niemand binnendringt die er niet thuishoort, op zoek naar een selfie met Brad Pitt.

De productie zonder naam wordt niet alleen óver de Formule 1, maar ook mét de Formule 1 gemaakt. Lewis Hamilton is bijvoorbeeld uitvoerend producent en zijn Mercedes-team is nauw betrokken. "Hij wil dat het zo realistisch mogelijk is", vertelt zijn teambaas Toto Wolff.

Lewis Hamilton met Brad Pitt en Apple CEO Tim Cook. Foto: Getty Images

Mercedes hielp met de pitbox en de auto's

Het team van Hamilton hielp de filmmaker dus flink op weg. De inrichting van de pitbox op Silverstone is levensecht, en dat is geen toeval: Mercedes stuurde de eigen ontwerpen naar de setbouwers voor een betrouwbaar voorkomen. Ook hielp Mercedes met het bouwen van de auto's, die door het weekend heen hun rondjes draaien over Silverstone, uitgerust met imponerende filmcamera's.

Dat het niet alleen een Mercedes-feestje is, bewees Ferrari-teambaas Fred Vasseur. "Het was zijn idee om twee Formule 2-auto's om te bouwen om het echt op een Formule 1 te laten lijken", beaamt Wollf.

"We hadden het er een jaar geleden over", herinnert Vasseur zich. "Volgens mij maakt het voor de kijkers veel verschil dat het echte auto's zijn. Ze zien er fantastisch uit. Niet alleen de auto's trouwens, de pitbox is niet van echt te onderscheiden. Dat ziet er zelfs beter uit dan sommige echte teams hier hebben."

De pitbox op Silverstone van APXGP. Foto: Getty Images

'Dit is een hoger niveau dan Drive to Survive'

Impact maken op het grote publiek met de grandeur van de Formule 1; Netflix deed het al met Drive to Survive. Maar de productie van Apple moet de koningsklasse wereldwijd nog bekender maken. De Amerikaanse eigenaren van de sport vinden het uiteraard een goed plan.

"Ik weet niet of dit met de vorige eigenaren ook mogelijk was geweest", vraagt Hamilton zich af. Bernie Ecclestone was meer van het direct geld verdienen. Indirecte opbrengsten door het aanboren van nieuwe markten paste niet echt in rechttoe rechtaan denkwijze van de inmiddels hoogbejaarde Brit.

"We hebben allemaal gezien wat er is gebeurd door de Netflix-show en dit brengt het naar nog een hoger niveau", stelt Hamilton, die zich in de slotjaren van zijn imposante loopbaan steeds meer opstelt als uithangbord van de sport.

Pitt sloot aan bij de rijdersmeeting

Het contrast met Max Verstappen is daarin groot. Waar de zevenvoudig wereldkampioen jubelt over de film, is de huidige WK-leider de nuchterheid zelve. "Ik hou me er eigenlijk niet zo mee bezig", vertelt Verstappen desgevraagd.

"Ik heb Brad Pitt vorig jaar in Austin wil ontmoet. Hij zat hier vrijdag in de rijdersmeeting om te vertellen wat ze gingen doen. Dus ik weet ook wel wat ze zondag op de grid van plan zijn."

Voor de start komt het fictieve team ook op de grid te staan voor opnames. Vrijdag ging zelfs het verhaal rond dat Pitt en zijn acterende teamgenoot Damson Idris mee zouden rijden in de opwarmronde, maar dat werd door een zuchtende woordvoerder van de FIA ontkent. "Nee, dat gaan we niet doen."

Een van de twee auto's van het fictieve team, uitgerust met filmcamera's. Foto: Getty Images

'Film is uiteindelijk toch voor de show'

Verstappen weet zelf ook nog niet precies hoe hij in de film komt. "Volgens mij gaan ze in ieder geval shots gebruiken van onze onboards, maar verder weet ik ook niet wat ze nog van ons willen." Tekst krijgt de Nederlander in ieder geval niet, zo beaamde hij.

De regerend wereldkampioen hintte wel op een lichte vrees voor herhaling van Drive to Survive, waarin zaken met enige regelmaat uit het verband worden getrokken. Over Hamiltons realisme-claim is Verstappen dan ook sceptisch. "Een film wordt uiteindelijk toch gemaakt om een beetje show te creëren. Dus het zal niet helemaal echt zijn. Maar verder vind ik het allemaal prima."

Stuntman van Brad Pitt is kaal

Verstappen schaart zich daarmee bij de rest van het coureursgilde, dat de komst van de karakters Sonny Hayes (Pitt) en Joshua Pearce (Idris) verder wel kon waarderen. Lando Norris moest wel wennen aan de mogelijkheden die huidige filmmakers hebben. "Ik ken de stuntman die het rijden voor Brad Pitt doet. Wat heel gek is, want hij heeft geen haar. Dus ik weet niet hoe ze dat op elkaar gaan laten lijken."

Dat lijkt een productieteam dat eerder betrokken was bij Top Gun: Maverick en de Pirates of the Caribbean-films wel toevertrouwd. En het hoefde dit weekend ook niet allemaal te lukken, want de crew rijdt met de acteurs mee naar meerdere Grands Prix. Eind augustus kan Zandvoort bijvoorbeeld rekenen op een extra ster naast Verstappen. Ook Brad Pitt is daar in the building.