De sprintrace in Oostenrijk voelde zaterdag door het fatale ongeluk van Dilano van 't Hoff voor een groot gedeelte van de paddock als bijzaak. De achttienjarige Nederlander overleed eerder op dag in België bij een zwaar ongeluk op Spa-Francorchamps.

"Het is ongelooflijk triest", zei Max Verstappen na zijn zege op de persconferentie. "Ik kende hem niet persoonlijk, al kwam hij natuurlijk ook uit Nederland. Hij had dezelfde dromen die wij ook allemaal op die leeftijd hadden. Ik ken ook veel mensen die werken bij zijn team MP Motorsport. Voor hen moet dit ongelooflijk zwaar zijn."

Verstappen was lang niet de enige die diep was geraakt door het overlijden van het jonge racetalent die in de Formula Regional uitkwam. Toen het nieuws bekend werd, stroomden sociale media vol met steunbetuigingen. Dat ging van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton tot Formule 1-baas Stefano Domenicali.

Het overlijden van Van 't Hoff maakte met name veel los in de Formule 2- en Formule 3-paddock op de Red Bull Ring. Zijn team MP Motorsport doet in beide raceklassen mee en vrijwel alle monteurs kenden de jongeling goed.

De teamleden maakten een aangeslagen indruk en konden het nieuws nauwelijks bevatten. Voor een gesproken reactie was het nieuws nog veel te vers, al had het team via sociale media al wel een korte verklaring naar buiten gebracht.

Dilano van 't Hoff kwam zaterdag op achttienjarige leeftijd om het leven. Foto: Instagram/Dilano_vant_hoff

Crash Van 't Hoff doet denken aan fataal ongeval Hubert

Het was voor het eerst sinds het fatale ongeval van Anthoine Hubert dat de dood zo nadrukkelijk aanwezig was in de paddock van een Formule 1-circuit. In 2019 kwam de 22-jarige Fransman om het leven bij een crash in een Formule 2-race op hetzelfde Spa-Francorchamps. Het ongeluk vond destijds een meter of honderd plaats voor de plek waar Van 't Hoff zaterdag om het leven kwam.

Nyck de Vries reed vier jaar geleden op Spa mee in dezelfde race als waar Hubert verongelukte. De AlphaTauri-coureur had de beelden van het ongeluk zaterdag niet gezien en was ook niet van plan om deze te bekijken. "Ik verstijfde helemaal toen ik het na de sprintkwalificatie hoorde. Op dit soort momenten worden we herinnerd aan de risico's van onze sport", zei De Vries in de paddock van de Red Bull Ring.

Ook het ongeluk zelf deed denken aan de crash van Hubert. Net als Hubert werd Van 't Hoff vol in zijn zijkant geraakt door een andere auto, kort nadat hij al was gecrasht. Anders dan bij Hubert was het asfalt op Spa-Francorchamps zaterdagmiddag kletsnat.

MP Motorsport-teammanager Sander Dorsman neemt condoleances van Formule 1-baas Stefano Domenicali in ontvangst. Foto: Getty Images

Coureurs roepen op tot actie

Naast de vele steunbetuigingen riepen de coureurs daarom ook op tot actie. Verstappen was uiterst kritisch. "Het is makkelijk om het circuit de schuld te geven, maar we moeten ook kijken naar hoe nat de baan was. Er moet in de toekomst beter gekeken worden naar hoe de coureurs beschermd kunnen worden. Het ongeluk van vandaag had voorkomen kunnen worden."

Aston Martin-coureur Lance Stroll wees wél op de gevaren van Spa-Francorchamps. De Canadees, die een knappe sprintrace reed en als vierde finishte, had geen zin om zijn eigen race te analyseren en maakte een terneergeslagen indruk. "Het is een zeer trieste dag", zei hij.

"We moeten serieus nadenken over Eau Rouge en het eventueel aanpassen van bochten. We zijn daar twee coureurs verloren in vijf jaar tijd. Het is verschrikkelijk wat er vandaag is gebeurd en het is een ongelooflijk treurige dag voor de autosport in het algemeen."