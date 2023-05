Antwoorden op jullie vragen over GP Bakoe: 'De Vries heeft minnetjes op rapport'

Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft jullie beste en meestgestelde vragen over de Grand Prix van Azerbeidzjan en over de Formule 1 in het algemeen beantwoord. Lees de vragen en antwoorden hieronder.

Lezer JCdelange: In dit weekend is voor het eerst de sprint kwalificatie losgetrokken van de race kwalificatie. Was het qua spanning en opbouw niet beter geweest om de kwalificatie voor de sprintrace op vrijdag na de vrije training te doen?

"Uiteindelijk heb je dan nog ongeveer dezelfde opbouw, alleen zijn de kwalificaties omgedraaid. Ik weet niet of ze daar veel mee opschieten. De opbouw door het weekend heen moet wel nog goed tegen het licht worden gehouden. De extra kwalificatie was leuk voor de spanning, maar of het nu echt het beoogde effect had voor de sprintrace, valt te betwijfelen. Er was nu voor minder coureurs iets te halen, omdat alleen de top acht punten krijgt. Er volgt vast weer een evaluatie na dit seizoen."

Lezer Savio: Heeft de crash van De Vries gevolgen voor zijn positie binnen het team voor de rest van het seizoen?

"Formule 1 is een omgeving waarin altijd prestaties worden geëist, dus er zijn dit weekend zeker wat minnetjes in zijn rapport verschenen. Iedere coureur kan een keer een minder weekend hebben, maar het is wel zaak dat De Vries snel iets positiefs laat zien, zoals zijn vrije training op vrijdag. Anders kan de tendens wel verkeerd draaien. Helmut Marko staat niet bekend als een geduldig man met coureurs die te veel fouten maken."

Lezer Jaap: Net voordat de safetycar kwam, lukte het Perez wel om vanuit de DRS in de DRS te rijden bij Verstappen. Dus zonder safetycar was de kans ook vrij groot geweest dat Perez had gewonnen. Of kijken jullie daar anders tegenaan?

"Pérez was dit weekend in uitstekende vorm met een auto die hij en zijn engineers goed op zijn wensen hadden afgesteld, terwijl dat bij Verstappen niet het geval was. We zullen het nooit weten, maar ik denk wel dat Pérez een reële kans had om ook zonder safetycar te winnen. Hij zette Verstappen in ieder geval goed onder druk en dwong hem eigenlijk tot een pitstop. Daarna moet je natuurlijk wel weer afwachten hoe het strategisch had uitgepakt, omdat Verstappen er dan na Pérez' stop door het undercuteffect weer voor was gekomen."

Lezer Remco: Had de gok van Red Bull om Max Verstappen binnen te halen voor een vroege pitstop na de crash van Nyck de Vries wel enige kans van slagen? Had het team met een double stacker een van de rijders te ver terug gezien in het veld?

"Red Bull ging ervan uit dat er geen safetycar zou komen, dus een double stack-pitstop hadden ze sowieso nooit gedaan. Dat was wel erg nadelig voor Pérez geweest. Ik denk ook niet dat het een gok was, maar noodzaak. Verstappen had erg veel bandendegradatie en stond onder druk. Dus het is niet raar om iemand dan binnen te halen."

Lezer Frits: Even over de bocht waar De Vries zijn wielophanging afbreekt tijdens de hoofdrace: die binnenbocht is gemaakt met grote rechthoekige blokken, waardoor er altijd wel iets uitsteekt; maar nu precies bij de apex. Ik zag dat al bij eerdere on boards en dacht: oh, dat lijkt me niet handig. Die punt doemt in één keer op en ik weet dat je daar rekening mee moet houden, want ze zijn er allemaal al tig keer voorbijgegaan. Is dit een plausibel excuus voor De Vries?

"Het is een combinatie van factoren. Ten eerste kan de coureur vanuit de auto de positie van zijn voorbanden ten opzichte van de muur niet goed zien. Ten tweede was het wel een muur waar dit inderdaad op de loer lag. In de vrije training overkwam Norris (dacht ik) hetzelfde. Het is een beetje pech en een beetje een inschattingsfout. Je ziet coureurs op dit soort banen op veel plekken vlak langs de muur scheren. Dat is toch het gevoel dat je als rijder moet hebben. Dat kan een keer fout gaan en Nyck trok het boetekleed dan ook aan."

Gebruiker yvleghert: Zitten er nog consequenties vanuit de FIA aan het pitstopdebacle van Ocon waarbij men te vroeg op de pitlane (entry) stond.

"Er is al een onderzoek ingesteld en daar komen zeker consequenties uit. Het is ronduit belachelijk dat er al dingen worden opgebouwd in de pitlane terwijl de race nog bezig is. Dus dat moet procedureel allemaal veel beter worden vastgelegd."

Gebruiker ligtelijn: Waarom hoor je niks meer over brandstof sparen? Dat was voorheen (vorige seizoenen) steeds een heikel thema. Ook een irritant thema trouwens... Ik geloof dat er 5 of 10 procent brandstof bij gekomen is vorig seizoen, maar waarom? Was het een smet op het racen?

"Er is in dit opzicht niet zoveel veranderd. Er mag nog altijd 110 kilogram brandstof worden meegenomen en daar zitten de teams meestal onder. Het enige verschil is dat sinds halverwege 2020 de regels rondom motorstanden strikter zijn, daar dus minder mee gespeeld mag worden. Maar of dat nu de oorzaak is dat het er minder over gaat, betwijfel ik."

Lezer venekamp: Russell raakte Verstappen in de sprintrace tweemaal na de start. Misschien niet handig van Verstappen om aan de buitenkant te blijven, maar dit is een race-incident. Maar de vorige race was het Sainz die na de start met te koude banden onderstuur had. Waarom krijgt Sainz wel vijf seconden en Russell niet. Beide gevallen zijn toch race-incidenten?

"De situatie met Sainz werd niet bestempeld als race-incident, omdat hij opzichtig te laat remde en Alonso van de baan tikte. Alonso reed bovendien ver voor hem op de baan. Daarom kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Russell ging (ongeveer) naast Verstappen de bocht in en raakte hem daarbij licht. Dat is toch wel een andere situatie die de wedstrijdleiding in mijn ogen terecht heeft laten gaan. Dat werd dan ook niet aangemerkt als race-incident. De wedstrijdleiding heeft er überhaupt niets over gezegd."

Lezer venekamp: Tijdens de gele vlag probeerde Russell Stroll in de pitlane in te halen. De FIA heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Zo'n actie van Russell in de pitlane lijkt mij voldoende om een fikse straf te krijgen, want veiligheid is serieus in het geding. Waarom komt Russell er mee weg? Het kan toch niet zo zijn dat, omdat Stroll 'te' langzaam de pits in rijdt, veiligheid niet meer belangrijk is?