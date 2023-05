Maandag werd bekend dat Adrian Newey langer verbonden blijft aan het Red Bull Racing van Max Verstappen. De inmiddels 64-jarige Britse ontwerper speelt al decennia lang een hoofdrol in de Formule 1 met innovatie auto's en dominante seizoenen. Een blik op Newey's iconisch creaties en vondsten sinds zijn debuut in 1988.

1988: Eerste Formule 1-auto valt direct op

De eerste Formule 1-auto van Newey deed direct van zich spreken. De Brit leerde het vak bij het March-team en tekende zijn eerste auto voor de koningsklasse in 1988. De March 881 viel op door een bijzonder slank ontwerp, wat al snel Newey's handelsmerk zou worden. De coureurs klaagden over de krappe cockpit, maar het middenveldteam had weel opeens een auto die op een goede dag podiumkandidaat was.

Ivan Capelli in de eerste Formule 1 auto van Newey's hand: de March 881. Foto: Getty Images

1991: Naam gevestigd bij dominant Williams

Zijn naam als topontwerper vestigde Newey bij Williams, waar de FW14 een stuk moderner was dan de auto van 1990. Met name Nigel Mansell had zo een wapen om het in die jaren dominante McLaren met Ayrton Senna aan te vallen. Door betrouwbaarheidsproblemen in de eerste races lukte dat in 1991 nog niet. Maar in 1992 zette Williams een punt achter de dominante jaren van Senna.

De Williams-Renault FW14 was in 1991 de eerste topauto van Newey. Foto: Getty Images

1992: Newey deed het nooit alleen

Dat deed Williams met de verbeterde FW14B, een van de legendarische Formule 1-ontwerpen. Die auto is direct het bewijs dat Newey het nooit alleen deed. De kampioensauto had complexe actieve vering, waarin het hele circuit stond voorgeprogrammeerd om altijd de perfecte rijhoogte te hebben. Dat werd vooral ontwikkeld door Paddy Lowe, die later grote successen kende bij McLaren en Mercedes.

Bovendien groeide de Renault V10-motor in die jaren uit tot de beste krachtbron van het veld. Mansell domineerde 1992, terwijl Alain Prost in 1993 met de FW15C zijn vierde en laatste titel pakte.

De dominante Williams FW14B leidt het veld in 1992, met coureurs Nigel Mansell en Ricardo Patrese. Foto: Getty Images

CV Adrian Newey Nationaliteit: Brits

Leeftijd: 64

Specialiteit: aerodynamica, engineering

Teams: March, Williams, McLaren, Red Bull Racing

Overwinningen als hoofdontwerper: 196

1996: Het reglement beter lezen

Zowel in het rampjaar 1994 (waarin Senna dodelijk verongelukte in een Williams) als 1995 won Williams wel races, maar was Michael Schumacher de betere in de Benetton. Om de sport veiliger te maken moesten er in 1996 randen rondom de cockpit komen. Die waren inderdaad veilig voor de coureur, maar zaten de luchtstroom ernstig in de weg.



Newey vond een maas in het reglement voor de hoogte van deze randen, en kon ze zo veel lager maken. Bij de andere topteams, Ferrari, Benetton en McLaren, had men het reglement duidelijk minder scherp gelezen. Newey vond nog een gat in de regels waardoor de Williams een veel grotere diffuser had dan de concurrentie. De auto leverde daardoor veel meer neerwaartse kracht en kleefde aan de weg.

De cockpitranden op de Williams van 1996, vergeleken met de Ferrari en de Benetton. Foto: Getty Images

Overwinningen bij Williams (59) 1991: 7

1992: 10

1993: 10

1994: 7

1995: 5

1996: 12

1997: 8

1998: Ook bij McLaren de beste ontwerper

McLaren was midden jaren '90 behoorlijk de weg kwijtgeraakt, en wilde dat rechttrekken met de komst van Newey. Zijn eerste McLaren viel samen met een nieuw technisch reglement, waardoor de auto's 20 centimerer smaller werden. Bovendien waren banden met groeven verplicht.

Toeval of niet: McLaren greep deze kans om weer het dominante team te worden met Newey's MP4-13. De kenmerkend strak gevormde auto was extreem laag, en had zo een gunstig laag zwaartepunt. Mika Häkkinen werd er ondanks felle tegenstand van Schumachers Ferrari kampioen mee in 1998 en deed dat met de opvolger nog eens over in 1999.

Het volgende iconische Newey-ontwerp: de MP4-13 van 1998. Foto: Getty Images

Wereldtitels Adrian Newey sinds 1988 Rijderstitels: 12

Constructeurstitels: 11

2003: De magere jaren bij McLaren

Na Häkkinens laatste titel in 1999 braken de magere jaren aan voor Newey en McLaren. Ferrari en Schumacher waren simpelweg te dominant. Newey moest alle zeilen bijzetten en stopte in 2003 elke denkbare vernieuwing in de radicale MP4-18.

Die auto had een enorme stap voorwaarts moeten zijn, maar door de extreem krappe vormgeving was koeling van de Mercedes-motor een nachtmerrie. Ondanks later gangbare innovaties als een door de uitlaatgassen geblazen diffuser een titanium versnellingsbak kwam de auto daardoor nooit in actie. De iets mildere MP4-19 debuteerde in 2004. Die was nog altijd onbetrouwbaar en niet bijster succesvol.

De McLaren MP4-19 was grotendeels gebaseerd op de mislukte MP4-18. Foto: Getty Images

Overwinningen bij McLaren (41) 1998: 9

1999: 7

2000: 7

2001: 4

2002: 1

2003: 2

2004: 1

2005: 10

2006: 0

2009: Nieuw reglement zorgt voor opleving bij Red Bull

Red Bull verraste in 2006 door als nieuwkomer in de sport de gevestigde naam Newey weg te lokken bij het gerenommeerde McLaren. De renstal werkte zich daarna gestaag op naar voren, maar de echte kans om een topteam te worden kwam met het radicaal veranderde technisch reglement voor 2009. Een brede voorvleugel en een opvallend hoge achtervleugel vielen op.

Newey werd nog wel afgetroefd door concullega Ross Brawn, die zijn auto verzag van een dubbele diffuser. Red Bull zette dat later recht, al kwam de opmars van Sebastian Vettel net te laat om Jenson Button nog van de titel te houden. Het bleek de opmaat naar veel meer.

De Red Bull RB5 uit 2009 was niet mooi, maar wel snel.

2010: Vettel zet dominante fase in met RB6

In 2010 veranderde het reglement weer, met een verbod op bijtanken tijdens de race. De auto's kregen daardoor een grotere benzinetank en werden dus langer. Het weerhield Newey er niet van om zijn in 2009 ingezette lijn door te zetten met de RB6. Makkelijk ging het echter niet voor de uiteindelijke kampioen Vettel.

De Duitser kreeg dat jaar veel concurrentie van teamgenoot Mark Webber, Fernando Alonso in de Ferrari én de McLaren-coureurs Lewis Hamilton en Jenson Button. Maar de Red Bull was onder de streep de beste auto. 2010 ging de geschiedenis in als een legendarisch Formule 1-jaar, met niet voor het eerst en niet voor het laatst een creatie van Newey als winnaar.

De Red Bull RB6, Vettels eerste van vier kampioensauto's. Foto: Getty Images

Wereldkampioen in een auto van Newey Nigel Mansell (1992)

Alain Prost (1993)

Damon Hill (1996)

Jacques Villeneuve (1997)

Mika Häkkinen (1998, 1999)

Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013)

Max Verstappen (2021, 2022)

2011: Nieuwe blijk van innovatie door Newey

In de dominante Vettel-jaren van 2010 tot en met 2013 zetten Red Bull de toon met innovaties, en dan met de name de geblazen diffuser. Dit systeem werkte met speciale motorstanden, die ervoor zorgden dat er ook bij bijvoorbeeld het remmen en terugschakelen hete gassen uit de uitlaat kwamen. Die gassen werden langs de diffuser in de bodem van de auto geblazen, waar een groot deel van de neerwaartse kracht wordt gecreëerd. Door het systeem maakten de auto's een kenmerkend brommend geluid bij het terugschakelen.

De in de vloer verwekte platte uitlaat op de Red Bull RB7. Foto: Getty Images

2018: Wel goeie auto's, geen Mercedes of Ferrari-motor

2014 bleek een dessastreus jaar voor Red Bull en Newey. De Formule 1 verplichtte hybride turbomotoren en de tot dan toe betrouwbare motorenpartner Renault had de zaken niet op orde. Mercedes was veruit het beste voorbereid op deze regelwijziging en domineerde tot aan 2021. Ferrari kwam er vanaf 2017 bij aan de top, terwijl Red Bull vooral uitblonk op circuits waar motorvermogen onderschikt was, zoals Monaco. De auto stond in deze jaren bekend om de hoge rake, de kenmerkende vooroverstaande houding met vooral achter veel ruimte onder de vloer.



Dit was aerodynamisch optimaal, maar het woog niet op tegen de snelheid van Mercedes. Red Bull moest te vaak neerwaartse kracht opofferen om niet te langzaam te zijn op de rechte stukken. Newey was in deze jaren allang niet meer alleen verantwoordelijk voor het ontwerp. Onder meer de huidige technisch directeur Pierre Waché en de inmiddels naar Aston Martin vertrokken Dan Fallows zaten in zijn team.

De Red Bull RB14 van 2018, met de kenmerkend vooroverhangende vloer. Foto: Getty Images

2021: Weer terug naar de top

Newey was eindverantwoordelijk voor de auto waarmee in 2021 Nederlandse sportgeschiedenis werd geschreven. Max Verstappen haalde Hamilton in Abu Dhabi in met zijn RB16B. Honda speelde een cruciale rol in het doorbreken van de jarenlange Mercedes-hegemonie. De Japanners, ingestapt in 2019, haalden de ontwikkeling van de innovatieve 2022-motor naar voren, terwijl Newey en zijn team de RB16 fijnslepen met vooral ingrepen rondom de versnellingsbak en de achterwielophanging. Het bleken de sleutels in het verslaan van Hamilton en Mercedes.

De beslissende inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

2022: Nieuwe regels brengen Red Bull nieuwe dominantie

Een nieuw reglement is aan Newey doorgaans goed besteed, zo ook in 2022. De Formule 1 keerde terug naar het grondeffect: neerwaartste kracht opwekken met tunnels die onder de auto doorlopen. De ervaren Newey heeft hier nog ervaring mee opgedaan in de jaren tachtig, en wist dat er een stugge stabiele auto nodig was. De Engelsman richtte zich daarom vooral op de wielophanging en vering voor en achter, die duidelijk afwijken van de concurrentie.

Verstappen kreeg in 2022 nog wel wat tegenstand van Charles Leclerc in de Ferrari, maar nadat de auto zijn overgewicht kwijtraakte waren de Italianen gezien. Het leverde de Nederlander zijn tweede titel op en Red Bull een voorsprong waarop het in 2023 comfortabel voortborduurt. Een langdurige dominante fase ligt op de loer die Newey en zijn team weer een reeks wereldtitels op kan leveren.

Max Verstappen en zijn winnende RB18 in Zandvoort. Foto: Getty Images

Overwinningen bij Red Bull: 96 2007: 0

2008: 0

2009: 6

2010: 9

2011: 12

2012: 7

2013: 13

2014: 3

2015: 0

2016: 2

2017: 3

2018: 4

2019: 3

2020: 2

2021: 11

2022: 17

2023: 4*

*seizoen loopt nog.