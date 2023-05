Vooruitblik: 'Verstappen wordt nog beter als Pérez hem langer kan uitdagen'

In het Amerikaanse Florida staat dit weekend de Grand Prix van Miami op het programma. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de vijfde race van het seizoen.

Ho-Pin, wat staat je nog bij van de race van vorig jaar in Miami?

"Dat we best een aantrekkelijke race hadden gezien, met een mooie strijd tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Daar werd voor het eerst duidelijk dat Ferrari met Leclerc het bandenmanagement niet goed onder controle had, ze hadden te veel last van het oververhitten van de banden. Dat heeft de toon gezet voor de rest van het seizoen."

"Wat ik ook nog weet is dat het echt extreem druk was in de paddock. Ik heb veel verhalen gehoord van mensen die een fortuin hadden betaald voor een VIP-kaart, maar bij wijze van spreken zoals op Koningsdag bij een festival in het gedrang stonden. Dat is niet wat de Formule 1 moet uitstralen denk ik. Voor de coureurs en de teams is de paddock gewoon een werkplek waar men met grote precisie hun taak moet kunnen uitvoeren. Het is mooi dat de Formule 1 - mede door Drive to Survive - toegankelijker is geworden. Er is daardoor veel meer van achter de schermen te zien. Maar de magie van de Formule 1 moet ook wel een beetje worden behouden vind ik."

Er was vorig jaar ook een hoop te doen over het asfalt.

"Het asfalt was heel slecht, de stukken vlogen er letterlijk uit. Dat kwam door de enorm hoge baantemperatuur in Miami, iets dat we dit jaar ook weer zullen zien. Maar het kwam ook door beperkingen in het type materiaal dat men voor de baan kon gebruiken. Het asfalt had behoorlijk andere karakteristieken dan wat normaal voor andere F1-circuits gebruikt wordt. Het circuit is dit jaar opnieuw geasfalteerd, dus ik ben benieuwd of het dit weekend beter gaat zijn."

"Normaal gesproken heeft een stratencircuit in het begin weinig grip, maar dat bleek hier vorig jaar veel beter te zijn dan verwacht. Tegelijkertijd zat daar eigenlijk ook het probleem. Voor het asfalt wordt een mix van stenen gebruikt. In Miami waren daarvan de relatief grote stenen erg rond en glad, en de kleintjes scherp. Dankzij die kleine steentjes in het wegdek was er vanaf het eerste moment goede grip, maar door de grote krachten van een F1-auto lieten die ook snel los. Daardoor werd het wegdek poreus en ging het heel snel kapot. Er zijn gedurende het weekend zelfs nog reparaties geweest."

"Het maakt het racen ook extra lastig. Normaal gesproken is er op een stratencircuit al weinig grip naast de ideale lijn door stukjes rubber die van de banden afvliegen en andere rotzooi, maar in dit geval lag het daar ook nog eens bezaaid met losgekomen steentjes. Als je dan ook maar iets van de ideale lijn af rijdt, is het echt plots alsof je op ijs rijdt. De grip gaat dan letterlijk naar nul, iets dat we in de laatste bocht zagen. Daar ging Valtteri Bottas namelijk iets te wijd, gleed zonder enige controle langzaam door en raakte de muur."

Door het slechte asfalt crashte Valtteri Bottas vorig jaar stevig in een van de vrije trainingen in Miami. Foto: Getty Images

Wat kan je zeggen over de verhoudingen tussen de teams van komend weekend?

"Ik denk niet dat het heel erg anders gaat zijn dan in Bakoe. Ferrari heeft natuurlijk wel een stap gezet, maar dat heeft ook aan de omstandigheden gelegen. Het heeft meegespeeld dat er een sprintrace was en dat er maar één vrije training was, waardoor de tijd voor het afstellen van de auto wel heel kort was geworden. Er waren verschillende teams die wat nieuwe onderdelen hadden meegenomen naar Bakoe, veelal ook circuit specifieke updates met minder downforce. Met die beperkte trainingstijd hebben ze waarschijnlijk niet het volledige potentieel daarvan weten te benutten, iets dat met de vergaarde data nu wel zou moeten lukken."

"Normaal gesproken is dit wel weer een circuit voor Red Bull. Tegelijkertijd was Ferrari hier vorig jaar ook niet onaardig met Leclerc, zeker over één ronde. Het nadeel voor Leclerc is dat dit circuit - net als in Bakoe - weer verschillende lange DRS-stukken heeft, waar je makkelijk ingehaald kan worden. Dus mocht hij door een waanzinnige ronde opnieuw op poleposition staan, zal het voor hem heel lastig worden om de Red Bulls achter zich te houden in de race."

Tijdschema GP Miami Vrijdag 20.00-21.00 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 23.30-00.30 uur: Tweede vrije training

Tweede vrije training Zaterdag 18.30-19.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 22.00-23.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 21.30 uur: Race

Over de Red Bulls gesproken, denk je dat Pérez zijn goede vorm in Miami door kan trekken?

"Als Verstappen zich volledig op zijn gemak voelt in de auto, dan denk ik dat het voor Pérez heel lastig wordt om hem te verslaan. Vorig jaar was het gat tussen hen hier behoorlijk groot. Maar ik heb in de nabeschouwing na Bakoe al gezegd dat er niets op de overwinning van Pérez viel af te dingen."