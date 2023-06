Max Verstappen imponeerde zaterdag in Canada als vanouds door in de kwalificatie onder lastige omstandigheden pole te pakken. Helemaal vanzelf kwam dat niet tot stand. Er moest vrijdagavond lang worden doorgewerkt om de auto van de WK-leider te verbeteren.

“Gisteren hadden we niet de snelste auto. Dus we hadden echt wel wat dingen die verbeterd moesten worden .En dat hebben we denk ik wel gedaan”, vertelde Verstappen zaterdag na de kwalificatie in Montreal.

“Vandaag ging het best wel goed”, voegde de regerend wereldkampioen met gevoel voor understatement toe. Verstappen pakte pole met ruim een seconde voorsprong op de verrassende nummer twee Nico Hülkenberg.

Het was de beloning van het harde werk een dag eerder. Zowel Ferrari, Mercedes als de Aston Martin van Fernando Alonso maakten een sterke indruk. Al het technische personeel van het team moet om 22.00 uur van het circuit af, en die tijd werd daarom volop benut door Red Bull.

“Dat duurde lang, maar soms heb je dat gewoon nodig. Er zijn ook dagen bij dat het allemaal goed loopt. Dan ga ik gewoon, zeg ik ‘tot morgen’ en ‘app me of bel me als er iets niet goed loopt’. Maar vrijdag hadden we net wat meer tijd nodig en dan moet je er in de discussies over hoe de auto aangepast moet worden of over de bandenkeuze wel bij zijn”, legde de Limburger uit.

Ook zaterdag was Red Bull tijdens de lastige kwalificatie bij de pinken. Steeds werden de juiste bandenkeuzes gemaakt en stond Verstappen tijdig klaar om de baan op de gaan. “Het team snapt wel dat je er in dit soort situaties bovenop moet zitten. Daar zijn we altijd al goed in geweest”, prees hij zijn renstal.

2:13 Afspelen knop Verstappen kan Senna evenaren: zo gelijkwaardig zijn ze aan elkaar

Verstappen maakt zich niet druk om slechte vorm Pérez

Het werkte bij Red Bull wel alleen goed aan één kant van de garage. Sergio Pérez slaagde er voor de derde race op rij niet in om het slotdeel van de kwalificatie te halen. En dat met algemeen aangenomen de snelste auto van het veld.

Verstappen haalde zijn schouders er over op. “Dan zou ik niet blij zijn, dat lijkt me logisch. Maar ik ben er verder niet mee bezig zijn. Ik ben al druk genoeg om aan mijn eigen kant alles op orde te krijgen. Dus wat er aan de andere kant gebeurt, daar besteed ik geen aandacht aan.”

Na een goede seizoensstart valt Pérez nadrukkelijk uit de toon bij zijn succesvolle teamgenoot, die daar zelf geen seconde wakker van ligt. “Het team moet er misschien mee bezig zijn. Het is verder niet mijn probleem.”

Verstappen in actie op het natte Circuit Gilles Villeneuve Foto: Getty Images

Regen of droog, het maakt Verstappen niet uit

Verstappen begint zondag voor het tweede jaar op rij vanaf poleposition in Canada. Of dat onder natte of droge omstandigheden gebeurt, maakt hem niet. “Het is allebei goed”, stelde hij. Van optimisme bij de Ferrari- en Mercedes-coureur over hun racetempo ten opzichte van de Red Bull is hij niet onder de indruk.

“Dat is natuurlijk prima, maar wij hebben nog wel aangepast. Want het verliep niet helemaal ideaal gisteren”, besloot hij. Verstappen is duidelijk de favoriet voor de zege in Canada, met daarmee de kans om op gelijke hoogte te komen met Ayrton Senna (41 overwinningen) én de kans om de honderdste zege van Red Bull Racing te boeken.