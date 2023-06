Met een vrijwel geschrapte eerste vrije training en een tweede sessie van anderhalf uur, eindigend in een regenbui, beleefde de Formule 1 een ongebruikelijke vrijdag in Canada. Toch kwam er een duidelijk beeld uit de rondetijden naar voren, waaruit blijkt dat Mercedes niet te vroeg moet juichen.

Lewis Hamilton en George Russell eindigden de enige serieuze training dan wel bovenaan de tijdenlijst, maar daar was een duidelijke verklaring voor. Een stratencircuit als het Circuit Gilles Villeneuve krijgt door de sessie heen steeds meer grip, en de Mercedes-coureurs deden hun snelle rondjes op een later moment dan de concurrentie.

Zodoende moest Max Verstappen op de zesde plaats de beide Mercedes-coureurs, Carlos Sainz, Charles Leclerc (van Ferrari) en Fernando Alonso voorlaten op de tijdenlijst. Vooral de Ferrari maakte indruk, en dat was te voorspellen. De baan in Montreal speelt de Italiaanse auto veel meer in de kaart dan het lastige circuit in Barcelona van twee weken geleden.

"We hebben ook wel wat goede eigenschappen, zoals onze snelheid in langzame bochten. En er zijn hier veel langzame bochten", blikte Sainz donderdag al vooruit. En dat bleek een goede voorspelling. Beide Ferrari-coureurs bleven zowel over een ronde als in de racesimulaties redelijk in de buurt van Verstappen.

Max Verstappen was nog niet helemaal tevreden na de enige training. Foto: Getty Images

Red Bull gaat nog niet lekker over kerbstones

De Nederlander wees zelf op een probleem dat hem in Monaco ook dwarszat: de manier waarop de Red Bull met de vele hoge kerbstones in Montreal omgaat. Dat is een van de zwaktes van de verder superieure auto. "Daar moeten we nog wat werk aan verrichten. Het is ook weer niet heel erg, maar er moet zeker nog wat gefinetuned worden", stelde Verstappen na afloop.

Over de racesimulaties hoefde de WK-leider zich geen zorgen te maken. Op de mediumbanden was hij nog altijd sneller dan de Ferrari's, die ook op dit punt ongebruikelijk goed voor de dag kwamen. Maar eerst komt er de zaterdag, die volgens de voorspellingen voor Montreal nat gaat verlopen.

"Volgens mij gaat het regenen morgen", had ook Verstappen gezien. "Dus dat zal in de kwalificatie wel voor wat verrassingen zorgen. En dan is het zondag waarschijnlijk droog, dus dat heeft ook weer invloed."

Top tien tweede training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.13,718

2. George Russell (Mercedes): +0,027

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,126

4. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,326

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,376

6. Max Verstappen (Red Bull): +0,424

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,502

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,532

9. Lance Stroll (Aston Martin): +0,701

10. Pierre Gasly (Alpine): +0,759

Eindelijk weer reden voor optimisme bij Ferrari

Bij Ferrari was er na het slechte weekend in Barcelona twee weken geleden dus weer reden voor voorzichtig optimisme, ook bij Leclerc. "Het is nog maar vrijdag, maar het was wel een positieve dag. Ik had echt een goed gevoel in de auto", stelde de Monegask, die donderdag nog een teneergeslagen indruk maakte.

Volgens Leclerc zat er nog een beter resultaat in tijdens de tweede vrije training. "Maar we konden geen tweede poging meer doen op de softbanden door een rode vlag. Toch voelde de snelheid goed. We moeten in deze richting blijven doorwerken."

Charles Leclerc voelde zich eindelijk weer prettig in de Ferrari. Foto: Getty Images

Alonso baalt van weinig baantijd met geupdate auto

Dat optimisme ontbrak bij Alonso, die een belangrijke dag om zijn flink veranderde Aston Martin aan de tand te voelen deels in rook op zag geen. Technische problemen aan de camera's van de wedstrijdleiding verhinderden meer dan vijf minuten baantijd in de eerste training.

"Dat was ronduit zonde", blikte de Spanjaard na afloopt terug. Aston Martin verscheen in Canada onder meer met een nieuwe motorkap en vloer voor de auto. "Maar we hebben nu niet veel tijd gehad om die updates de begrijpen. Dus we moeten vannacht maar analyseren en morgen proberen meer te leren."

Mercedes is een dark horse in Canada

Russell zag zelf in dat de goede tijden van Mercedes een vertekend beeld gaven. "Daar moet je niet te veel uit opmaken. We reden met weinig benzine aan het einde van de training toen de baan sneller was", beaamde de Brit.

Na een uitstekend weekend voor Mercedes in Barcelona ziet Russell vooral verschillen tussen het Spaanse circuit en het tracé in Canada. "Barcelona is heel glad, en hier is het juist heel hobbelig. Maar ik denk wel dat onze updates die we eerder brachten ons van een aantal limiteringen hebben afgeholpen. Qua snelheid verwacht ik ons net achter Ferrari en Aston Martin."

De rondetijden in racesimulatie waren juist weer niet zo sterk bij Mercedes, maar daarvoor geldt dezelfde redenering als de snelle rondjes met weinig benzine. Mercedes reed de longruns aan het begin van de sessie, uit angst voor regen, terwijl de concurrenten dat juist op de snellere baan aan het einde deden. De auto van Russell en Hamilton is dus een dark horse in Canada, dat waarschijnlijk wel moet aansluiten achter de Red Bull en het steigerende paard van Ferrari.