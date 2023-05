Max Verstappen pakte zaterdag op fraaie wijze zijn eerste poleposition in Monaco. De Nederlander wist in zijn eigen woonplaats in de slotseconden de eerste startplaats af te pakken van Fernando Alonso. Daar was wel wat risico voor nodig.

"Toen ik mijn ronde begon wist ik dat een 1.11,5 de pole was", blikte Verstappen zaterdag terug op zijn succesvolle slotronde. "Aangekomen bij bocht twaalf zag ik op mijn stuur dat ik niet genoeg had om daar onder te komen. Dan weet je dat je alles moet riskeren in die laatste sector."

En risico nam Verstappen, die met een razendsnelle derde sector uiteindelijk uitkwam op een 1.11,365. "Ik heb daarbij wel een paar muurtjes geraakt en de vangrail een beetje naar binnen geduwd."

Verstappen kon vertrouwen op de derde sector, waarin zijn Red Bull al de hele dag domineerde. "Daar liggen wat minder hobbels en hoef je niet zo over de kerbstones. Daar houdt onze auto niet zo van. Maar ik wist niet dat ik daar zo veel zou winnen."

Geen angst voor late rode vlag

De Nederlander liet het wel op het laatste moment aankomen, wat met de rode vlaggen van de afgelopen jaren niet zonder risico was. Donderdag nam Verstappen zich nog voor om in Q3 meteen snel te zijn, maar dat lukte niet helemaal.

"Ik verloor in bocht drie en vier opeens veel grip. Maar ik had wel al het plan om in mijn eerste run gelijk twee ronden achter elkaar te doen." Die herstelpoging slaagde, want Verstappen pakte de provisionele pole. De baan werd echter steeds sneller, waardoor de WK-leider weer omlaag zakte in de pikorde. Opnieuw lag het risico op een rode vlag op de loer.

"Maar toen ik eenmaal in mijn laatste ronde zat, waren de meeste coureurs al bijna over de finish. Het was niet ideaal dat je zo moet pushen tot het einde, maar iedereen zat natuurlijk op de limiet."

Verstappen komt uit de tunnel in Monaco. Foto: Getty Images

Verstappen riskeerde meer dan op andere circuits

Zijn positie in de WK-stand speelde op dat moment niet door zijn hoofd. Verstappen zag met de vijfde startplaats al in handen geen reden om voorzichtig te doen. "Dit is Monaco, en je riskeert hier gewoon iets meer dan op andere circuits."

Volgens Verstappen legt hij de druk op deze momenten op zichzelf om het te laten zien. "En gelukkig werkt dat dan ook. Heel vaak is de kans om pole te pakken me hier ontnomen of heb ik het mezelf ontnomen."

'Normaal gezien kun je hier niet inhalen'

Hoewel de Limburger nog nauwelijks naar zijn racetempo heeft gekeken, verwacht hij dat het met de snelheid zondag wel goed zit. Hij rekent op de meeste tegenstand van de naast hem startende Fernando Alonso. "Die doen het al het hele weekend goed. Die zijn ook wel sterk in de race ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Maar normaal gezien kan je hier niet inhalen."

Het grootste risico op problemen is er bij de start, die voor Red Bull niet altijd goed verliepen in het verder dominante seizoen. "Dat was wel zo, maar vanaf Miami gaat dat al beter. We weten waar dat aan lag. En nu maak ik me daar niet zo druk om", besloot Verstappen.