Na twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco waren vrijdag twee conclusies te trekken: Red Bull is niet zo langzaam als het zelf voorspelde, toch kan het dominante team van Max Verstappen zich in het Prinsdom geen fouten veroorloven.

"Ik heb nog wel een buffer nodig", was Verstappen vrijdag na afloop van de tweede vrije training duidelijk. De Nederlander klokte weliswaar nipt de snelste tijd in die tweede sessie, maar hij voelt de hete adem van Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso en normaal gesproken ook zijn eigen teammaat Sergio Pérez in de nek.

Red Bull temperde collectief de verwachtingen al in de aanloop naar Monaco. Op de kronkelige baan door het belastingparadijs aan de Middellandse Zee draait het niet om DRS-zones, topsnelheden en andere aspecten waarin de dit jaar dominerende auto zo uitblinkt.

Opvallend genoeg was het juist Ferrari dat vrijdag de snelheid had op de rechte stukken, al ging het om hooguit enkele kilometers per uur verschil.

Zowel Sainz als Leclerc gingen sneller over de weg omhoog richting het casino en door de tunnel. Verstappen viel vooral op dat de Scuderia makkelijker over de hobbels en kerbstones gaat. "Daar komen wij nog tekort", stelde hij. En hobbels zijn er genoeg in Monaco, ondanks een onlangs aangebrachte verse asfaltlaag.

Top tien tweede training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.12,462

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,065

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,107

4. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,220

5. Lando Norris (McLaren): +0,444

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,498

7. Sergio Pérez (Red Bull): +0,529

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,588

9. Pierre Gasly (Alpine): +0,627

10. Esteban Ocon (Alpine): +0,700

De Red Bull houdt niet zo van hobbels

In de eerste training viel vooral op dat de Red Bull in de chicane na de tunnel bij het raken van de grote gele kerbstone even opzij hobbelt, en Verstappen daarom moest wachten voor hij weer gas kon geven. Zowel de Ferrari als de Aston Martin gingen daar soepeler overheen.

Het zijn kleine momentjes, maar de verschillen waren vrijdag in Monaco dan ook marginaal. Met de snelste sectortijden aan elkaar geknoopt was Sainz zelfs de rapste, voor Alonso en Verstappen.

Maar de Spanjaard reed die snelste sectoren in verschillende ronden en klapte later zelfs in de muur op een manier die Leclerc en Verstappen al eens voordeden. Het leek een voorproefje op de hectische kwalificatie van zaterdag.

Optimistische Alonso onder de radar

Alonso bleef met zijn Aston Martin enigszins onder de radar, maar de ervaren Spanjaard weet als geen ander dat het in Monaco om de zaterdag draait, niet om de vrijdag.

"Het was vooral belangrijk om mijn ritme te vinden. Ik vond de auto prettig om te rijden, dat helpt hier enorm. Dus ik kijk uit naar de kwalificatie", was zijn oordeel na twee trainingen. In 2007 pakte de inmiddels 41-jarige veteraan voor het laatst pole in Monaco.

Leclerc slaagde daar de afgelopen twee edities nog in. Vrijdag leek de thuisfavoriet het nog een beetje rustig aan te doen. De Monegask kwam met zijn Ferrari al aardig in de buurt van Verstappens snelste tijd, maar door de dag heen was het vooral Sainz die opviel. Het eigen publiek wacht nog op een typische Leclerc-ronde, vol risico tussen de vangrails door. Maar daarvoor miste hij nog het goede gevoel.

"De auto doet niet helemaal wat hij moet doen, dus daar moeten we voor morgen nog goed naar kijken. Ik ben ook nog helemaal niet met de race bezig geweest, we kijken alleen hoe we zo goed mogelijk de kwalificatie in kunnnen. Daar draait het hier toch alleen maar om", legde Leclerc uit. "Maar het was best wel een lastige dag."

Pérez de mist in met de afstelling

De belangrijkste afwezige boven in de tijdenlijsten was Sergio Pérez. Er zijn nog geen zorgen bij de winnaar van vorig jaar, maar de vrijdag liep niet naar wens voor de Mexicaan. "De eerste training ging goed, de tweede wat minder. We hebben tussendoor wat dingen aangepast, maar daar moeten we het voor de kwalificatie morgen nog maar even goed over hebben", stelde Pérez.

Waar Verstappen met zijn engineer Gianpiero Lambiase de auto dus beter wist te maken, ging dat bij Pérez juist verkeerd. In een normaal weekend zou dat niet meteen problematisch zijn voor een Red Bull-coureur, maar Monaco is allesbehalve normaal. "We zijn goed in snelle en medium-bochten, en die heb je hier nauwelijks", vatte Christian Horner de situatie eerder op de dag al samen.

De Red Bull kan simpel gezegd de benen niet strekken in Monaco. Bovendien profiteren Verstappen en Pérez niet van hun superieure racetempo als ze zondag achter een andere auto klemzitten. De kwalificatie zaterdag wordt dus cruciaal. En de concurrentie zit Red Bull zeer dicht op de hielen.