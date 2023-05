Mede door een bezoek aan de AlphaTauri-fabriek van Daniel Ricciardo en vermeende uitspraken van Helmut Marko zijn er veel geruchten over de toekomst van Nyck de Vries in de Formule 1. Een analyse over deze verhalen en de prestaties van de tweede Nederlander in de koningsklasse.

Dat De Vries (28) onder druk staat om te presteren is volkomen logisch. Dat hij moeite heeft om stabiel te presteren ook. Formule 1 is niet eenvoudig, ook niet voor een coureur met relatief veel ervaring.

Rondom de instap van De Vries bij AlphaTauri ontstond het beeld dat de Nederlander direct kopman zou worden en de grillige Yuki Tsunoda bij de hand kon nemen. Dat was dan gebaseerd op de ervaringen van De Vries als reserve bij Mercedes en buiten de Formule 1, als Formule E-kampioen en Formule 2-kampioen. Teambaas Frans Tost verwachtte dat De Vries "niet hoefde te wennen en er onmiddelijk zou staan".

Of het ook realistisch was dat hij sneller zou zijn dan Tsunoda met diens twee jaren ervaring in de Formule 1, bleef verder onbesproken. Terwijl de Japanner regelmatig laat zien veel rauwe snelheid te hebben en inmiddels 48 keer is gestart in de koningsklasse.

Alle coureurs maken fouten, niet alleen rookies

Tsunoda maakte in zijn eerste twee jaren de nodige fouten, zoals De Vries nu ook doet en vrijwel alle rookies doen. Fouten zoals De Vries maakte in Bakoe en bij de start in Miami worden door alle coureurs gemaakt.

We nemen een paar situaties onder de loep: De Vries crashte in de kwalificatie in Bakoe. De ervaren Pierre Gasly overkwam dat weekend hetzelfde. Collega-rookie Logan Sargeant deed het, en ervaringsdeskundige Charles Leclerc overkwam het ook. Ook in eerdere jaren waren crashes schering en inslag op het stratencircuit.

In de race reed De Vries zijn voorwielophanging stuk op een muur aan de binnenkant van de bocht. Een kleine fout met grote gevolgen. Ook dat komt vaker voor. Lando Norris deed het dit jaar nog in Saoedi-Arabië, terwijl het onder anderen Max Verstappen twee keer overkwam in Monaco.

En dan het incident bij de start in Miami. De Vries ging niet vrijuit toen hij achterop Norris reed, maar het is een situatie die vaker voorkomt bij starts door blokkerende banden. De Vries was er in Melbourne zelf nog slachtoffer van door toedoen van Sargeant. En het kan erger: Nico Hülkenberg ramde Fernando Alonso in 2019 op Spa bijvoorbeeld vol van achteren over Leclercs Alfa Romeo heen. Zoiets kan gebeuren, zeker bij rookies.

Genoeg verzachtende omstandigheden in de races

Crashes worden door de vingers gezien als de snelheid goed is. Daar schort het bij De Vries nog te veel aan. Toch is het goed om zijn raceweekenden onder de loep te nemen, want er zijn zeker verzachtende omstandigheden.

Bahrein: Prima eerste optreden, strategische fout team

In zijn eerste kwalificatie bij AlphaTauri rijdt De Vries op zeven tienden van zijn meer ervaren teammaat Tsunoda de negentiende en de facto langzaamste tijd. In de race gaat hij goed mee in de strijd in het middenveld. Het team maakt een strategische fout door hem niet te laten stoppen tijdens een safetycarsituatie, terwijl Tsunoda dat wel doet. De Vries verliest daardoor plaatsen en finisht als veertiende.

Saoedi-Arabië: Niet imponerend, zeker niet slecht

De Vries mist op het voor hem onbekende circuit de derde training, waarin de kwalificatiesimulaties worden gereden. De kwalificatie verloopt daarna rommelig met een spin. De Nederlander rijdt de negentiende tijd, dit keer op drie tienden van Tsunoda. In een kalme race rijdt De Vries naar de veertiende plaats, met tien seconden achterstand op zijn Japanse teammaat. Die wordt met dezelfde strategie elfde.

Australië: Prima tempo, vooral veel pech

Op een wederom onbekend circuit mist De Vries door problemen weer trainingstijd. In de kwalificatie rijdt hij de vijftiende tijd, op 2,5 tiende van Tsunoda. Zondag heeft De Vries pech door de rode vlag na acht ronden, die zijn strategie met een start op de harde banden dwarsboomt. Een kleine aanvaring met Esteban Ocon helpt De Vries daarna niet. Bij de laatste herstart wordt hij buiten zijn schuld om van de baan gereden door Sargeant.

Azerbeidzjan: Slechtste weekend tot nu toe

Een crash in de eerste kwalificatie doet een goede vrije training van De Vries teniet. In de tweede kwalificatie nekken een eigen fout en vervolgens een rode vlag door de crashende Sargeant hem. In de sprintrace doet De Vries het vervolgens prima, maar in de hoofdrace op zondag raakt de Nederlander ogenschijnlijk onschuldig de muur, wat leidt tot een uitvalbeurt.

Miami: Goede kwalificatie, matige race

De Vries beleeft een uitstekende kwalificatie door voor het eerst sneller te zijn dan Tsunoda. Dat levert de vijftiende startplaats op. In de race gaat het bij de start mis met Norris, waarbij hij zelf ook veel plaatsen verliest. Wat ook niet helpt is dat de Nederlander in tegenstelling tot bijvoorbeeld teammaat Tsunoda niet is gestart op de harde banden. De Vries rijdt daarna een kleurloze race en finisht als achttiende.

Indruk maken wordt uiteindelijk beloond

De conclusie is dat De Vries soms nog moeite heeft om in de kwalificatie een goed rondje aan elkaar te knopen (zoals de meeste rookies), op pure racesnelheid logischerwijs nog wat tekortkomt op zijn ervarener teammaat Tsunoda, fouten maakt (zoals de meeste rookies) en het eigenlijk alleen in Bakoe helemaal door zijn eigen toedoen misging.

Opvallend genoeg merkte teambaas Tost juist na die race terecht op dat "Sebastian Vettel in zijn eerste races heel vaak zonder neus de pits in kwam". En die werd uiteindelijk viervoudig wereldkampioen. De snelheid van De Vries liet in de kwalificatie nog wat te wensen over, maar in de enige vlekkeloze race, in Jeddah, was dat prima. Daarbij moet ook worden vermeld dat de AlphaTauri simpelweg bij de langzaamste auto's van het veld hoort.

Maar in de Formule 1 is de kans dat alles altijd eerlijk wordt beoordeeld klein. Het blijft een opportunistische wereld die draait om perceptie, waarin indruk maken wordt beloond. Dat heeft De Vries simpelweg te weinig gedaan.

Vermeende uitspraak Marko verandert al snel in 'ultimatum'

Donderdag kwamen de geruchten in een stroomversnelling door berichten over een bezoek van Red Bull-reserve Ricciardo aan de AlphaTauri-fabriek. Hij was daar in de rol van Red Bull-reserve, dus het passen van een stoeltje had volgens zijn team niets met de positie van De Vries te maken. En een vermeende uitspraak van Marko die verbetering wil zien, werd door tientallen sites overgenomen en veranderde al snel in "een ultimatum".

Nog los van of Marko die uitspraak daadwerkelijk heeft gedaan is het volstrekt logisch dat de Oostenrijker verbetering wil zien. Dat wil De Vries zonder twijfel zelf ook. Maar met zijn ervaring kan Marko niet echt verwacht hebben dat de Friese coureur het team even bij de hand zou nemen en direct sneller zou zijn dan Tsunoda.