Nyck de Vries reed vrijdag zijn eerste kilometers op het Formule 1-circuit in Montreal. De Nederlander genoot op de legendarische baan, maar zag wel een half uur vrije training in rook opgaan door problemen bij de wedstrijdleiding.

"Het was een enerverende dag, heel anders dan verwacht", lachte De Vries na afloop van de tweede vrije training voor de GP van Canada, waarin hij zestiende werd. De eerste training op het Circuit Gilles Villeneuve duurde maar vijf minuten, omdat de veiligheidscamera's van de wedstrijdleiding dienst weigerden.

"Dat was natuurlijk verre van ideaal. Op een circuit als dit wil je heel veel rondjes maken, omdat de baan elke ronde sneller wordt. De omstandigheden veranderen continu en als rijder vind je steeds weer dingetjes om sneller te gaan. Maar het is niet anders. "

De baan op het Île Notre-Dame is volgens De Vries "extreem authentiek". "Heel anders dan een circuit als Barcelona. Heel hobbelig, weinig grip, smal en heel veel kerbstones die je moet gebruiken", beschreef de Nederlander de baan. "Want dat is de enige lijn die je kunt nemen."

Foto: Getty Images

AlphaTauri-coureur heeft nog geen zicht op de verhoudingen

Ter compensatie van de korte eerste training werd de tweede sessie met een half uur verlengd. In die training kwam De Vries tot 38 naar eigen zeggen goede ronden. "Maar morgen worden het andere omstandigheden, denk ik. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen."

De Vries heeft dan ook geen idee waar zijn AlphaTauri staat in het drukbezette middenveld van de koningsklasse. "Dat wisselt steeds een beetje. Er zit extreem weinig tussen. En als het dan morgen een natte dag wordt, is alles weer anders."

"Ik weet wel dat de McLarens vaak sterk zijn in dat soort omstandigheden. Dus die zullen wel boven het middenveld uitsteken. En wij moeten zien waar we staan."

2:13 Afspelen knop Verstappen kan Senna evenaren: zo gelijkwaardig zijn ze aan elkaar

Circuit Gilles Villeneuve intimiderend in het echt

De 28-jarige Fries had de voor hem onbekende baan in Montreal al verkend met de simulator van het team. "Maar in het echt geeft het toch wel een andere indruk. Het is veel intimiderender in de realiteit. Er zijn geen consequenties in de simulator. Daarom begin je daarop vaak eerst te veel te pushen en kom je daar wat van terug, terwijl je in de realiteit het tegenovergestelde moet doen. Want dan is er geen marge voor fouten."

Die marge speelt zaterdag zeker een rol, want dan wordt er in Montreal de hele dag regen voorspeld. Ook dat is weer onbekend terrein voor De Vries. "Ik heb met deze auto nog niet echt in de regen gereden, behalve in Monaco dan. Maar dat leek meer op schaatsen. En je weet dat het gripniveau hier op een natte baan extreem laag is. Dat is op een droge baan al zo, maar in de regen is dat nog veel slechter."

Voor de regen losbarstte, waaide er eerst een grote wolk van witte pollen de baan over, die ook voor de coureurs zichtbaar was. "Dat waren er heel veel inderdaad. Dat zie je zelfs op snelheid. Ik dacht dat ik ooit wel hooikoorts had, maar ik heb er nu gelukkig geen last meer van", besloot De Vries lachend.