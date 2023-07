Voor de vijfde keer op rij slaagde Sergio Pérez er niet in om door te dringen tot het slotdeel van de kwalificatie voor een Grand Prix. Het gebeurde in bijvoorbeeld Canada, Oostenrijk en zaterdag ook in Groot-Brittannië, tot lichte verbazing van teamgenoot Max Verstappen.

Die pakte zelf pole en ging na de race kort in op de prestaties van zijn teammaat. "Ik weet natuurlijk niet waarom het vandaag misging. Maar met onze auto moet je normaal natuurlijk wel in Q3 komen", vond de leider in de WK-stand.

Pérez gaf zelf tekst en uitleg. Het ging deels mis voor de Mexicaan toen de sessie werd stilgelegd vanwege de kapotte Haas van Kevin Magnussen. "We stonden lang stil aan het einde van de pitsstraat, omdat de rode vlag zo lang duurde. Dat was jammer. Ik kon daarna niet meer genoeg temperatuur in de banden krijgen", legde de Mexicaan uit.

"Maar ik heb het de laatste tijd ook gewoon lastig in deze omstandigheden", wees hij op de halfnatte baan in Silverstone. "De problemen die ik heb met deze auto komen daarin nog meer naar voren. Dus we moeten uitzoeken hoe dat komt. Morgen hoop ik dat het droog blijft."

Een teleurgestelde Pérez na zijn vroege uitschakeling. Foto: Getty Images

'Kan ook in m'n eentje om het teamkampioenschap vechten'

Verstappen is zondag bij de start op Silverstone dus weer de enige Red Bull vooraan, dit keer omringd door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander vindt het lastig in te schatten hoe vervelend Red Bull het gebrek aan vorm bij Pérez vindt.

"Dat moet je aan Helmut Marko of Christian Horner vragen. We vechten natuurlijk wel om het teamkampioenschap. Al kan ik dat in m'n eentje ook wel", wees Verstappen lachend op zijn riante voorsprong in de WK-stand. Daarin staat hij met 229 punten riant vooraan, en het zijn er ruim meer dan de 178 punten die het als tweede geplaatste Mercedes heeft in het constructeurskampioenschap.

Ricciardo 'zit goed in zijn vel'

Terwijl Pérez worstelt, test Daniel Ricciardo als derde coureur komende week met Red Bull op Silverstone. Verstappen ziet dat het goed gaat met de immer goedlachse Australiër.

"Daniel doet zijn werk goed in de simulator. Maar daar sta ik niet versteld van. Hij had natuurlijk moeilijke jaren bij McLaren, maar je verliest je talent niet. En hij heeft natuurlijk heel veel ervaring", prees de WK-leider zijn voormalige teamgenoot. "Ik denk dat hij lekker in zijn veld zit bij ons. Dat zegt hij zelf ook", vervolgde Verstappen.

1:13 Afspelen knop Samenvatting: Verstappen pakt pole voor McLarens

Verstappen praat veel met Ricciardo

De Red Bull-kopman zag Ricciardo de afgelopen maanden rust pakken. "Hij heeft dat denk ik goed gedaan, even een reset. Maar uiteindelijk voelt hij zich bij ons gewoon thuis. Hij heeft natuurlijk al bij ons gezeten. Op dit moment zit hij weer in de simulator. Hij luister heel veel met ons mee en vraagt heel veel. Ik ken Daniel heel goed, dus we kunnen het over heel veel dingen hebben. Over het testen, over de simulator, wat vindt hij van bepaalde zaken, toekomstige onderdelen, dat soort dingen."

Mocht Red Bull een vervanger zoeken voor Pérez, dan is die dus al in huis. Verstappen hield zich daarover desgevraagd op de vlakte. "Daar ga ik niet over", besloot hij lachend.