Een verrassing was het zeker niet, maar Max Verstappen trok zijn lijn van de laatste weken vrijdag simpel door op Silverstone. De WK-leider is onbedreigd topfavoriet voor de Britse Grand Prix, al leek Carlos Sainz even dichtbij te komen.

De snelste rondetijden zijn meestal een beetje misleidend op vrijdag, omdat de coureurs doorgaans alleen de eerste ronde van een long run op softbanden even voluit gaan. Sainz deed dat 0,022 seconden langzamer dan Verstappen, die daar ongetwijfeld zijn schouders over ophaalde.

De Britse zomer kan zaterdag ouderwets toeslaan met onweer en regenbuien, maar vrijdag scheen de zon boven het oude vliegveld. Ook op Verstappen. "Het was voor ons in ieder geval een goede dag", zei hij na afloop. In de eerste training vergeleek Verstappen het circuit nog met een ijsbaan.

"Het was heel glad, maar dat komt denk ik doordat we met hoge bandenspanning reden. Dat deed iedereen, en het maakt het iets lastiger op lage snelheid", legde de regerend wereldkampioen uit. "Maar onder de streep deed de auto het heel goed in beide trainingen. De long runs zien er goed uit, dus bij elkaar was het erg positief."

Silverstone lijkt gemaakt voor de Red Bull

Silverstone lijkt dan ook een baan die is ontworpen voor de Red Bull, met snelle bochten als Copse en Stowe en de beruchte hogesnelheidscombinatie Maggots-Becketts-Chapel. Het circuit laat goed zien waar een Formule 1-auto toe in staat is, zeker die van Verstappen. De Limburger rijdt in zijn eigen kampioenschapje, terwijl er achter hem wel een echte strijd is om de tweede plaats.

Daar wisselt het steeds vaker. Normaal gesproken zou Sergio Pérez de vaste tweede man achter Verstappen moeten zijn, maar de Mexicaan perst niet uit de Red Bull wat zijn teammaat wel kan. Daarom valt Pérez met regelmaat ten prooi aan zijn eigen fouten of concurrenten die het simpelweg beter doen.

Max Verstappen dendert door een van de snelle bochten van Silverstone. Foto: Getty Images

Ferrari lijkt goed, maar is het (nog) niet

Vrijdag leek Ferrari dus goed voor de dag te komen, met de snelle ronde van Sainz. Maar schijn bedriegt. Ten eerste verliep de dag voor de Scuderia allesbehalve vlekkeloos. Charles Leclerc kreeg met een blik vol ongeloof te horen dat zijn Ferrari de tweede training door elektrische problemen niet ging meemaken.

Sainz was dus de enige op de baan, en zijn rondetijden waren los van dat ene snelle rondje op softs niet veelbelovend. Op de softbanden reed de Spanjaard gemiddeld in ieder geval langzamer dan Pérez, Lewis Hamilton en Lance Stroll. Op de mediums kwam Sainz niet in de buurt van de Red Bulls. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Ferrari vaak nog een relatief grote stap zet naar de zaterdag.

Gemiddelde rondetijd op soft Verstappen: 1.33,8

Hamilton: 1.34,0

Stroll: 1.34,0

Pérez: 1.34,2

Sainz: 1.34,5

Albon: 1.34,5

Gemiddelde rondetijd op medium Verstappen: 1.33,0

Pérez: 1.33,4

Sainz: 1.34,0

Alonso: 1.34,4

'Niet onze beste vrijdag'

Toch biedt het houvast voor Mercedes. Over één ronde stelden Hamilton en teammaat George Russell teleur. Maar in de racesimulaties ging het beduidend beter, een kenmerkend sterk punt van de Mercedes.

"Desondanks was dit niet onze beste vrijdag", vond Russell na afloop. "In de eerste training zag ons tempo op de mediums er goed uit. We dachten dus dat we er op softs wel bij zouden zitten, maar daarop waren we nergens. Dat moeten we tot op de bodem uitzoeken."

De Brit zocht een verklaring in de hogere temperaturen. Tijdens de tweede training werd de 27 graden aangetikt. "We zien een trend dat we achteruitgaan zodra het warmer wordt. We hebben ook wel een idee waarom dat is."

Hamilton vindt Mercedes 'lastig om mee te rijden'

Zaterdag worden dus wisselende temperaturen verwacht. Toch moet er nog een hoop gebeuren bij Mercedes, vond ook Hamilton. "We reden met verschillende afstellingen, maar de rondetijden waren niet best. Gelukkig vielen de long runs niet tegen. We gaan hard aan de slag vanavond en Mick Schumacher gaat de hele nacht door in de simulator."

Hamilton was niet mild over zijn Mercedes. "Het is een lastige auto om mee te rijden. Wat we ook doen met de afstelling, het blijft een hard car to drive. Over een ronde werd het ook niet beter toen we naar softs overstapten. Dat is het teken dat er iets mis is."

Lewis Hamilton steekt zijn duim op, maar tevreden was hij niet. Foto: Getty Images

Kan Albon zich mengen in de strijd achter Verstappen?

Aston Martin liet nog niet het achterste van de tong zien. Op softs werd wel een korte racesimulatie gedaan door Lance Stroll, die gelijke tred hield met Hamilton. "Onze snelheid ziet er veelbelovend uit", stelde de Canadees.

Dat kan ook gezegd worden van Williams, en dan met name Alexander Albon. Zijn snelheid over een ronde deed nog vermoeden dat de Britse Thai met weinig benzine rondreed. Zeker omdat Logan Sargeant zijn teamgenoot ongebruikelijk goed kon bijhouden.

"We weten niet wat de anderen doen", gaf Albon toe. Maar ook de long runs zagen er goed uit voor het team uit Grove. Albon kon wedijveren met Sainz op de softbanden en mengde zich ook boven in de topsnelheidslijsten.

De vorm is er bij Williams, en Albon is een reële kandidaat om zich zondag in het gevecht achter Verstappen te mengen. Het zou voor de regerend wereldkampioen leuk zijn om weer eens met een ander gezicht op het podium te staan. Al moet zijn voormalige teammaat dan wel de carrousel van de vaste gezichten Pérez, Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz en Russell zien te verslaan. Dat wordt nog een hele opgave.