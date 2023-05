Met een fraaie inhaalrace won Max Verstappen zondag ten koste van teammaat Sergio Pérez de Grand Prix van Miami. Coureur Ho-Pin Tung blikt terug op de vijfde race van het seizoen.

Wat maakte de meeste indruk op jou in Verstappens inhaalrace?

Het ging allemaal weer heel gecontroleerd. Met veel geduld en overzicht voor het hele raceverloop. Je kunt wel zien dat Verstappen tegenwoordig iets berekender rijdt, zonder onnodig risico te nemen. Dat zag je bij de start, waarbij hij niet heel agressief was. Maar ook bij zijn inhaalacties. Hij kwam vaak van ver, maar deed het dan toch beheerst. Dat was bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij zijn inhaalactie op Gasly. Verstappen hield genoeg ruimte en vooral marge over, want hij wist niet of het gat zich zou sluiten.

Profiteerde Verstappen veel van een betere strategie, met zijn start op de harden banden?

Dat pakte geweldig uit. De auto's die op hard begonnen, hadden duidelijk de beste kaarten in handen. Toch snap ik wel dat Pérez dat niet deed. Als je vooraan begint, is het niet logisch om op hard te starten. Maar de slijtage op de mediumbanden was erger dan verwacht.

Kon Red Bull niet zien aankomen dat de mediums het minder zouden doen?

De regenbuien die van zaterdag op zondag over het circuit gingen, hebben de grip weggespoeld en over het algemeen is de band met meer grip dan de betere keuze. Die werkt beter en glijdt minder. Maar dat bleek nu niet het geval en dan heeft een zachtere compound juist sneller last van oververhitting en graining (stukjes rubber die loskomen van het loopvlak). Daar kom je pas achter als de race al bezig is. Je zag daarna wel dat iedereen die op mediums was begonnen, erg met de banden bezig was. Vooral door de hoeveelheid slip en daarmee de oppervlakte temperatuur te controleren. Dat hielp Verstappen ook bij het inhalen.

1:59 Afspelen knop Deze strategie bezorgde Verstappen de winst in Miami

Maar het gaat te ver om de prestatie van Verstappen alleen aan een betere strategie toe te schrijven toch?

Ja ook als Pérez dezelfde strategie had gehad, was er tegen Verstappen denk ik geen kruid gewassen. Ik denk dat die vrijdag al voelde hoe dominant en comfortabel hij in de auto was. En het verschil werd goed duidelijk toen Pérez uiteindelijk op veel nieuwere harde banden nog steeds langzamer was dan Verstappen. Die maakte het gat na de pitstop van Pérez op zijn oude banden juist nog groter.

Hoe kreeg Verstappen dat voor elkaar?

In die openingsfase, waarin Verstappen zich naar voren werkte, is het toch gelukt om de banden te managen. Hij wist dat hij die reserve moest opbouwen om de race later naar zich toe te kunnen trekken. Toen Pérez stopte en op dezelfde harden banden stond, was het voor Verstappen een kwestie van nog even inhouden. Dat kon hij zich permitteren, want ook Pérez moest natuurlijk managen. Maar daarna wist Verstappen dat hij meer kon gaan pushen, met die nieuwe banden nog in zijn zak, terwijl Pérez door moest blijven managen om het einde te kunnen halen. En ook om nog enigszins leven in zijn banden te hebben voor een later gevecht met Verstappen.

Het was allemaal geweldig gepland en gecontroleerd hoe Verstappen dat deed. Het was typerend dat Pérez nadat hij was ingehaald, op de radio kwam om te vragen of Verstappen het moeilijk had. Maar die was op dat moment al weer bezig met banden sparen, omdat hij wist dat hij in de slotfase nog een paar snelle ronden moest kunnen rijden voor het puntje voor de snelste tijd.

Had Pérez dit ook gekund?

Dat is altijd lastig te zeggen, waar we de vorige race Verstappen niet helemaal tevreden zagen met de balans van zijn auto, leek dat dit keer het geval bij Pérez. Hij liet bijvoorbeeld ook nog zijn voorvleugel verstellen tijdens de stop. Maar zo van achteraf komen en alsnog winnen is wel een handelsmerk van Verstappen aan het worden. Dat hebben we al vaker gezien. En na een paar ronden kon je al zien dat hij een serieuze gooi naar de overwinning ging doen. En de race werd door Verstappen gewonnen op pure snelheid en kracht. Er waren geen safetycars of andere situaties.

Dan pikken we er nog één andere hoofdrolspeler uit: Charles Leclerc. Wat was hij aan het doen?