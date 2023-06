De Oostenrijkse Grand Prix van 2022 was de laatste Formule 1-race die Ferrari won. Een jaar later keert de Scuderia terug op het Alpencircuit, langdurig verslagen door Red Bull en zoekend naar licht aan het einde van de tunnel. De coureurs houden hoop.

"Helmut Marko zei dat we in Canada de snelste auto hadden, maar daar geloof ik niks van." Charles Leclerc wil niets weten van de vleiende woorden van de Red Bull-topman. Ferrari draaide één goed weekend in Montreal. "Dat voelde goed, maar we moeten nog bevestigen dat het op andere circuits ook werkt", zegt de Monegask nuchter. "En het gat is nog groot."

Winnen zit er al een krap jaar niet in voor de Scuderia, die Red Bull steeds verder uit zicht zag verdwijnen. Aston Martin kwam ondertussen minimaal langszij, terwijl ook Mercedes Ferrari op een goede dag de baas is. "Red Bull heeft de concurrentie gekild", stelt Carlos Sainz vast. "Maar ook andere teams doen het inmiddels beter, dus we moeten aan het werk."

Er is in een jaar tijd veel veranderd. Zeker tot halverwege 2022 had Ferrari een auto die op goede dagen zelfs sneller was dan Red Bull, zoals in de Oostenrijkse GP die Leclerc won. "Maar later in het seizoen konden we het in de races gewoon niet meer bijhouden. Dat hebben we helaas meegenomen naar dit seizoen", legt Sainz uit.

Elke race updates aan de Ferrari

Ferrari moest na een moeizame start eerst maar eens uitzoeken hoe de auto eigenlijk werkt en welke tekortkomingen hij ten opzichte van Red Bull heeft. "We komen vanaf nu elke race met een update", beloofde teambaas Fred Vasseur vervolgens. En toegegeven: voorlopig komt Ferrari die belofte na.

Elke week zijn er weer veranderingen aan de auto, ook in Oostenrijk. "Maar je moet niet denken dat we met een of enkele updates het gat naar Red Bull dichten. Dat is naïef", benadrukt Sainz.

Ferrari vestigt zijn hoop op de auto van Canada. Foto: Getty Images

Eindelijk was het gevoel goed

Het Italiaanse topteam is nogal altijd zoekende. Ondanks een flink herziene auto beleefde de renstal een rampweekend in Barcelona. Daarop volgde een lichtpuntje in Canada. Ook al zat het team zichzelf behoorlijk dwars op de natte zaterdag. In de race op zondag was de snelheid er dan eindelijk.

"Ik voelde me voor het eerst echt op mijn gemak in de auto", vertelt Leclerc. "Het was consistent, dat is nieuw dit seizoen." Het is het grote probleem van de SF-23: de auto is zeker in de races lastig te besturen, jaagt de banden erdoorheen en zakt daardoor door het veld heen naar achteren. "Maar nu was het gevoel goed. Het was een stap in de juiste richting. Ik zie ook niet in waarom dat alleen in Canada zou werken", voegt Leclerc eraan toe.

Sainz spreekt van een keerpunt. "Het was ook goed voor de motivatie van het team. En als je snelheid in de race goed is, maakt het bijvoorbeeld de strategie ook veel makkelijker. Je bent een stuk flexibeler. En het maakt de races leuker."

De Madrileen stipt met dat laatste een belangrijk punt aan. Veel lol was er de laatste maanden niet te beleven voor de Ferrari-coureurs, beaamt ook Leclerc. "Vorig jaar zaten we echt nog in een andere positie. Toen kwamen we hier met een goede auto en wisten we dat we de strijd met Red Bull aan konden gaan. Helaas is dat dit jaar anders. We hebben andere doelen nu. We gaan dit weekend normaal gesproken ook niet winnen."

Volgens Carlos Sainz zit Ferrari op een keerpunt. Foto: Getty Images

'Ik hou nog steeds van Ferrari'

Het maakt de vraag relevant hoelang de coureurs dat volhouden. Beide contracten lopen na volgend seizoen af. Sainz ontkende onlangs gesprekken te voeren met Audi en wil graag komende winter verlengen met Ferrari. Maar vooral Leclerc wordt gelinkt aan meerdere teams die de 25-jarige Monegask uit zijn benaderde positie kunnen bevrijden. Maar hij wil niets weten van zijn opties openhouden.

"Dat zou ik niet willen zeggen. Ferrari heeft me gebracht waar ik ben. Ik heb altijd benadrukt hoe blij ik ben dat ik Ferrari-coureur ben. Natuurlijk zijn het team en ik niet tevreden met waar we nu staan. Maar we werken er hard aan en ik vertrouw erop dat we de juiste kant op gaan. Ik hou nog steeds van Ferrari."

Leclerc heeft naar eigen zeggen geen deadline om besluiten te nemen over zijn toekomst. "Anderhalf jaar is nog erg lang. Er komen langzaam al wat gesprekken op gang met het team, al is dat nog niet formeel. Voor nu focus ik op zo snel mogelijk weer winnen met Ferrari."

Charles Leclerc praat al voorzichtig met Ferrari over contractverlenging. Foto: Getty Images

'Soms werkt een auto gewoon op een baan'

Maar wanneer dat weer gaat lukken, is nog maar de vraag. De hoop is gevestigd op de auto van Canada. "Die moeten we vaker hebben dan de auto van Barcelona", vindt Sainz. "Ik denk wel dat Canada beter bij onze auto past dan Oostenrijk, al ging het hier vorig jaar dus wel goed. Soms werkt een auto gewoon op een baan."

Leclerc moest nog wel wat plooien gladstrijken na kritische woorden over zijn mislukte kwalificatie. "We hebben goed gepraat, en wat conclusies getrokken. Al ga ik niet zeggen welke." De kopman van het team heeft verder vooral hoop meegenomen uit Montreal. "Uiteindelijk had ik daar wel het beste gevoel van dit seizoen."