Verschillende Formule 1-coureurs vrezen een nieuwe protestactie van de Just Stop Oil-beweging tijdens de Britse Grand Prix komend weekend. Vorig jaar klommen vijf demonstranten over het hek om op de baan te gaan zitten tijdens de race.

"Ik denk dat er een grote kans is dat er dit weekend weer iets gebeurt", blikte Alexander Albon donderdag in Silverstone vooruit. De Williams-coureur was vorig seizoen betrokken bij de grote startcrash die aanleiding was voor een rode vlag vlak na het begin van de race. Daardoor moesten de auto's vaart minderen.

Vijf demonstranten gingen vervolgens een paar bochten verder op het rechte stuk zitten. Een van de demonstranten beweerde later tijdens de rechtszaak dat er bewust was gewacht op de rode vlag, ook al zat er zeer weinig tijd tussen de ingreep van de wedstrijdleiding en de protestactie.

"Ik wist dat ik veilig was toen ik de baan op ging en dat het goed zou komen", beweerde de 22-jarige Louis McKechnie in de rechtbank. Daar kregen de demonstranten taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. "Het zijn de beste coureurs van de wereld. Die zouden hier niet van schrikken", vond McKechnie zelf.

Demonstranten van Just Stop Oil op straat in Londen. Foto: AFP

Hamilton: 'Prima als ze demonstreren, maar niet op de baan'

Daar denken de coureurs, onder wie Lewis Hamilton, anders over. De Mercedes-coureur ondersteunt het doel van Just Stop Oil-beweging, die wil dat de Britse overheid geen vergunningen meer geeft om naar olie en gas te boren. Toch ziet hij liever dat er anders wordt gedemonstreerd.

"Ik geloof in de zaak waar deze mensen voor vechten. En we willen ook veranderen als sport, daar wordt hard aan gewerkt. Maar veiligheid gaat voorop. We willen niet dat iemand gewond raakt of iemand anders wordt verwond. Dus het is prima als ze willen demonstreren, maar niet op de baan."

Albon zag de protestgroep al bij verschillende sportwedstrijden, zoals bij Wimbledon in Londen. Ook werden diverse voetbalvelden in de Premier League bestormd. "Maar dat is wel iets anders dan een circuit op gaan waar auto's op racen. Dan wordt het wel wat gevaarlijker. We moeten er in ieder geval op voorbereid zijn."

Norris vreest extreme gevolgen

Volgens Lando Norris realiseren de demonstranten zich niet wat er gebeurt als een persoon wordt geraakt door een rijdende Formule 1-auto. "Dat wordt vrij extreem. Ze hebben natuurlijk het recht op een protestactie, maar daar is een tijd en een plaats voor. Het moet wel duidelijk zijn dat het ook gevolgen heeft voor de mensen die op het circuit racen. De consequenties zouden heel ernstig zijn."

Wat de gevolgen zijn van contact tussen een persoon en een rijdende Formule 1-auto werd in 1977 op gruwelijke wijze duidelijk. De Britse coureur Tom Pryce raakte met 270 kilometer per uur een overstekende baancommissaris, die die klap uiteraard niet overleefde. Het lichaam van de marshal vloog door de lucht en raakte ernstig verminkt.

Ook Pryce kwam om het leven. Zijn helm raakte de brandblusser die de Zuid-Afrikaanse marshal meedroeg.

"De gevolgen van zo'n incident zijn dus niet heel leuk", zei Valtteri Bottas. "Ik hoop echt dat deze mensen dat begrijpen, en dat ze slim zijn."