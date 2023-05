Sergio Pérez won zondag in Azerbeidzjan zijn tweede race van het seizoen en houdt teamgenoot en Red Bull-kopman Max Verstappen zo in het vizier. De Mexicaan wil voor de wereldtitel gaan, maar de verhoudingen in Bakoe zijn meer uitzondering dan regel.

"De banen die we tot nu toe gehad hebben, zijn allemaal een beetje start-stop. Ik geniet meer van de vloeiende circuits". Verstappen wilde het zondag niet letterlijk zeggen, maar weet dat er met vooral Jeddah en Bakoe twee bestemmingen bij de eerste vier races van dit seizoen zaten die teamgenoot Pérez goed liggen. "Er komen nog heel veel verschillende circuits aan", voegde hij zondag na afloop van de race toe.

Zes puntjes scheiden de twee Red Bull-coureurs momenteel, waardoor de spanning er zeker is. Maar er zitten een paar mitsen en maren aan de campagne van Pérez.

In Saoedi-Arabië won de nummer twee in de WK-stand vooral dankzij een probleem bij Verstappen in de kwalificatie. Hij haalde de Nederlander niet op de baan in, en dat hoefde Pérez zondag in Bakoe ook niet te doen. De Mexicaan zette zijn teamgenoot weliswaar flink onder druk, maar profiteerde ook van een voor hem gunstige safetycarsituatie.

In de andere twee races was Verstappen heer en meester, terwijl Pérez vooral in Australië meervoudig zelf de mist in ging en uiteindelijk vijfde werd. "Daar heb ik echt veel punten laten liggen, en dat kan juist niet in deze titelstrijd. Als je niet wint moet je in ieder geval tweede worden", was Perez zondag realistisch.

Pérez heeft veel vertrouwen

Tweede werd Verstappen zondag wel. De Limburger erkende dat zijn teammaat het goed had gedaan. "Daar moet je ook gewoon waardering voor hebben. 'Checo' heeft veel vertrouwen. We genieten ook wel van het gevecht."

Pérez reed zondag misschien wel zijn beste race als teamgenoot van Verstappen, die vooral worstelde met zijn auto. Door dit resultaat dreigt echter dezelfde misvatting als vorig seizoen: de gedachte dat er een volwaardig titelgevecht gaat ontstaan tussen de twee Red Bull-rijders.

Dat speelde toen vooral op in Monaco, ook een stratencircuit. Pérez stelde daar zijn derde startplaats veilig door al dan niet bewust te crashen in de kwalificatie en profiteerde een dag later van een veel betere strategie en falende Ferrari's. Echt op waarde werd Verstappen niet geklopt, net als later in het seizoen in Singapore.

Daar won Pérez nadat Red Bull in de kwalificatie de mist in was gegaan met de benzine van Verstappen. Zelfs toen Pérez in 2021 zijn eerste race voor het team won in Bakoe dankte hij dat aan een klapband bij leider Verstappen en een kolossale remfout van Lewis Hamilton bij de herstart.

Op de meeste circuits is Verstappen heer en meester

Op de meeste circuits is Verstappen heer en meester en dus verdwijnen de titelkansen van Pérez dit jaar normaliter als sneeuw voor de zon. Verdere weerstand, zoals van Charles Leclerc en Ferrari een jaar geleden, is er ook niet. Dus als Pérez zelf niet weet te winnen, kan hij ervan uitgaan dat Verstappen dat wel doet.