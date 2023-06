Rondom de Formule 1 ontstaat steeds meer gemor over de dominantie van het Red Bull van Max Verstappen. Het topteam heeft de koningsklasse inderdaad in zijn greep, en moet naar concurrenten als Aston Martin, Ferrari en Mercedes kijken voor tegenstand. Vooral die laatste twee lopen ver achter.

"Dominantie is allesbehalve nieuw in de Formule 1", zette Verstappen de zaak donderdag in perspectief. "Soms zit er een jaar tussen waarin twee of misschien drie teams aan elkaar gewaagd zijn, maar in de afgelopen decennia zag je steeds dominantie van één team."

De Nederlander had ook een oplossing: de regels zo lang mogelijk hetzelfde laten. Dan komt het veld vanzelf bij elkaar. Dat is afgelopen winter niet gelukt, want onder de vloer van de auto's moesten er een aantal zaken reglementair anders. "Als je steeds kleine dingen aanpast, dan vindt één team altijd iets beters dan de rest en duurt het weer langer voor het gelijkwaardiger wordt", zei Verstappen.

Red Bull was in dit geval het team dat het beste met de regels omging, resulterend in de razendsnelle RB19. Geen wonder dat Verstappen vrijdag in Barcelona de vrije trainingen domineerde, op een circuit waar volgens de teams "alles in zit wat je in de rest van het seizoen ook tegenkomt". Het was niet onverwacht maar wel zorgwekkend dat het de WK-leider allemaal erg makkelijk afging.

De concurrentie zet er op normale banen weinig tegenover. Bij Aston Martin begint Fernando Alonso zich enigszins zorgen te maken over de ontwikkeling. "Ferrari heeft al twee heel nieuwe vloeren gehad en in Monaco had Mercedes zelfs bijna een nieuwe auto", was de Spanjaard opgevallen. "Wij hebben ook elke race wel iets, maar het tempo moet omhoog."

Aston Martin heeft wel enkele updates doorgevoerd aan de succesvolle AMR23, waaronder een kleine aanpassing aan de wielophanging. Echt grote visuele veranderingen zijn er niet. Dat is verklaarbaar: de grote koerswijziging van een eigen concept naar het Red Bull-achtige concept deed het team vorig jaar al.

Alonso met meetapparatuur op de auto om de nieuwe voorvleugel te testen. Foto: Getty Images

Aston Martin zou juist moeten profiteren van slecht 2022

Aston Martin heeft tot 1 juli veel meer aerodynamische testtijd dan de andere teams in de voorhoede. De FIA hanteert een schaal waarop de teams in de achterhoede veel vaker de windtunnel in mogen en meer virtueel kunnen testen dan de topformaties. Het team van Alonso werd vorig seizoen zevende, dus dat moet zich vroeg of laat gaan uitbetalen.

In de tweede seizoenshelft is de huidige stand in het constructeurskampioenschap de maatstaf en wordt Aston Martin (nu tweede) net als Red Bull slachtoffer van het eigen succes. Ferrari profiteert waarschijnlijk juist van de mindere seizoensstart. De Scuderia staat momenteel vierde, waarmee de Italianen vanaf 1 juli 10 procent meer aerodynamische testtijd zouden krijgen. Toch was er in Barcelona al een grote update, die volgens Carlos Sainz "maanden naar voren was gehaald".

De verwachtingen werden getemperd, en waarschijnlijk terecht. Net als bij Mercedes een week geleden ziet het er op de Ferrari nog niet heel verfijnd uit. Deze twee teams proberen de deur te openen naar het ontwikkelingspad waarop Red Bull zich al anderhalf jaar bevindt. Maar de deur staat slechts op een kier en verderop op het pad zien ze het team van Verstappen in het zonnetje wandelen.

De nieuwe sidepods op de Ferrari van Carlos Sainz. Foto: Getty Images

Laat het roer omgegooid

En dat terwijl het kampioensteam het eigen concept in Barcelona nog eens fijn sleep met andere vloerranden en een aangepast diffusermonding. Red Bull heeft veruit de minste ontwikkelingstijd tot zijn beschikking, door de koppositie en de straf die het kreeg voor budgetoverschrijding. "Maar het gaat erom wat je in die tijd doet", benadrukt Horner. Bovendien was de basis van Red Bull begin 2022 meteen goed.

De andere teams praten steevast over "meer ontwikkelingsmogelijkheden" die het concept van Red Bull biedt. Samengevat ligt de uiteindelijke limiet van de RB19 hoger dan de oorspronkelijke auto's van Ferrari en Mercedes. Het duurde alleen tot ná de winter voor dit besef bij die teams indaalde.

Nu hebben ze het roer omgegooid, maar wel met een flinke achterstand. Op beide auto's loopt de sidepod nu à la Red Bull naar beneden af, om de luchtstroom tussen de achterwielen en onder achtervleugel door te optimaliseren. Ferrari nam daarbij afscheid van de bekende 'badkuipen' die het sinds vorig jaar voerde. Mercedes introduceerde er zelfs een veel grotere sidepod voor. De tijden van de zeropods liggen ver achter het team van Lewis Hamilton.

De nieuwe aflopende sidepods op de Mercedes. Foto: Getty Images

Red Bull ligt ogenschijnlijk mijlenver voor

Maar daarmee zijn de twee teams er nog niet. Een inkijkje onder de drie auto's in Monaco toonde dat de Red Bull-vloer, waar het leeuwendeel van de neerwaartse kracht wordt opgewekt, ogenschijnlijk mijlenver voor de Mercedes-vloer en vooral de Ferrari-vloer ligt. Het blijft een combinatie van factoren die een auto snel maken, maar het bevestigde wel het beeld dat Red Bull al veel verder is op het ontwikkelingspad dat de twee oude rivalen net zijn ingeslagen.

"Uiteindelijk verwacht ik dat de rest in de tweede seizoenshelft dichterbij komt", zei Horner in Monaco nog. Voorlopig blijkt dat echter nergens uit. Ferrari heeft nog wel het idee dat het dit jaar om overwinningen kan strijden, zo bleek donderdag uit vrij optimistische woorden van teambaas Fred Vasseur. Bij Mercedes is er meer realisme. De hoop is daar ook niet gevestigd op de gelimiteerde ontwikkelingstijd van Red Bull.

"Die restricties hebben we nu een paar jaar, maar er is niets drastisch veranderd aan de rangschikking", vond George Russell. "Aston Martin heeft een stap gezet, maar daar hebben ze ook personeel bij andere teams gehaald om ze een zetje te geven. Als je het team achteraan vier keer zo veel windtunneltijd geeft als het absolute topteam, dan komt het topteam er alsnog het beste uit."

Russell geeft Horner dus gelijk; het gaat erom hoe je de tijd besteedt. En terwijl het technische team van hoofdontwerper Adrian Newey dat al zeker anderhalf jaar uitstekend doet, bijt de concurrentie zich erop stuk.