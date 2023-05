Charles Leclerc kan komend weekend in zijn geboorteplaats Monaco afrekenen met de vloek die hem er tot nu van weerhield om zijn thuisrace winnen. Als dat nu wel gebeurt, plakt de Ferrari-coureur direct een broodnodige pleister op het teleurstellende seizoen van hemzelf en zijn team.

"Ik houd van mijn team en ik weet ook zeker dat ze sterk zullen terugkomen, maar we maken te veel fouten." De frustratie zat diep na de race in Monaco van 2022. Leclerc begon van pole, maar finishte als vierde. Regen, de verkeerde strategie, een in de wegrijdende Williams en de uiteindelijke winnaar Sergio Pérez zaten de Monegask dwars.

Een thuisvoordeel is relatief in Monaco. Het circuit is niet permanent, dus Leclerc heeft het vak niet op zijn thuisbaan geleerd. Bovendien wonen veel Formule 1-coureurs in het belastingparadijs. Lokale kennis is dus wijd verspreid. Ook Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton en Pérez kennen de straten op hun duimpje.

Toch zou een zege van de enige echte Monegask speciaal zijn. Alleen plaatsgenoot Louis Chiron lukte het, in 1931. Het zou ook een emotionele overwinning worden, omdat Leclerc vlak voor zijn Formule 1-debuut zijn vader verloor. Maar winnen tussen de eigen vangrails lukt tot dusver maar niet, ondanks goeie kansen. De opsomming van wat er allemaal mis ging is niet mals.

Leclerc in Monaco 2017: In twee Formule 2 races zorgen ongunstige safetycars en technische problemen ervoor dat de dominante Leclerc niet wint maar uitvalt.

2018: Door een remprobleem klapt Leclerc bij zijn Formule 1-debuut achter op de Toro Rosso van Brandon Hartley.

2019: Na een fout van Ferrari start Leclerc als zestiende. Zijn inhaalrace strandt al vroeg door een lekke band.

2021: Leclerc pakt verrassend pole, maar crasht ook in de kwalificatie. Een dag later blijkt zijn auto te beschadigd om te starten.

2022: Ferrari raakt strategisch in de war door regen, terwijl poleman Leclerc op een cruciaal moment ook wordt opgehouden door een Williams. De vierde plaats is zijn teleurstellende deel.

Zege kan Leclercs seizoen wat broodnodige kleur geven

Een zege helpt Leclerc niet alleen van een complex af, maar geeft zijn seizoen ook wat broodnodige kleur. Crashes, technische problemen en een gebrek aan snelheid tekenen 2023 tot nu voor de Ferrari-kopman. Daar stond slechts één podiumplaats tegenover, en twee polepositions in Azerbeidzjan.

In de kwalificatie komt de Ferrari nog aardig in de buurt van de dominante Red Bull, terwijl de zondagen doorgaans lastig zijn. "We moeten echt uitzoeken waarom dat verschil zo groot is", zei een wanhopige Leclerc na zijn teleurstellende race in Miami. Verder dan de zevende plaats kwam hij daar niet.

Ferrari kwam ontzettend optimistisch de winter uit, maar al tijdens de testdagen in Bahrein werd dat getemperd. De auto voldeed niet aan de hooggespannen verwachtingen, terwijl Red Bull juist een enorme stap voorwaarts heeft gezet. Daardoor is de achterstand op het team dat Ferrari vorig jaar op een goede dag nog kon verslaan opeens kolossaal.

Teambaas Fred Vasseur is blij dat Leclerc gefrustreerd is over de situatie bij het team. "Ik zou het pas vervelend vinden als hij tevreden is met hoe het gaat. Frustratie is goed", stelde de Fransman onlangs. "Dat helpt ons juist verder."

Geruchten rondom Hamilton zorgen voor extra druk

Uitblijvende prestaties en oplopende frustraties zorgen ook voor geruchten, rond Leclerc zelf en rondom Ferrari. Zo wordt de 25-jarige coureur al enige tijd gekoppeld aan Mercedes en hielp hij die geruchtenstroom verder op gang door onhandig te stellen dat zoiets "nog niet aan de orde is". Met het woordje 'nog' ging het journaille vervolgens aan de haal. Leclerc heeft een contract tot eind 2024, maar liet ook daarna meermaals los dat hij toch echt langdurig bij Ferrari wil blijven.

Ferrari zelf verkeert in een fase van transitie door de komst van Vasseur, die gepaard gaat met het vertrek van enkele topmensen. Slechts één grote naam wordt genoemd als potentieel, die van Hamilton. Het is niet voor het eerst dat de zevenvoudig wereldkampioen aan Ferrari wordt gelinkt. En het is ook niet voor het eerst dat dit gebeurt terwijl Hamilton midden in contractonderhandelingen met Mercedes zit. Het is iets te toevallig, maar de geruchten leggen wel extra druk op Leclerc en Carlos Sainz. Terwijl die juist alle zeilen moeten bijzetten om de momenteel lastig te besturen Ferrari op het asfalt te houden.

Leclerc kan zichzelf en zijn team dus een groot plezier doen door te winnen in Monaco, in wat waarschijnlijk de beste kans is om dat in 2023 te doen. Dat zijn Ferrari juist op zaterdag snel is, vormt uitgerekend in Monaco een voordeel. Vooraan starten is een pre, omdat het inhalen zo lastig gaat. Op zondag moet de thuisfavoriet dan maar hopen dat het eindelijk een keer meezit.