Door de dominantie van Max Verstappen doet zich een fenomeen voor dat al zo oud is als de Formule 1 zelf: de sport is voorspelbaar. En daar worstelt de koningsklasse mee, want dat wil ze juist niet zijn.

Meerdere Formule 1-coureurs keken afgelopen weekend naar de 24 uur van Le Mans, de langeafstandsrace die Ferrari na vijftig jaar afwezigheid weer won. Het was een fraaie zege, die ook tot stand kwam door strenge regels die de auto's redelijk gelijkwaardig maken. Zo kregen de dominante Toyota's kilo's aan strafgewicht om de auto langzamer te maken. Ferrari had ook lood aan boord, maar wel minder dan de grote concurrent.

Zoiets is ondenkbaar in de Formule 1, maar het zou de sport wel van een probleem afhelpen. Dat probleem heet momenteel Red Bull Racing, maar eerder Mercedes en nog langer terug Ferrari. Dominantie hoort bij de sport, en de winnaar is door de jaren heen vaker wel voorspelbaar dan niet.

De naam van Ayrton Senna komt in Canada regelmatig langs, omdat Verstappen de legendarische Braziliaan qua overwinningen kan evenaren. Senna stond bekend om zijn imponerende kwalificatierondjes, doortastende inhaalacties en sensationele snelheid. Die kwaliteiten hadden ook een keerzijde: Senna was met zijn superieure McLaren vaak ronduit de beste in zijn topjaren, wat de races niet per se spannend maakte.

Ayrton Senna imponeerde, maar domineerde ook regelmatig. Foto: Getty Images

'Hoop dat het iets dichter bij elkaar komt'

Verstappen doet momenteel hetzelfde. Zelfs de Nederlander begrijpt dat het voor de televisiekijkers saai kan zijn als hij weer op dominante wijze wint. "We hebben dat natuurlijk al heel vaak gezien in de Formule 1. Ik geniet ervan hoe het momenteel gaat, maar ik hoop wel dat het iets dichter bij elkaar komt. Dat een ander team wint als wij het bijvoorbeeld niet helemaal voor elkaar hebben met de afstelling."

Verstappen weet ook dat hij zich in een luxepositie bevindt nu hij zoiets kan zeggen. Jarenlang zag hij Lewis Hamilton de overwinningen aaneen rijgen met de dominante Mercedes. En de Brit had in de eerste jaren van het vorige decennium weer weinig in te brengen tegen Sebastian Vettel en zijn oppermachtige Red Bull.

Dominantie komt de sport 'strategisch' niet goed uit

Het hoort bij de sport, maar uitgerekend nu de Formule 1 voet aan de grond krijgt in de Verenigde Staten komt het de koningsklasse slecht uit dat er weer een dominant team is, met ook nog eens een dominante coureur. Ook in Canada was de race al maanden uitverkocht. Formule 1 is booming, de interesse blijft gigantisch. Maar de vraag is hoe houdbaar dat is nu langdurige voorspelbaarheid opnieuw toeslaat.

"Het zou vanuit strategisch oogpunt wel wenselijk zijn dat de cycli van dominantie van één team in de toekomst korter worden", omschreef Formule 1-CEO Stefano Domenicali de situatie omslachtig. Wat hij bedoelde: saaie voorspelbare races zijn slecht voor de sport en daardoor ook voor de inkomsten van de sport.

Voorspelbare races komen Formule 1-CEO Stefano Domenicali niet goed uit. Foto: Getty Images

Formule 1 deed mislukte poging om dominantie te voorkomen

Er zijn twee hoofdschuldigen aan te wijzen. Dat is ten eerste de Formule 1 zelf. De sport introduceerde in 2022 een regelpakket waardoor het veld veel dichter bij elkaar zou moeten komen, inclusief veel meer standaard onderdelen op de auto's, een budgetlimiet en minder tijd voor aerodynamische ontwikkeling voor de beste teams.

Dat blijkt vooralsnog een miskleun. Red Bull ontwikkelde aan de hand van Adrian Newey een auto die precies dat doet wat voorkomen moest worden. Van budgetbeperking is bij Red Bull weinig te zien (op wat uit de hand gelopen cateringkosten na), laat staan van minder tijd voor aerodynamicatests.

'Auto voldoet niet aan de verwachtingen'

De tweede hoofdschuldige is de concurrentie van Red Bull. "We hebben onze poolster gevonden", zei de optimistische Hamilton donderdag. "Volgens mij zaten we in Barcelona dichter bij Red Bull dan ooit met deze auto's." De zevenvoudig wereldkampioen vergat wel dat Verstappen in de vorige race bij lange na niet voluit ging maar Mercedes alsnog makkelijk voorbleef. Hamilton gaat er prat op dat zijn team het snelst kan ontwikkelen, maar sinds 2022 ziet Verstappen zijn voormalige rivaal wekelijks vooral snel kleiner worden in de spiegels.

Bij Charles Leclerc is een vergevorderd stadium van moedeloosheid ingetreden. De Monegask beweert dat hij nog wel gelooft in de richting die Ferrari heeft gekozen, maar zijn uitspraak "de auto voldoet niet aan de verwachtingen die we voor het seizoen hadden" sprak boekdelen. Aston Martin doet het als derde concurrent ronduit goed, maar een tweede grote stap richting de top in een jaar tijd is niet realistisch. "Deze auto blijft een heel nieuw pakket", was Fernando Alonso helder. De ervaren rot weet dat hij vooral tegen Mercedes en Ferrari strijdt, en niet tegen Red Bull.

Charles Leclerc kijkt elke race weer iets somberder. Foto: Getty Images

Verstappen: 'Deze vraag kreeg ik in Barcelona ook al'

Toch is het Verstappen die inmiddels wekelijks de vraag krijgt of hij nog wel gemotiveerd is, of het niet saai is om al te weten dat je gaat winnen, of er niets moet veranderen, en of Red Bull alle races kan winnen. De Nederlander geeft steeds keurig antwoord, maar reageerde in Canada scherp. "Deze vraag kreeg ik in Barcelona ook al." En zolang Verstappen blijft winnen, blijft het een thema.