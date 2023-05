Nyck de Vries was donderdag uitdrukkelijk onderwerp van gesprek in Monaco, zoals de geruchtenmolen de afgelopen weken al volop draaide. De zelfkritische coureur krijgt na drie weken zonder Formule 1 eindelijk de kans om iets terug te doen.

Of het een slecht teken is, moet nog blijken. Maar voor De Vries donderdag bij een gesprek met de internationale media aanschoof, nam hij het eerst aan de tafeltennistafel op tegen oud-coureur Timo Glock. Dat ging niet goed. "Ik heb verloren", zei de Nederlander lachend.

Al snel verschoof zijn focus naar de vele opnameapparaten voor zijn neus. Het dek van het imposante drijvende Energy Station van Red Bull stond vol met journalisten. "Het is lang geleden dat ik zo veel mensen heb gezien."

In de aanloop naar een Grand Prix-weekend beheersen steevast een paar verhalen de Formule 1. Helaas voor De Vries is hij momenteel zelf onderwerp van gesprek onder de vele journalisten die naar Monaco zijn afgereisd.

Nyck de Vries en de opnameapparatuur. Foto: Getty Images

'Blijkbaar verveelde iemand zich'

Ook een ander verhaal deed de ronde: Lewis Hamilton werd in verband gebracht met Ferrari. "Blijkbaar verveelde iemand zich, omdat de vorige race niet doorging", verklaarde de zevenvoudig wereldkampioen het gerucht. Het verhaal klopt overigens niet en Hamiltons verklaring geldt in zekere mate ook voor de geruchten rond De Vries.

De geruchtenmolen ging in de drie weken zonder race steeds harder draaien. De tientallen Formule 1-websites moeten toch gevuld worden en dus kwam van alles voorbij. Van verhalen over de stoeltjespassende reserverijder Daniel Ricciardo tot potentiële vervanger Liam Lawson, het Red Bull-talent dat momenteel hoge ogen gooit in Japan. De Vries zei het allemaal niet gelezen te hebben.

De Vries wordt niet geholpen door Helmut Marko

Toch mag de 28-jarige coureur ook in het eigen kamp kijken. Helmut Marko gaat bij Red Bull over de coureurs en neemt doorgaans geen blad voor de mond. Uitspraken van de tachtigjarige Oostenrijker in Duitse media slingerden de discussie over De Vries aan.

De Nederlander vindt het erbij horen. "Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Voor mij is dat niets nieuws. Ik kan alleen maar mijn best doen."

Marko is dus eindverantwoordelijk, maar De Vries heeft niet het gevoel dat iemand hem op de huid zit. "We hebben ook niet bijzonder veel gesproken de laatste weken. Dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen." Hij voelde zich ook niet genoodzaakt vanwege de vele geruchten aan Marko te vragen hoe de vlag erbij hangt. "Nee helemaal niet."

'Ik probeer de verhalen te ontlopen

Dat wil niet zeggen dat De Vries tevreden is over zijn eigen prestaties, integendeel. "Uiteindelijk wil ik het beste van mezelf laten zien. Dat is nog niet gelukt. Ik heb te veel fouten gemaakt, daar ben ik heel realistisch in."

Hij had de vele stukken over hem dan ook niet nodig om daarvan doordrongen te raken. "Ik probeer dat een beetje te ontlopen, want ik denk niet dat het me helpt. Ik krijg natuurlijk wel wat mee, maar dan vooral als mensen me wat doorsturen."

Maar onder de streep zoekt De Vries het vooral bij zichzelf. De coureur wil er vooral voor waken dat hij zichzelf te veel druk oplegt. Ook niet op de krappe straten van Monaco, waar een crash altijd op de loer ligt. "Je moet natuurlijk niet té eager willen zijn of je te graag willen bewijzen."

Advies van de WK-leider

Precies dat advies gaf Max Verstappen De Vries dan ook mee. De Red Bull-kopman probeert zijn in het zusterteam worstelende landgenoot een beetje te helpen.

"We staan allemaal onder druk om prestaties te leveren. En zeker aan het begin van je Formule 1-loopbaan wil je goed voor de dag komen. Als dat niet lukt, is het onverstandig om het nóg harder te proberen. Dat gaat niet werken", reageerde Verstappen later op hetzelfde drijvende Red Bull-terras.

"Je moet op het rijden focussen en het niet te ingewikkeld voor jezelf maken. Dat zeg ik steeds tegen hem en hij weet het zelf ook wel. Die klik moet gewoon een keer komen", vertelde Verstappen, die regelmatig met De Vries praat.

De regerend wereldkampioen loopt al lang rond in de koningsklasse en weet wat er nodig is om een verhaal te doen verdwijnen. "Hij heeft gewoon een goed resultaat nodig. En hopelijk komt dat snel." De Vries weet wat hem te doen staat in Monaco. Eén keer indruk maken en de aandacht verschuift weer naar een andere coureur.