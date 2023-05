De eerste Europese race van het Formule 1-seizoen is traditioneel het moment dat teams met grote updates aan hun auto's komen. Mercedes en Ferrari grijpen de Grand Prix van Emilia-Romagna aan om iets tegen Red Bull te doen. Ondertussen proberen de twee topteams ook op andere manieren het gat te dichten.

Red Bull-teambaas Christian Horner vroeg het zich nog af na weer een dubbele overwinning van zijn team in Miami: "Waar zijn Ferrari en Mercedes gebleven?" De Brit zit nooit verlegen om een goed gemikte steek onder water, maar hij had ook gewoon een punt. De achterstand van de twee topteams op Max Verstappens formatie is kolossaal.

Mercedes heeft het al sinds de ontluisterende seizoensopening in Bahrein over grote updates. De eerste daarvan komt dus in Imola, met een nieuwe voorwielophanging, vloer en sidepods. "Het zal de wereld niet opeens veranderen", temperde George Russell de verwachtingen al. "Maar hopelijk is het een stap in de goede richting."

Het wordt ook de eerste aanwijzing of Mercedes het eigen concept, dat inmiddels als faliekant mislukt te bestempelen is, laat gaan en meer de Red Bull-koers gaat varen. Zodra de auto donderdag in Imola richting de keuring rolt, is meteen zichtbaar of de nieuwe onderdelen de kenmerken van de RB19 hebben.

De Mercedes W14 krijgt een flinke update in Imola. Foto: AFP

Wilde Mercedes Newey weglokken bij Red Bull?

De invloed van James Allison op deze updates is nog klein. Mercedes installeerde de Brit onlangs opnieuw als technisch directeur. Maar Allison vertelde daar meteen bij dat hij ook maar een radertje in het grote geheel is. Eén persoon kan niet de hele auto omgooien, stelde hij. "Dat moet zelfs Adrian Newey toegeven", voegde hij toe.

Toch zou Mercedes geprobeerd hebben Newey weg te lokken bij Red Bull. Dat beweerde Helmut Marko tenminste in Duitse media. "Toto Wolff heeft er blijkbaar weinig vertrouwen in dat zijn eigen mensen het kunnen oplossen", zei de Oostenrijkse Red Bull-topman.

Ferrari ziet vertrek assistent-teambaas als kans voor koehandel

Ferrari dan, dat assistent-teambaas Laurent Mekiés ziet vertrekken naar het AlphaTauri van Nyck de Vries. De Italianen waren niet blij met de vroege aankondiging, want de Fransman blijft nog tot het einde van het seizoen in Maranello.

Ferrari ziet Mekiés' vertrek als een kans tot koehandel en zou daarom wat namen van het hoofdteam Red Bull terug willen. Dan gaat het met name om technisch directeur Pierre Waché, de rechterhand van Newey. De Fransman blijft bij Red Bull, net als Newey zelf trouwens.

De Scuderia raakt zelf David Sanchez kwijt aan McLaren. Dat is opvallend, want de Fransman was 'head of concept' in Maranello. Of dat betekent dat ook Ferrari een nieuwe koers inzet en afscheid neemt van de grote, brede sidepods, is onzeker en voorlopig onwaarschijnlijk. Het team hintte zelf op subtiele, maar belangrijke aerodynamische veranderingen.

Op de lange termijn hoopt Ferrari dus wat kennis bij Red Bull weg te halen. Het trekken aan technische mensen van de concurrent is zeker niet nieuw in de Formule 1, maar het lijkt de laatste jaren een modeverschijnsel. Red Bull kan er zelf ook wat van. Dat lokte bijvoorbeeld meerdere mensen weg uit de motorenfabriek van Mercedes om het eigen Red Bull Powertrains op te starten.

Ferrari wil Red Bull-personeel terug voor Laurent Mekiés, die teambaas wordt bij AlphaTauri. Foto: Getty Images

'Vanaf deze race ga je de gevolgen zien'

Terwijl Horner erin slaagt de topmensen bij Red Bull te houden, ligt er nog wel een ander probleem op de loer. Door de straf voor de budgetoverschrijding in 2021 én het winnen van de constructeurstitel vorig jaar mag het team het minste aerodynamisch testen. "Dus terwijl de anderen met grote updates komen, moeten wij selectief zijn", zegt Horner.

Ondanks de riante voorsprong verwacht de Red Bull-teambaas daarom nog steeds dat het veld later in het seizoen dichter bij elkaar komt. Dan gaat het niet alleen over Mercedes en Ferrari, want Aston Martin heeft zeker op zondagen de snelste auto na Red Bull. Dat team heeft bovendien nog meer tijd in de windtunnel.

Horner prijst daarom de seizoensopening van zijn team. "Gelukkig hadden we een geweldige start en hoefden we geen problemen op te lossen. De focus kon op het sneller maken van de auto. Maar vanaf deze race ga je de gevolgen van onze beperkingen zien."